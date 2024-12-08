https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/ankarada-otomobil-koprulu-kavsaktan-uctu-ayni-aileden-5-kisi-hayatini-kaybetti-1091294551.html

Ankara'da otomobil köprülü kavşaktan uçtu, aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da otomobil köprülü kavşaktan uçtu, aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Ankara Çankırı Yolu Çandır mevkiinde otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, virajı alamayarak köprülü kavşaktan uçtu. Kazada aynı aileden olduğu... 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T13:57+0300

2024-12-08T13:57+0300

2024-12-08T13:57+0300

türkiye

ankara

çankırı

trafik kazası

şarampol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/08/1091294597_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_6975fecfbb18e66b69d98cf5d86c533e.jpg

Kaza, Ankara Çankırı Yolu Çandır mevkiinde meydana geldi. 18 ABK 392 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine Sağlık, Jandarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 5 kişiyi çıkarırken 112 Acil Servis ekipleri Saniye Esra Ünal (29), Sevim Ünal (52), Büşra Ünal (31), Ali Alperen Ünal (28), Hakan Köroğlu'nun (31) yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Yavaş, "Ankara-Çankırı yolu Çandırı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ne yazık ki aynı aileden 5 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/bursada-2-motosikletin-ilginc-kazasi-guvenlik-kamerasina-yansidi-1091288621.html

türkiye

ankara

çankırı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, çankırı, trafik kazası, şarampol