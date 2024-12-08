https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/abd-doge-bakanligi-danismani-ron-paul-ilk-tavsiyesinin-abdnin-dis-yardimlarini-kaldirmak-oldugunu-1091297147.html

ABD Doge Bakanlığı Danışmanı Ron Paul, ilk tavsiyesinin 'ABD'nin dış yardımlarını kaldırmak' olduğunu açıkladı

ABD Doge Bakanlığı Danışmanı Ron Paul, ilk tavsiyesinin 'ABD'nin dış yardımlarını kaldırmak' olduğunu açıkladı

Sputnik Türkiye

Elon Musk'ın yöneteceği açıklanan Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (Doge) Danışmanı Ron Paul, ilk tavsiyelerinden birinin yabancı ülkelere yardımı tamamen... 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T16:32+0300

2024-12-08T16:32+0300

2024-12-08T16:32+0300

dünya

abd hükümet verimliliği bakanlığı (doge)

elon musk

vivek ramaswamy

ron paul

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Eski Texas Temsilciler Meclisi üyesi Ron Paul, Elon Musk'ın yöneteceği Doge Bakanlığı olarak bilinen Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın danışmanı olacağı basına yansıdı. Ron Paul, bu görevdeki ilk tavsiyelerinden birinin ise ABD tarafından yabancı ülkelere verilen 'yardımların' kaldırılması olduğunu açıkladı. Ron Paul açıklamasında "ABD'deki yoksul ve orta sınıftan para alınıp, yoksul ülkelerdeki zenginlere veriliyor - aradaki kolaylaştırıcılara da bir pay düşüyor!" ifadeleri yer aldı. Elon Musk ise sahibi olduğu X platformundan Ron Paul'ün açıklamasını yeniden göndererek "Ron haksız değil" dedi.Doge Bakanlığı ne yapacak?Elon Musk ve Vivek Ramaswamy'nin yöneteceği açıklanan ABD Hükümet Verimliliği Bakanlığı, yönetimin boşa harcanan kalemlerini belirleyerek harcamalarda kısıntı tavsiyesi verecek. Danışman Ron Paul'ün açıklamalarını takiben X resmi hesabından paylaşım yapan Doge Bakanlığı, 2023'te Birleşmiş Milletler kurumu OCHA'ya insani yardımı en fazla yapan ülke olarak ABD'yi gösteren bir grafik paylaştı. Bakanlığın resmi hesabı grafikle birlikte "Amerika Birleşik Devletleri, diğer 9 ülkenin toplamından daha fazla yardımda bulunuyor. Bu para tam olarak nereye gidiyor ve nasıl harcanıyor?" sorusu soruldu.

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abd hükümet verimliliği bakanlığı (doge), elon musk, vivek ramaswamy, ron paul