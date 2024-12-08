https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/ankarada-otomobil-koprulu-kavsaktan-uctu-ayni-aileden-5-kisi-hayatini-kaybetti-1091294551.html
Ankara'da otomobil köprülü kavşaktan uçtu, aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da otomobil köprülü kavşaktan uçtu, aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ankara Çankırı Yolu Çandır mevkiinde otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, virajı alamayarak köprülü kavşaktan uçtu. Kazada aynı aileden olduğu... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T13:57+0300
2024-12-08T13:57+0300
2024-12-08T13:57+0300
türkiye
ankara
çankırı
trafik kazası
şarampol
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Kaza, Ankara Çankırı Yolu Çandır mevkiinde meydana geldi. 18 ABK 392 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine Sağlık, Jandarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 5 kişiyi çıkarırken 112 Acil Servis ekipleri Saniye Esra Ünal (29), Sevim Ünal (52), Büşra Ünal (31), Ali Alperen Ünal (28), Hakan Köroğlu'nun (31) yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Yavaş, "Ankara-Çankırı yolu Çandırı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ne yazık ki aynı aileden 5 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/bursada-2-motosikletin-ilginc-kazasi-guvenlik-kamerasina-yansidi-1091288621.html
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ankara, çankırı, trafik kazası, şarampol
ankara, çankırı, trafik kazası, şarampol
Ankara'da otomobil köprülü kavşaktan uçtu, aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Ankara Çankırı Yolu Çandır mevkiinde otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, virajı alamayarak köprülü kavşaktan uçtu. Kazada aynı aileden olduğu belirlenen 5 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, Ankara Çankırı Yolu Çandır mevkiinde meydana geldi. 18 ABK 392 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine Sağlık, Jandarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 5 kişiyi çıkarırken 112 Acil Servis ekipleri Saniye Esra Ünal (29), Sevim Ünal (52), Büşra Ünal (31), Ali Alperen Ünal (28), Hakan Köroğlu'nun (31) yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Yavaş, "Ankara-Çankırı yolu Çandırı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ne yazık ki aynı aileden 5 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.