https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/doge-bakani-elon-musk-demode-demisti-f-35lerin-motor-bakimi-icin-13-milyar-dolarlik-bir-sozlesme-1091086062.html
'DOGE' Bakanı Elon Musk 'demode' demişti: F-35'lerin motor bakımı için 1.3 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı
'DOGE' Bakanı Elon Musk 'demode' demişti: F-35'lerin motor bakımı için 1.3 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı
Sputnik Türkiye
ABD, F-35 savaş uçaklarının motorlarının onarımı ve bakımı için 1.3 milyar dolarlık bir sözleşme imzalandığını açıkladı. ABD Hükümet Verimliliği Bakanlığı... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T02:25+0300
2024-12-03T02:25+0300
2024-12-03T02:25+0300
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Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD ve diğer ülkelerin hizmetindeki beşinci nesil F-35 savaş uçaklarının motorlarının onarımı ve bakımı için Raytheon Technologies Corporation ile 1.3 milyar dolarlık bir sözleşme imzalandığı belirtildi.Açıklamada, “Raytheon Technologies Corporation, Pratt and Whitney Military Engines, 1 milyar 307 milyon doları aşmayacak bir sözleşme değişikliği ile ödüllendiriliyor” ifadeleri yer aldı.Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında Raytheon Technologies'in ABD ve diğer ülkelerde hizmet veren F-35 Lightning II savaş uçağı motorlarının bakım ve onarımı, yedek parça tedariği, mühendislik desteği, yazılım desteği, güvenlik yönetimi, teknik veri güncellemeleri ve eğitim dahil diğer hizmetleri sağlaması gerekeceği kaydedildi.Elon Musk 'demode' demiştiABD Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) koltuğuna oturması beklenen Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımında F-35'leri 'demode' bulduğunu ifade etmişti.Musk, F-35'ler için şu ifadelerde bulunmuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/abd-cine-karsi-silahlandirmaya-devam-ediyor-japonyada-f-16lar-emekli-edilip-48-adet-f-35a-1091063537.html
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abd, elon musk, doge, f-35, f-35 lightning ii, musk, abd, pentagon
abd, elon musk, doge, f-35, f-35 lightning ii, musk, abd, pentagon
'DOGE' Bakanı Elon Musk 'demode' demişti: F-35'lerin motor bakımı için 1.3 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı
ABD, F-35 savaş uçaklarının motorlarının onarımı ve bakımı için 1.3 milyar dolarlık bir sözleşme imzalandığını açıkladı. ABD Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) Bakan adayı Elon Musk, F-35'leri 'demode' bulduğunu söylemişti.
Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD ve diğer ülkelerin hizmetindeki beşinci nesil F-35 savaş uçaklarının motorlarının onarımı ve bakımı için Raytheon Technologies Corporation ile 1.3 milyar dolarlık bir sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, “Raytheon Technologies Corporation, Pratt and Whitney Military Engines, 1 milyar 307 milyon doları aşmayacak bir sözleşme değişikliği ile ödüllendiriliyor” ifadeleri yer aldı.
Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında Raytheon Technologies'in ABD ve diğer ülkelerde hizmet veren F-35 Lightning II savaş uçağı motorlarının bakım ve onarımı, yedek parça tedariği, mühendislik desteği, yazılım desteği, güvenlik yönetimi, teknik veri güncellemeleri ve eğitim dahil diğer hizmetleri sağlaması gerekeceği kaydedildi.
Elon Musk 'demode' demişti
ABD Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) koltuğuna oturması beklenen Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımında F-35'leri 'demode' bulduğunu ifade etmişti.
Musk, F-35'ler için şu ifadelerde bulunmuştu:
F-35 tasarımı, gereksinim seviyesinde sorunlu hale geldi çünkü çok sayıda insan için çok fazla şey yapılması gerekiyordu.
Bu, pahalı ve karmaşık, ama hiçbir işte uzmanlaşmamış bir çözüm ortaya çıkardı. Başarı, hiçbir zaman olası sonuçlar arasında değildi.
Üstelik insansız hava araçları çağında, pilotlu savaş uçakları zaten artık demode. Sadece pilotların ölmesine yol açacak.