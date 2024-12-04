https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/suriyenin-bm-daimi-temsilcisi-guvenlik-konseyini-suriyeye-yonelik-saldirilari-kinamaya-davet-etti-1091135660.html

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi, Güvenlik Konseyi'ni Suriye'ye yönelik saldırıları kınamaya davet etti

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi, Güvenlik Konseyi'ni Suriye'ye yönelik saldırıları kınamaya davet etti

Sputnik Türkiye

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Kusey ad-Dahhak, Güvenlik Konseyi'ni Suriye'ye yönelik saldırıları kınamaya davet ettiği konuşmasında Suriye'deki terörist... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T04:18+0300

2024-12-04T04:18+0300

2024-12-04T04:18+0300

dünya

suriye

bm güvenlik konseyi

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Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Kusey ad-Dahhak, Suriye'deki terörist grupları destekleyen uluslararası ve bölgesel aktörlerin, geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.Suriyeli diplomat açıklamasında, "Bu terörist gruplar tarafından gerçekleştirilen terör saldırısının ölçeği ve kapsamı, bölgesel ve uluslararası tarafların, terörizmi Suriye devletine saldırmak, güvenliğini ve istikrarını zayıflatmak ve halkına acı çektirmek amacıyla dış politikalarının bir aracı olarak kullandıklarını açıkça göstermektedir" ifadelerinde bulundu.Kusey ad-Dahhak ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'ni teröristlerin saldırısını kınamaya çağırarak Suriye'nin, vatandaşlarını korumak, terörizm tehdidiyle mücadele etmek ve topraklarını terörist varlığından temizlemek için 'gerekli tüm önlemleri' alacağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/nebenzya-suriyedeki-teroristler-abd-tarafindan-destekleniyor-1091133887.html

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