https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/artvinde-heyelan-yasandi-dev-toprak-ve-kaya-kutleleri-yolu-kapatti--1091287418.html
Artvin'de heyelan yaşandı: Dev toprak ve kaya kütleleri yolu kapattı
Artvin'de heyelan yaşandı: Dev toprak ve kaya kütleleri yolu kapattı
Sputnik Türkiye
Artvin'in Arhavi ilçesinde gece meydana gelen heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T08:49+0300
2024-12-08T08:49+0300
2024-12-08T08:51+0300
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Artvin'in Arhavi ilçesi ile Rize'nin Fındıklı ilçesi arasındaki Güngören tünel çıkışı Kıyıcık mevkiinde gece saat 03.15 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahiil Yolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu. Heyelanın boyutu ise günü ilk ışıkları ile ortaya çıktı.Karadeniz Sahil yolunda ulaşım bölgedeki köy yolundan sağlanırken, yol açma çalışmalarının ilerleyen saatlerde başlaması bekleniyor.Arhavi Belediye Başkanı Ataselim: 200 metrelik bir alanda etkili oldu Heyelan sonrası bölgeye ulaşan Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, heyelanın 200 metrelik bir alanda etkili olduğunu söyledi. Ataselim "Toprak altında bir araç kalıp kalmadığı henüz bilinmiyor. Bölgede karayolları ekipleri tarafından tünel çıkış kamera görüntüleri inceleniyor. Yol aynı zamanda Sarp Sınır Kapısına ulaşımın sağlandığı uluslararası bir ticaret yolu olması nedeniyle yoğun bir trafik var. Heyelan tehlikesi devam ettiği için henüz yol çalışmalarına başlanamadı. Karayolları, AFAD ve belediye ekipleri olarak bölgedeyiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/meteoroloji-uyardi-bircok-bolgede-saganak-yagis-bekleniyor--1091286551.html
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artvin, heyelan, rize, yol, toprak, toprak kayması
artvin, heyelan, rize, yol, toprak, toprak kayması
Artvin'de heyelan yaşandı: Dev toprak ve kaya kütleleri yolu kapattı
08:49 08.12.2024 (güncellendi: 08:51 08.12.2024)
Artvin'in Arhavi ilçesinde gece meydana gelen heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
Artvin'in Arhavi ilçesi ile Rize'nin Fındıklı ilçesi arasındaki Güngören tünel çıkışı Kıyıcık mevkiinde gece saat 03.15 sıralarında heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahiil Yolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu. Heyelanın boyutu ise günü ilk ışıkları ile ortaya çıktı.
Karadeniz Sahil yolunda ulaşım bölgedeki köy yolundan sağlanırken, yol açma çalışmalarının ilerleyen saatlerde başlaması bekleniyor.
Arhavi Belediye Başkanı Ataselim: 200 metrelik bir alanda etkili oldu
Heyelan sonrası bölgeye ulaşan Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, heyelanın 200 metrelik bir alanda etkili olduğunu söyledi. Ataselim "Toprak altında bir araç kalıp kalmadığı henüz bilinmiyor. Bölgede karayolları ekipleri tarafından tünel çıkış kamera görüntüleri inceleniyor. Yol aynı zamanda Sarp Sınır Kapısına ulaşımın sağlandığı uluslararası bir ticaret yolu olması nedeniyle yoğun bir trafik var. Heyelan tehlikesi devam ettiği için henüz yol çalışmalarına başlanamadı. Karayolları, AFAD ve belediye ekipleri olarak bölgedeyiz" dedi.