https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/43-ilin-gecis-guzergahinda-yogun-sis-gorus-mesafesi-dustu-1091293533.html
43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi düştü
43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi düştü
Sputnik Türkiye
43 ilin geçiş güzergahı olan ve 'Kilit kavşak' olarak bilinen Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis, karayolunda sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T12:53+0300
2024-12-08T12:53+0300
2024-12-08T12:53+0300
yaşam
kırıkkale
sis
otoyol
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Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri karayollarında etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler, olumsuz hava şartları nedeniyle araç takip mesafelerini artırarak düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı. Kırıkkale şehir merkezinde de sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetti. Otoyollarda görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/gorus-mesafesi-10-metreye-dustu-3-kentte-yogun-sis-1091081537.html
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kırıkkale, sis, otoyol
43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi düştü
43 ilin geçiş güzergahı olan ve 'Kilit kavşak' olarak bilinen Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis, karayolunda sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Otoyolda seyreden sürücülere dikkat olunması uyarısı yapıldı.
Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri karayollarında etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler, olumsuz hava şartları nedeniyle araç takip mesafelerini artırarak düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı.
Kırıkkale şehir merkezinde de sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetti. Otoyollarda görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.