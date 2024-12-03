'DOGE' Bakanı Elon Musk 'demode' demişti: F-35'lerin motor bakımı için 1.3 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı

F-35 tasarımı, gereksinim seviyesinde sorunlu hale geldi çünkü çok sayıda insan için çok fazla şey yapılması gerekiyordu.

Bu, pahalı ve karmaşık, ama hiçbir işte uzmanlaşmamış bir çözüm ortaya çıkardı. Başarı, hiçbir zaman olası sonuçlar arasında değildi.

Üstelik insansız hava araçları çağında, pilotlu savaş uçakları zaten artık demode. Sadece pilotların ölmesine yol açacak.