https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/suriyenin-bm-daimi-temsilcisi-guvenlik-konseyini-suriyeye-yonelik-saldirilari-kinamaya-davet-etti-1091135660.html
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi, Güvenlik Konseyi'ni Suriye'ye yönelik saldırıları kınamaya davet etti
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi, Güvenlik Konseyi'ni Suriye'ye yönelik saldırıları kınamaya davet etti
Sputnik Türkiye
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Kusey ad-Dahhak, Güvenlik Konseyi'ni Suriye'ye yönelik saldırıları kınamaya davet ettiği konuşmasında Suriye'deki terörist... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T04:18+0300
2024-12-04T04:18+0300
2024-12-04T04:18+0300
dünya
suriye
bm güvenlik konseyi
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Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Kusey ad-Dahhak, Suriye'deki terörist grupları destekleyen uluslararası ve bölgesel aktörlerin, geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.Suriyeli diplomat açıklamasında, "Bu terörist gruplar tarafından gerçekleştirilen terör saldırısının ölçeği ve kapsamı, bölgesel ve uluslararası tarafların, terörizmi Suriye devletine saldırmak, güvenliğini ve istikrarını zayıflatmak ve halkına acı çektirmek amacıyla dış politikalarının bir aracı olarak kullandıklarını açıkça göstermektedir" ifadelerinde bulundu.Kusey ad-Dahhak ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'ni teröristlerin saldırısını kınamaya çağırarak Suriye'nin, vatandaşlarını korumak, terörizm tehdidiyle mücadele etmek ve topraklarını terörist varlığından temizlemek için 'gerekli tüm önlemleri' alacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/nebenzya-suriyedeki-teroristler-abd-tarafindan-destekleniyor-1091133887.html
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suriye, bm güvenlik konseyi
suriye, bm güvenlik konseyi
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi, Güvenlik Konseyi'ni Suriye'ye yönelik saldırıları kınamaya davet etti
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Kusey ad-Dahhak, Güvenlik Konseyi'ni Suriye'ye yönelik saldırıları kınamaya davet ettiği konuşmasında Suriye'deki terörist grupları destekleyen uluslararası ve bölgesel aktörlerin, geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Kusey ad-Dahhak, Suriye'deki terörist grupları destekleyen uluslararası ve bölgesel aktörlerin, geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.
Suriyeli diplomat açıklamasında, "Bu terörist gruplar tarafından gerçekleştirilen terör saldırısının ölçeği ve kapsamı, bölgesel ve uluslararası tarafların, terörizmi Suriye devletine saldırmak, güvenliğini ve istikrarını zayıflatmak ve halkına acı çektirmek amacıyla dış politikalarının bir aracı olarak kullandıklarını açıkça göstermektedir" ifadelerinde bulundu.
Kusey ad-Dahhak ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'ni teröristlerin saldırısını kınamaya çağırarak Suriye'nin, vatandaşlarını korumak, terörizm tehdidiyle mücadele etmek ve topraklarını terörist varlığından temizlemek için 'gerekli tüm önlemleri' alacağını belirtti.