https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/43-ilin-gecis-guzergahinda-yogun-sis-gorus-mesafesi-dustu-1091293533.html

43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi düştü

43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi düştü

Sputnik Türkiye

43 ilin geçiş güzergahı olan ve 'Kilit kavşak' olarak bilinen Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis, karayolunda sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden... 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T12:53+0300

2024-12-08T12:53+0300

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yaşam

kırıkkale

sis

otoyol

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Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri karayollarında etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler, olumsuz hava şartları nedeniyle araç takip mesafelerini artırarak düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı. Kırıkkale şehir merkezinde de sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetti. Otoyollarda görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/gorus-mesafesi-10-metreye-dustu-3-kentte-yogun-sis-1091081537.html

kırıkkale

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kırıkkale, sis, otoyol