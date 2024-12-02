Görüş mesafesi 10 metreye düştü: 3 kentte yoğun sis
© İHA / YASİN CAN-AW342023 Aksaray'da akşam saatlerinde beliren sis kısa sürede tüm şehri etkisi altına alırken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
© İHA / YASİN CAN-AW342023
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Ankara, Aksaray ve Çankırı yoğun sis etkisi altına girdi. Aksaray’da tüm şehri etkisi altına aldığı belirtilen sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Ankara ve Aksaray'da akşam saatlerinde sis etkisini gösterdi. Aksaray’da sis kısa sürede tüm şehri etkisi altına aldı; görüş mesafesi 10 metreye kadar indi. Kent merkezinde ise görüş mesafesi 80 metre oldu.
Trafikte zorlukla ilerleyen araçlara İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi telsiz anonsuyla uyarılarda bulundu.
Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu Aksaray'da polis ekipleri ise yollarda güvenlik önlemleri aldı.
Sisin etki altına aldığı bir diğer il ise Çankırı oldu. Orta-Şabanözü karayolunda sis ulaşımı zorlaştırdı.
© AA / Ömer Taha ÇetinAnkara'da akşam saatlerinde sis etkili oldu
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© AA / Ömer Taha Çetin
Ankara'da akşam saatlerinde sis etkili oldu
© AA / Ömer Taha ÇetinAnkara'da akşam saatlerinde sis etkili oldu
2/6
© AA / Ömer Taha Çetin
Ankara'da akşam saatlerinde sis etkili oldu
© AA / Ömer Taha ÇetinAnkara'da akşam saatlerinde sis etkili oldu
3/6
© AA / Ömer Taha Çetin
Ankara'da akşam saatlerinde sis etkili oldu
© İHA / YASİN CAN-AW342023 Aksaray'da akşam saatlerinde beliren sis kısa sürede tüm şehri etkisi altına alırken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
4/6
© İHA / YASİN CAN-AW342023
Aksaray'da akşam saatlerinde beliren sis kısa sürede tüm şehri etkisi altına alırken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
© İHA / YASİN CAN-AW342023 Aksaray'da akşam saatlerinde beliren sis kısa sürede tüm şehri etkisi altına alırken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
5/6
© İHA / YASİN CAN-AW342023
Aksaray'da akşam saatlerinde beliren sis kısa sürede tüm şehri etkisi altına alırken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
© AA / Mehmet DemirciÇankırı'da Orta-Şabanözü karayolunda sis etkili oldu
6/6
© AA / Mehmet Demirci
Çankırı'da Orta-Şabanözü karayolunda sis etkili oldu
1/6
© AA / Ömer Taha Çetin
Ankara'da akşam saatlerinde sis etkili oldu
2/6
© AA / Ömer Taha Çetin
Ankara'da akşam saatlerinde sis etkili oldu
3/6
© AA / Ömer Taha Çetin
Ankara'da akşam saatlerinde sis etkili oldu
4/6
© İHA / YASİN CAN-AW342023
Aksaray'da akşam saatlerinde beliren sis kısa sürede tüm şehri etkisi altına alırken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
5/6
© İHA / YASİN CAN-AW342023
Aksaray'da akşam saatlerinde beliren sis kısa sürede tüm şehri etkisi altına alırken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
6/6
© AA / Mehmet Demirci
Çankırı'da Orta-Şabanözü karayolunda sis etkili oldu