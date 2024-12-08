Artvin'de heyelan yaşandı: Dev toprak ve kaya kütleleri yolu kapattı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Baba Biden'dan oğul Biden'a 'af'
07:22
2 dk
SESLİ HABER
2024 yılının en popüler kelimesi açıklandı
08:17
1 dk
SESLİ HABER
Süpermarketi basan ayı, et reyonunda iki gün kaldı
08:40
1 dk
SESLİ HABER
Protestoların devam ettiği Gürcistan'a üç Baltık ülkesinden yaptırım
09:04
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda kirli oyun: Fidye ve rüşvet çarkı ortaya çıktı
09:14
1 dk
SESLİ HABER
Özel harekattan çalınan mermilerde FETÖ şüphesi
09:26
3 dk
SESLİ HABER
Antik Mısır'la ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı
09:40
1 dk
SESLİ HABER
Liselerde elektronik sigara tehlikesi yaygınlaştı: Zulalanarak sokuluyor
09:52
1 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan Çetesi davasında yeni sır: Aranan isim ölü bulundu
10:04
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Japonya'daki savaş uçaklarını değiştiriyor: Hedef Çin
10:17
1 dk
ÖZEL HABER
Yeni yılda araç fiyatları nasıl olacak?
10:30
2 dk
SESLİ HABER
ABD başkanlığını tekrar kazanan Trump’ın ilk yurtdışı ziyareti belli oldu
10:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiltere ve Galler'de ötenazi yasasına Parlamento'dan onay
11:09
1 dk
ÖZEL HABER
İşitme engellilerin gündelik hayatının bilinmeyenleri
11:21
4 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Hunter Biden’ın affına yönelik açıklamada bulundu
11:37
1 dk
SESLİ HABER
Ay'ın uzak yüzünden gelen numuneler incelendi: Sırlar birer birer çözülüyor
11:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın karşılaştığı en büyük tehdit
12:10
1 dk
SESLİ HABER
Efsanevi müzisyenin sağ gözü tamamen kör oldu
12:22
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:32
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD, F-35'lerin bakımı ve onarımı için servet harcayacak
16:10
1 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları yeni bir işlemci üretti: Devrim yaratabilir
16:21
2 dk
SESLİ HABER
Muhteşem Yüzyıl'daki Mihrimah Sultan rolüyle tanınan Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
16:34
1 dk
SESLİ HABER
Trump, Fransa Büyükelçiliği’ne dünürünü önerdi
16:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
İnsanların ölüm tarihini tahmin eden yapay zeka programı piyasaya sürüldü
17:10
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan Güney Kore açıklaması
17:21
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Damacana suyun fiyatı iki katına çıktı
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Wanda Nara İcardi'yi ihbat etti: Evi polis bastı
18:47
1 dk
SESLİ HABER
Forbes listeyi açıkladı: Türkiye'nin en zengini değişti
19:19
1 dk
SESLİ HABER
Almanya'da erken seçim öncesi çağrı: AfD'nin yasaklanmasının hızlandırılması istendi
19:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD, F-35'lerin bakımı ve onarımı için servet harcayacak
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları yeni bir işlemci üretti: Devrim yaratabilir
10:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD başkanlığını tekrar kazanan Trump’ın ilk yurtdışı ziyareti belli oldu
10:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
The Beatles'ın ötesinde: 'Hayalperest' John Lennon
11:10
12 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan Çetesi davasında yeni sır: Aranan isim ölü bulundu
11:33
1 dk
SESLİ HABER
İnsanların ölüm tarihini tahmin eden yapay zeka programı piyasaya sürüldü
11:45
1 dk
SESLİ HABER
Trump, Fransa Büyükelçiliği’ne dünürünü önerdi
11:58
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Liselerde elektronik sigara tehlikesi yaygınlaştı: Zulalanarak sokuluyor
12:10
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere ve Galler'de ötenazi yasasına Parlamento'dan onay
12:17
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:27
9 dk
SESLİ HABER
2024 yılının en popüler kelimesi açıklandı
12:45
1 dk
SESLİ HABER
Wanda Nara İcardi'yi ihbat etti: Evi polis bastı
12:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Almanya'da erken seçim öncesi çağrı: AfD'nin yasaklanmasının hızlandırılması istendi
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Forbes listeyi açıkladı: Türkiye'nin en zengini değişti
18:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Japonya'daki savaş uçaklarını değiştiriyor: Hedef Çin
19:05
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan Güney Kore açıklaması
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Baba Biden'dan oğul Biden'a 'af'
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Hunter Biden’ın affına yönelik açıklamada bulundu
20:33
1 dk
ÖZEL HABER
İşitme engellilerin gündelik hayatının bilinmeyenleri
20:49
4 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda kirli oyun: Fidye ve rüşvet çarkı ortaya çıktı
21:19
1 dk
SESLİ HABER
Ay'ın uzak yüzünden gelen numuneler incelendi: Sırlar birer birer çözülüyor
21:45
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın karşılaştığı en büyük tehdit
22:12
1 dk
ÖZEL HABER
Yeni yılda araç fiyatları nasıl olacak?
22:33
2 dk
SESLİ HABER
Damacana suyun fiyatı iki katına çıktı
22:51
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/artvinde-heyelan-yasandi-dev-toprak-ve-kaya-kutleleri-yolu-kapatti--1091287418.html
Artvin'de heyelan yaşandı: Dev toprak ve kaya kütleleri yolu kapattı
Artvin'de heyelan yaşandı: Dev toprak ve kaya kütleleri yolu kapattı
Sputnik Türkiye
Artvin'in Arhavi ilçesinde gece meydana gelen heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T08:49+0300
2024-12-08T08:51+0300
türkiye
artvin
heyelan
rize
yol
toprak
toprak kayması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/08/1091287262_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_875432f2d27e7e80544cdf2fbd2e495e.jpg
Artvin'in Arhavi ilçesi ile Rize'nin Fındıklı ilçesi arasındaki Güngören tünel çıkışı Kıyıcık mevkiinde gece saat 03.15 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahiil Yolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu. Heyelanın boyutu ise günü ilk ışıkları ile ortaya çıktı.Karadeniz Sahil yolunda ulaşım bölgedeki köy yolundan sağlanırken, yol açma çalışmalarının ilerleyen saatlerde başlaması bekleniyor.Arhavi Belediye Başkanı Ataselim: 200 metrelik bir alanda etkili oldu Heyelan sonrası bölgeye ulaşan Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, heyelanın 200 metrelik bir alanda etkili olduğunu söyledi. Ataselim "Toprak altında bir araç kalıp kalmadığı henüz bilinmiyor. Bölgede karayolları ekipleri tarafından tünel çıkış kamera görüntüleri inceleniyor. Yol aynı zamanda Sarp Sınır Kapısına ulaşımın sağlandığı uluslararası bir ticaret yolu olması nedeniyle yoğun bir trafik var. Heyelan tehlikesi devam ettiği için henüz yol çalışmalarına başlanamadı. Karayolları, AFAD ve belediye ekipleri olarak bölgedeyiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/meteoroloji-uyardi-bircok-bolgede-saganak-yagis-bekleniyor--1091286551.html
türkiye
artvin
rize
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/08/1091287262_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_40be7b1d11991203566cad9b0e6277a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
artvin, heyelan, rize, yol, toprak, toprak kayması
artvin, heyelan, rize, yol, toprak, toprak kayması

Artvin'de heyelan yaşandı: Dev toprak ve kaya kütleleri yolu kapattı

08:49 08.12.2024 (güncellendi: 08:51 08.12.2024)
© ADEM GÜNGÖR - OSMAN EMRE ERGÜN-AW345660Artvin heyelan
Artvin heyelan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2024
© ADEM GÜNGÖR - OSMAN EMRE ERGÜN-AW345660
Abone ol
Artvin'in Arhavi ilçesinde gece meydana gelen heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
Artvin'in Arhavi ilçesi ile Rize'nin Fındıklı ilçesi arasındaki Güngören tünel çıkışı Kıyıcık mevkiinde gece saat 03.15 sıralarında heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahiil Yolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu. Heyelanın boyutu ise günü ilk ışıkları ile ortaya çıktı.
Karadeniz Sahil yolunda ulaşım bölgedeki köy yolundan sağlanırken, yol açma çalışmalarının ilerleyen saatlerde başlaması bekleniyor.

Arhavi Belediye Başkanı Ataselim: 200 metrelik bir alanda etkili oldu

Heyelan sonrası bölgeye ulaşan Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, heyelanın 200 metrelik bir alanda etkili olduğunu söyledi. Ataselim "Toprak altında bir araç kalıp kalmadığı henüz bilinmiyor. Bölgede karayolları ekipleri tarafından tünel çıkış kamera görüntüleri inceleniyor. Yol aynı zamanda Sarp Sınır Kapısına ulaşımın sağlandığı uluslararası bir ticaret yolu olması nedeniyle yoğun bir trafik var. Heyelan tehlikesi devam ettiği için henüz yol çalışmalarına başlanamadı. Karayolları, AFAD ve belediye ekipleri olarak bölgedeyiz" dedi.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2024
TÜRKİYE
Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelerde çok şiddetli yağış bekleniyor
06:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала