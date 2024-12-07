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Güney Kore'de meclis, Başkan Yoon'un görevden alınması için oylama yapacak: Dengeler neyi gösteriyor?
Güney Kore'de meclis, Başkan Yoon'un görevden alınması için oylama yapacak: Dengeler neyi gösteriyor?
Sputnik Türkiye
Güney Kore’de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ün beklenmedik sıkıyönetim ilanı sonrası meclis, azil önergesini oylamaya hazırlanıyor. Muhalefet, görevden alma... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T11:33+0300
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Güney Kore’de muhalefet partileri, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ün 3 Aralık gecesi beklenmedik şekilde sıkıyönetim ilan etmesinin ardından, görevden alınması için Ulusal Meclis’e önerge sundu. Önergenin kabulü için meclisin 300 üyesinin üçte ikisinin, yani en az 200 milletvekilinin lehte oy kullanması gerekiyor. Muhalefet bloğu, 192 sandalyeye sahip olduğundan, iktidardaki Halkın Gücü Partisi’nden (PPP) en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyor.Sıkıyönetim ilanı, muhalefetin ve kamuoyunun sert tepkisiyle karşılaştı. PPP lideri Han Dong-hoon, Yoon’un sıkıyönetim sırasında önde gelen siyasilerin tutuklanması talimatı verdiğini belirterek, “Devlet Başkanı’nın artık görevini etkin şekilde yerine getirecek durumda olmadığı ve bir an evvel istifa etmesinin kaçınılmaz olduğu” değerlendirmesinde bulunmuştu.Yoon, sıkıyönetim ilanının ardından yaptığı televizyon konuşmasında, Güney Kore halkından özür dileyerek, mecliste yapılacak azil oylaması öncesinde kendisiyle ilgili kararı iktidar partisine bıraktığını ifade etti.İktidar partisi aleyhte oy verecekSon açıklamalara göre, Güney Kore'de iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP), Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınması için muhalefet tarafından Ulusal Meclise sunulan önergenin aleyhinde oy kullanacaklarını bildirdi.Söz konusu önergenin desteklenmeyeceğinin belirtildiği açıklamada, ayrıca Yoon'un eşi Kim Keon-hee'ye ilişkin 'yolsuzluk ve seçimlere müdahale' iddialarının soruşturulması oylamasına da destek verilmeyeceği bildirildi.Öte yandan, her ne kadar parti resmi bir tutum alsa da milletvekillerinin kendi kararlarına göre bireysel oy kullanabileceği öngörülüyor.Ne olmuştu?Güney Kore’de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi 'muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması' gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak parlamentonun yaptığı oylamada karar kaldırılmış ve ardından Bakanlar Kurulu’nun onayıyla sıkıyönetim sona erdirilmişti. Yoon, muhalefeti 'hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle' suçlayarak, sıkıyönetimin 'Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını' savunmuştu.Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmış, 'sıkıyönetim birlikleri' olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclis’e girdiği bildirilmişti. Ulusal Meclis’te yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Bunun üzerine Bakanlar Kurulu’nu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.Yoon, sıkıyönetim ilan etmesini kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun’un istifasını ise 5 Aralık’ta kabul etmişti.
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Güney Kore'de meclis, Başkan Yoon'un görevden alınması için oylama yapacak: Dengeler neyi gösteriyor?

11:33 07.12.2024 (güncellendi: 11:37 07.12.2024)
© AP PhotoGüney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2024
© AP Photo
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Güney Kore’de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ün beklenmedik sıkıyönetim ilanı sonrası meclis, azil önergesini oylamaya hazırlanıyor. Muhalefet, görevden alma için iktidar partisinden destek arıyor. Karar öncesi gözler, siyasi dengelerde.
Güney Kore’de muhalefet partileri, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ün 3 Aralık gecesi beklenmedik şekilde sıkıyönetim ilan etmesinin ardından, görevden alınması için Ulusal Meclis’e önerge sundu. Önergenin kabulü için meclisin 300 üyesinin üçte ikisinin, yani en az 200 milletvekilinin lehte oy kullanması gerekiyor. Muhalefet bloğu, 192 sandalyeye sahip olduğundan, iktidardaki Halkın Gücü Partisi’nden (PPP) en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyor.
Sıkıyönetim ilanı, muhalefetin ve kamuoyunun sert tepkisiyle karşılaştı. PPP lideri Han Dong-hoon, Yoon’un sıkıyönetim sırasında önde gelen siyasilerin tutuklanması talimatı verdiğini belirterek, “Devlet Başkanı’nın artık görevini etkin şekilde yerine getirecek durumda olmadığı ve bir an evvel istifa etmesinin kaçınılmaz olduğu” değerlendirmesinde bulunmuştu.
Yoon, sıkıyönetim ilanının ardından yaptığı televizyon konuşmasında, Güney Kore halkından özür dileyerek, mecliste yapılacak azil oylaması öncesinde kendisiyle ilgili kararı iktidar partisine bıraktığını ifade etti.

İktidar partisi aleyhte oy verecek

Son açıklamalara göre, Güney Kore'de iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP), Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınması için muhalefet tarafından Ulusal Meclise sunulan önergenin aleyhinde oy kullanacaklarını bildirdi.
Söz konusu önergenin desteklenmeyeceğinin belirtildiği açıklamada, ayrıca Yoon'un eşi Kim Keon-hee'ye ilişkin 'yolsuzluk ve seçimlere müdahale' iddialarının soruşturulması oylamasına da destek verilmeyeceği bildirildi.
Öte yandan, her ne kadar parti resmi bir tutum alsa da milletvekillerinin kendi kararlarına göre bireysel oy kullanabileceği öngörülüyor.

Ne olmuştu?

Güney Kore’de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi 'muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması' gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak parlamentonun yaptığı oylamada karar kaldırılmış ve ardından Bakanlar Kurulu’nun onayıyla sıkıyönetim sona erdirilmişti. Yoon, muhalefeti 'hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle' suçlayarak, sıkıyönetimin 'Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını' savunmuştu.
Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmış, 'sıkıyönetim birlikleri' olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclis’e girdiği bildirilmişti. Ulusal Meclis’te yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Bunun üzerine Bakanlar Kurulu’nu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.
Yoon, sıkıyönetim ilan etmesini kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun’un istifasını ise 5 Aralık’ta kabul etmişti.
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