https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/yunanistanda-polis-mermisiyle-oldurulen-15-yasindaki-cocugun-anma-gununde-olay-cikti-sokaklar-alev-1091273036.html

Yunanistan'da polis mermisiyle öldürülen 15 yaşındaki Grigoropoulos'u anma yürüşünde olay çıktı: Sokaklar alev aldı

Yunanistan'da polis mermisiyle öldürülen 15 yaşındaki Grigoropoulos'u anma yürüşünde olay çıktı: Sokaklar alev aldı

Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 2008'de polis tarafından 15 yaşında öldürülen Alexandros Grigoropoulos'u anma yürüyüşünün ardından bazı protestocular, poliste... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T12:53+0300

2024-12-07T12:53+0300

2024-12-07T12:53+0300

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Yunanistan’ın başkenti Atina’da 2008 yılında polis tarafından vurularak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Alexandros Grigoropoulos, ölüm yıl dönümünde düzenlenen bir yürüyüşle anıldı. Anmaya yaklaşık 5 bin kişi katılırken, yürüyüşün ardından olaylar çıktı. Exarchia semtinde bazı protestocular çöp konteynerlerini ateşe verdi, polise molotof kokteyli ve taşlarla saldırdı. Polis, gruba göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Olaylarda 66 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.2008’de yaşanan olayın yankıları sürüyor6 Aralık 2008’de Alexandros Grigoropoulos’un polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi, Atina sokaklarında büyük bir isyana yol açmıştı. Binlerce kişi protesto için sokaklara dökülmüş, araçlar ateşe verilmiş ve mağazalar yağmalanmıştı. Olayların ardından sorumlu polis memuru 2010 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ancak daha sonra cezası indirilerek 2019’da tahliye edilmişti. Bu durum tepki çekerken, karar 3 yıl sonra yapılan yeniden yargılamada onanmıştı.

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yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, atina, polis, polis şiddeti, polis müdahalesi, ölüm, yaralı, ağır yaralı, protesto