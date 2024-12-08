https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/birlesmis-milletlerden-suriye-aciklamasi-1091301300.html

Birleşmiş Milletler'den Suriye açıklaması

Birleşmiş Milletler'den Suriye açıklaması

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres Suriye konusunda yazılı açıklama yaptı. Genel Sekreter Gutteres, Suriye halkının istikrarlı ve barışçıl... 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T21:12+0300

2024-12-08T21:12+0300

2024-12-08T21:12+0300

dünya

suriye

suriye hükümeti

demokratik suriye güçleri (dsg)

suriye muhalefeti

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

antonio guteres

bm genel sekreteri antonio guterres

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Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrası BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres açıklama yaptı.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres Suriye konusunda yazılı açıklama yaparak bölge halkına çağrıda bulundu. Yaşanan gelişmeler sonrası BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres ''Suriye halkı istikrarlı ve barışçıl gelecek inşa etmek için tarihi bir fırsatla karşı karşıya'' dedi.Düzenli siyasi geçişi sağlamak için yapılacak çok işin olduğunu açıklayan BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres ''Bu hassas zamanda sükunet, şiddetten uzak durma ve ayrım gözetmeksizin tüm Suriyelilerin haklarını koruma çağrımı yineliyorum'' ifadesinde kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/suriyenin-bm-daimi-temsilcisi-guvenlik-konseyini-suriyeye-yonelik-saldirilari-kinamaya-davet-etti-1091135660.html

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Sputnik Türkiye

suriye, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), antonio guteres, bm genel sekreteri antonio guterres