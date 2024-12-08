https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/artvinde-heyelan-yasandi-dev-toprak-ve-kaya-kutleleri-yolu-kapatti--1091287418.html

Artvin'de heyelan yaşandı: Dev toprak ve kaya kütleleri yolu kapattı

Artvin'de heyelan yaşandı: Dev toprak ve kaya kütleleri yolu kapattı

Sputnik Türkiye

Artvin'in Arhavi ilçesinde gece meydana gelen heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T08:49+0300

2024-12-08T08:49+0300

2024-12-08T08:51+0300

türkiye

artvin

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rize

yol

toprak

toprak kayması

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Artvin'in Arhavi ilçesi ile Rize'nin Fındıklı ilçesi arasındaki Güngören tünel çıkışı Kıyıcık mevkiinde gece saat 03.15 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahiil Yolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu. Heyelanın boyutu ise günü ilk ışıkları ile ortaya çıktı.Karadeniz Sahil yolunda ulaşım bölgedeki köy yolundan sağlanırken, yol açma çalışmalarının ilerleyen saatlerde başlaması bekleniyor.Arhavi Belediye Başkanı Ataselim: 200 metrelik bir alanda etkili oldu Heyelan sonrası bölgeye ulaşan Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, heyelanın 200 metrelik bir alanda etkili olduğunu söyledi. Ataselim "Toprak altında bir araç kalıp kalmadığı henüz bilinmiyor. Bölgede karayolları ekipleri tarafından tünel çıkış kamera görüntüleri inceleniyor. Yol aynı zamanda Sarp Sınır Kapısına ulaşımın sağlandığı uluslararası bir ticaret yolu olması nedeniyle yoğun bir trafik var. Heyelan tehlikesi devam ettiği için henüz yol çalışmalarına başlanamadı. Karayolları, AFAD ve belediye ekipleri olarak bölgedeyiz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/meteoroloji-uyardi-bircok-bolgede-saganak-yagis-bekleniyor--1091286551.html

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artvin, heyelan, rize, yol, toprak, toprak kayması