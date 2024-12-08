https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/biden-abd-iktidar-donusumu-sirasinda-suriye-muhalefetiyle-calisacak-1091302049.html

Biden: ABD, iktidar dönüşümü sırasında Suriye muhalefetiyle çalışacak

Biden: ABD, iktidar dönüşümü sırasında Suriye muhalefetiyle çalışacak

Sputnik Türkiye

Suriye gündemine ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Biden, 'Esad rejiminin olmadığı bir Suriye’ye geçişi sağlamak amacıyla' yeni bir anayasa ve yeni bir... 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T22:37+0300

2024-12-08T22:37+0300

2024-12-08T22:37+0300

dünya

ortadoğu

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muhalif

joe biden

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ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'de iktidar değişimi sırasında Suriyeli muhaliflerle çalışacaklarını duyurdu.Biden açıklamasında "Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan süreç dahil olmak üzere bağımsız ve egemen, Esad rejiminin olmadığı bir Suriye’ye geçişi sağlamak amacıyla yeni bir anayasa ve tüm Suriyelilere hizmet edecek yeni bir hükümet oluşturulması için Suriye muhalefetiyle temas halinde olacağız" ifadelerini kullandı.Biden, geçiş döneminde aralarında 'Ürdün, Lübnan, Irak ve İsrail’in de bulunduğu ülkeleri Suriye’den gelecek her türlü tehdide karşı destekleyeceklerini' söyledi. "Nihayet Esad rejimi düştü" ifadesini kullanan Biden "Suriye'de bazı gruplar daha önce de terör saldırıları yapmış, insan haklarını ihlal etmişti. Onları sözle değil eylemlerle yargılayacağız" dedi.'IŞİD'e karşı görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz'Suriye'de terör örgütü IŞİD'e karşı varlıklarını sürdüreceklerini belirten Biden, “Suriye’nin doğusunda herhangi bir tehdit karşısında personelimizi koruyacak, IŞİD'e karşı görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.Biden IŞİD'in Suriye'deki durumu kendi çıkarları için kullanmaya çalışacağına inandıklarını söyledi.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan bugün gelen açıklamada da ABD'nin Suriye'nin doğusunda askeri varlığını IŞİD tehdidine karşı devam ettireceği belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/esad-ve-ailesi-moskovada-rusya-siginma-hakki-tanidi--1091301214.html

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