https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/beyaz-saray-biden-suriyedeki-gelismeleri-yakindan-takip-ediyor-1091286990.html
Beyaz Saray: Biden, Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ediyor
Beyaz Saray: Biden, Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ediyor
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye’de yaşanan son gelişmeleri dikkatle izlediğini duyurdu. 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T07:56+0300
2024-12-08T07:56+0300
2024-12-08T07:56+0300
dünya
abd
abd seçimleri
joe biden
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suriye
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beşar esad
rıfat esad
esma esad
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Biden ve ekibinin, Suriye’deki 'olağanüstü' gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.Savett, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/suriyenin-baskenti-samda-yogun-catisma-sesleri-duyuluyor--1091286855.html
abd
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abd, abd seçimleri, joe biden, donald trump, suriye, esad, beşar esad, rıfat esad, esma esad, hafız esad
abd, abd seçimleri, joe biden, donald trump, suriye, esad, beşar esad, rıfat esad, esma esad, hafız esad
Beyaz Saray: Biden, Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ediyor
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye’de yaşanan son gelişmeleri dikkatle izlediğini duyurdu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Biden ve ekibinin, Suriye’deki 'olağanüstü' gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.
Savett, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Başkan Biden ve ekibi, Suriye’deki olağanüstü gelişmeleri yakından izliyor ve bölgesel ortaklarla sürekli temas halinde bulunuyor.