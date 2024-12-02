https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/gorus-mesafesi-10-metreye-dustu-3-kentte-yogun-sis-1091081537.html

Görüş mesafesi 10 metreye düştü: 3 kentte yoğun sis

Görüş mesafesi 10 metreye düştü: 3 kentte yoğun sis

Sputnik Türkiye

Ankara, Aksaray ve Çankırı yoğun sis etkisi altına girdi. Aksaray’da tüm şehri etkisi altına aldığı belirtilen sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T21:51+0300

2024-12-02T21:51+0300

2024-12-02T21:51+0300

türkiye

sis

hava durumu

ankara

aksaray

çankırı

meteoroloji

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Ankara ve Aksaray'da akşam saatlerinde sis etkisini gösterdi. Aksaray’da sis kısa sürede tüm şehri etkisi altına aldı; görüş mesafesi 10 metreye kadar indi. Kent merkezinde ise görüş mesafesi 80 metre oldu. Trafikte zorlukla ilerleyen araçlara İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi telsiz anonsuyla uyarılarda bulundu.Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu Aksaray'da polis ekipleri ise yollarda güvenlik önlemleri aldı.Sisin etki altına aldığı bir diğer il ise Çankırı oldu. Orta-Şabanözü karayolunda sis ulaşımı zorlaştırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/meteoroloji-ve-uzmanlar-uyardi-bu-kokuya-dikkat-cok-tehlikeli-bir-hava-kirliligi-maske-takin-1091004978.html

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