https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/birlesmis-milletlerden-suriye-aciklamasi-1091301300.html
Birleşmiş Milletler'den Suriye açıklaması
Birleşmiş Milletler'den Suriye açıklaması
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres Suriye konusunda yazılı açıklama yaptı. Genel Sekreter Gutteres, Suriye halkının istikrarlı ve barışçıl... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T21:12+0300
2024-12-08T21:12+0300
2024-12-08T21:12+0300
dünya
suriye
suriye hükümeti
demokratik suriye güçleri (dsg)
suriye muhalefeti
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
antonio guteres
bm genel sekreteri antonio guterres
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Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrası BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres açıklama yaptı.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres Suriye konusunda yazılı açıklama yaparak bölge halkına çağrıda bulundu. Yaşanan gelişmeler sonrası BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres ''Suriye halkı istikrarlı ve barışçıl gelecek inşa etmek için tarihi bir fırsatla karşı karşıya'' dedi.Düzenli siyasi geçişi sağlamak için yapılacak çok işin olduğunu açıklayan BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres ''Bu hassas zamanda sükunet, şiddetten uzak durma ve ayrım gözetmeksizin tüm Suriyelilerin haklarını koruma çağrımı yineliyorum'' ifadesinde kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/suriyenin-bm-daimi-temsilcisi-guvenlik-konseyini-suriyeye-yonelik-saldirilari-kinamaya-davet-etti-1091135660.html
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suriye, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), antonio guteres, bm genel sekreteri antonio guterres
suriye, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), antonio guteres, bm genel sekreteri antonio guterres
Birleşmiş Milletler'den Suriye açıklaması
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres Suriye konusunda yazılı açıklama yaptı. Genel Sekreter Gutteres, Suriye halkının istikrarlı ve barışçıl gelecek inşa etmek için tarihi bir fırsatla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrası BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres açıklama yaptı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres Suriye konusunda yazılı açıklama yaparak bölge halkına çağrıda bulundu. Yaşanan gelişmeler sonrası BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres ''Suriye halkı istikrarlı ve barışçıl gelecek inşa etmek için tarihi bir fırsatla karşı karşıya'' dedi.
Düzenli siyasi geçişi sağlamak için yapılacak çok işin olduğunu açıklayan BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres ''Bu hassas zamanda sükunet, şiddetten uzak durma ve ayrım gözetmeksizin tüm Suriyelilerin haklarını koruma çağrımı yineliyorum'' ifadesinde kullandı.