https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/futbol-dunyasi-bu-polemigi-konusuyor-guardiola-mourinhodan-ozur-diledi-1091270268.html

Futbol dünyası bu polemiği konuşuyor: Guardiola Mourinho'dan özür diledi

Futbol dünyası bu polemiği konuşuyor: Guardiola Mourinho'dan özür diledi

Sputnik Türkiye

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sözlerine yanıt verdi. Guardiola, "Kırdıysam özür dilerim, bu bir... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T10:41+0300

2024-12-07T10:41+0300

2024-12-07T10:41+0300

spor

jose mourinho

manchester city

real madrid

pep guardiola

özür

özür dilemek

polemik

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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile aralarında yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Guardiola, "Jose Mourinho'ya suçluluğumuz kanıtlanana kadar masum olduğumuzu söyleyebilirim. Eğer onu kırdıysam özür dilerim, bu bir şakaydı," ifadelerini kullandı.Ancak Guardiola, sözlerine bir gönderme eklemeyi de ihmal etmedi: Tartışma nasıl başladı?Gerginlik, Manchester City’nin Liverpool’a yenildiği maçın ardından patlak verdi. Guardiola, maç sonrası taraftarlara yaptığı 6 işareti ile şampiyonluk sayısına gönderme yaptı.Bir gazetecinin, Mourinho’nun da geçmişte 3 işareti yapmasının ardından kovulduğunu hatırlatması üzerine, Guardiola şu cevabı verdi:"Benim durumum aynı olmaz umarım. Jose ile benzeriz, o 3 kez kazandı, ben 6 kez kazandım. İnsanların düşündüğünden çok daha iyi olduğumuzu gösterdik. Bu konuda hemfikiriz."Mourinho’dan sert cevap: 'Ben temiz kazandım'Bu açıklamalar üzerine, Jose Mourinho da sessiz kalmadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü, Guardiola’nın sözlerine karşılık şu ifadeleri kullandı:Şampiyonluk sayıları üzerinden tartışma sürüyorGuardiola’nın Premier Lig'deki başarılarına vurgu yapması ve Mourinho’nun adalet konusundaki eleştirileri, iki teknik adam arasındaki rekabeti yeniden alevlendirdi. Özellikle Mourinho’nun "temiz kazandım" ifadesi, Guardiola’nın geçmişte Manchester City’nin finansal fair play ihlalleri nedeniyle aldığı eleştirileri gündeme getirdi.Futbol dünyası bu polemiği konuşuyorGuardiola ve Mourinho arasındaki bu gerilim, iki teknik adamın geçmişten gelen rekabetini bir kez daha hatırlattı. İkili, geçmişte Real Madrid ve Barcelona dönemlerinden bu yana birçok kez karşı karşıya gelmişti. Şimdi ise bu tartışma, İngiltere ve Türkiye’de futbolseverlerin gündemini meşgul ediyor.Ne olacak? Gözler yeni açıklamalardaGuardiola’nın özür dilemesine rağmen şampiyonluk vurgusu yapması ve Mourinho’nun temiz oyun eleştirileri, tartışmanın kısa sürede sonlanmayacağını gösteriyor. İki teknik adamın bir sonraki hamlesi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/resmi-gazetede-yayinlandi-milyonlarca-arac-sahibi-dikkat-tasit-tanima-sisteminde-yeni-donem-icin-1091269237.html

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