https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/84-mineralli-kaynak-suyundan-uretilen-delice-tuzu-avrupa-birligi-cografi-isareti-icin-basvurdu-1091291368.html

84 mineralli kaynak suyundan üretilen Delice tuzu, Avrupa Birliği coğrafi işareti için başvurdu

84 mineralli kaynak suyundan üretilen Delice tuzu, Avrupa Birliği coğrafi işareti için başvurdu

Sputnik Türkiye

Kırıkkale'de bin 300 metreden çıkan 84 mineralli doğal kaynak suyundan elde edilen Delice tuzu için Avrupa Birliği (AB) coğrafi işareti başvurusu yapıldı... 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T11:41+0300

2024-12-08T11:41+0300

2024-12-08T11:41+0300

yaşam

avrupa birliği

delice

kırıkkale

coğrafi işaret

coğrafi etiketleme

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tuz üretim alanı

tuz çiftliği

delice tuzu

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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde üretilen ve bin 300 metre derinlikteki fay kırığından çıkan kaynak suyundan adını ilçeden alan Delice tuzu üretiliyor. Doğal yapısı ve zengin mineral içeriğiyle dikkat çeken Delice tuzu mikroplastik ve ağır metal içermeyen tuz olarak dünya literatürüne girmiş. ABD'den Almanya'ya kadar 11 ülkede yoğun talep gördüğü belirtilen Delice Tuzu, tamamen doğal yöntemlerle sera tipi havuzlarda toplanan kaynak suyunun güneş ışınlarıyla işlenmesi sonucu elde ediliyor. Delice tuzunun içeriğinde potasyum, magnezyum, stronsiyum, gümüş, altın ve vanadyum gibi insan vücudu için gerekli mineraller bulunuyor. Rafineri işlemi ve kimyasal müdahaleden uzak bu üretim yöntemi, tuzun doğal mineral yapısını koruyor. Uluslararası alanda büyük ilgi gören Delice tuzu için Avrupa Birliği (AB) coğrafi işareti başvurusu yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle başvuru süreci onay aşamasına gelirken, bu gelişmenin ürünün dünya pazarındaki değerini artırması bekleniyor.

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