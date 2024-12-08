https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/84-mineralli-kaynak-suyundan-uretilen-delice-tuzu-avrupa-birligi-cografi-isareti-icin-basvurdu-1091291368.html
84 mineralli kaynak suyundan üretilen Delice tuzu, Avrupa Birliği coğrafi işareti için başvurdu
84 mineralli kaynak suyundan üretilen Delice tuzu, Avrupa Birliği coğrafi işareti için başvurdu
Sputnik Türkiye
Kırıkkale'de bin 300 metreden çıkan 84 mineralli doğal kaynak suyundan elde edilen Delice tuzu için Avrupa Birliği (AB) coğrafi işareti başvurusu yapıldı... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T11:41+0300
2024-12-08T11:41+0300
2024-12-08T11:41+0300
yaşam
avrupa birliği
delice
kırıkkale
coğrafi işaret
coğrafi etiketleme
tuz
tuz üretim alanı
tuz çiftliği
delice tuzu
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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde üretilen ve bin 300 metre derinlikteki fay kırığından çıkan kaynak suyundan adını ilçeden alan Delice tuzu üretiliyor. Doğal yapısı ve zengin mineral içeriğiyle dikkat çeken Delice tuzu mikroplastik ve ağır metal içermeyen tuz olarak dünya literatürüne girmiş. ABD'den Almanya'ya kadar 11 ülkede yoğun talep gördüğü belirtilen Delice Tuzu, tamamen doğal yöntemlerle sera tipi havuzlarda toplanan kaynak suyunun güneş ışınlarıyla işlenmesi sonucu elde ediliyor. Delice tuzunun içeriğinde potasyum, magnezyum, stronsiyum, gümüş, altın ve vanadyum gibi insan vücudu için gerekli mineraller bulunuyor. Rafineri işlemi ve kimyasal müdahaleden uzak bu üretim yöntemi, tuzun doğal mineral yapısını koruyor. Uluslararası alanda büyük ilgi gören Delice tuzu için Avrupa Birliği (AB) coğrafi işareti başvurusu yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle başvuru süreci onay aşamasına gelirken, bu gelişmenin ürünün dünya pazarındaki değerini artırması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/gaziantepin-ab-tescilli-urun-sayisi-3e-cikti-menengic-kahvesi-cografi-isaret-tescilini-aldi-1091134237.html
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avrupa birliği, delice , kırıkkale, coğrafi işaret, coğrafi etiketleme, tuz, tuz üretim alanı, tuz çiftliği, delice tuzu
avrupa birliği, delice , kırıkkale, coğrafi işaret, coğrafi etiketleme, tuz, tuz üretim alanı, tuz çiftliği, delice tuzu
84 mineralli kaynak suyundan üretilen Delice tuzu, Avrupa Birliği coğrafi işareti için başvurdu
Kırıkkale'de bin 300 metreden çıkan 84 mineralli doğal kaynak suyundan elde edilen Delice tuzu için Avrupa Birliği (AB) coğrafi işareti başvurusu yapıldı. Mikroplastik ve ağır metal içermeyen doğal yapısıyla dünya literatürüne giren tuz, yoğun talep görüyor.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde üretilen ve bin 300 metre derinlikteki fay kırığından çıkan kaynak suyundan adını ilçeden alan Delice tuzu üretiliyor. Doğal yapısı ve zengin mineral içeriğiyle dikkat çeken Delice tuzu mikroplastik ve ağır metal içermeyen tuz olarak dünya literatürüne girmiş.
ABD'den Almanya'ya kadar 11 ülkede yoğun talep gördüğü belirtilen Delice Tuzu, tamamen doğal yöntemlerle sera tipi havuzlarda toplanan kaynak suyunun güneş ışınlarıyla işlenmesi sonucu elde ediliyor. Delice tuzunun içeriğinde potasyum, magnezyum, stronsiyum, gümüş, altın ve vanadyum gibi insan vücudu için gerekli mineraller bulunuyor.
Rafineri işlemi ve kimyasal müdahaleden uzak bu üretim yöntemi, tuzun doğal mineral yapısını koruyor. Uluslararası alanda büyük ilgi gören Delice tuzu için Avrupa Birliği (AB) coğrafi işareti başvurusu yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle başvuru süreci onay aşamasına gelirken, bu gelişmenin ürünün dünya pazarındaki değerini artırması bekleniyor.