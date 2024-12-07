https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/futbol-dunyasi-bu-polemigi-konusuyor-guardiola-mourinhodan-ozur-diledi-1091270268.html
Futbol dünyası bu polemiği konuşuyor: Guardiola Mourinho'dan özür diledi
Futbol dünyası bu polemiği konuşuyor: Guardiola Mourinho'dan özür diledi
Sputnik Türkiye
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sözlerine yanıt verdi. Guardiola, "Kırdıysam özür dilerim, bu bir... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T10:41+0300
2024-12-07T10:41+0300
2024-12-07T10:41+0300
spor
jose mourinho
manchester city
real madrid
pep guardiola
özür
özür dilemek
polemik
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile aralarında yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Guardiola, "Jose Mourinho'ya suçluluğumuz kanıtlanana kadar masum olduğumuzu söyleyebilirim. Eğer onu kırdıysam özür dilerim, bu bir şakaydı," ifadelerini kullandı.Ancak Guardiola, sözlerine bir gönderme eklemeyi de ihmal etmedi: Tartışma nasıl başladı?Gerginlik, Manchester City’nin Liverpool’a yenildiği maçın ardından patlak verdi. Guardiola, maç sonrası taraftarlara yaptığı 6 işareti ile şampiyonluk sayısına gönderme yaptı.Bir gazetecinin, Mourinho’nun da geçmişte 3 işareti yapmasının ardından kovulduğunu hatırlatması üzerine, Guardiola şu cevabı verdi:"Benim durumum aynı olmaz umarım. Jose ile benzeriz, o 3 kez kazandı, ben 6 kez kazandım. İnsanların düşündüğünden çok daha iyi olduğumuzu gösterdik. Bu konuda hemfikiriz."Mourinho’dan sert cevap: 'Ben temiz kazandım'Bu açıklamalar üzerine, Jose Mourinho da sessiz kalmadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü, Guardiola’nın sözlerine karşılık şu ifadeleri kullandı:Şampiyonluk sayıları üzerinden tartışma sürüyorGuardiola’nın Premier Lig'deki başarılarına vurgu yapması ve Mourinho’nun adalet konusundaki eleştirileri, iki teknik adam arasındaki rekabeti yeniden alevlendirdi. Özellikle Mourinho’nun "temiz kazandım" ifadesi, Guardiola’nın geçmişte Manchester City’nin finansal fair play ihlalleri nedeniyle aldığı eleştirileri gündeme getirdi.Futbol dünyası bu polemiği konuşuyorGuardiola ve Mourinho arasındaki bu gerilim, iki teknik adamın geçmişten gelen rekabetini bir kez daha hatırlattı. İkili, geçmişte Real Madrid ve Barcelona dönemlerinden bu yana birçok kez karşı karşıya gelmişti. Şimdi ise bu tartışma, İngiltere ve Türkiye’de futbolseverlerin gündemini meşgul ediyor.Ne olacak? Gözler yeni açıklamalardaGuardiola’nın özür dilemesine rağmen şampiyonluk vurgusu yapması ve Mourinho’nun temiz oyun eleştirileri, tartışmanın kısa sürede sonlanmayacağını gösteriyor. İki teknik adamın bir sonraki hamlesi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/resmi-gazetede-yayinlandi-milyonlarca-arac-sahibi-dikkat-tasit-tanima-sisteminde-yeni-donem-icin-1091269237.html
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Futbol dünyası bu polemiği konuşuyor: Guardiola Mourinho'dan özür diledi
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sözlerine yanıt verdi. Guardiola, "Kırdıysam özür dilerim, bu bir şakaydı" derken, şampiyonluk sayıları üzerinden yaptığı göndermeler futbol dünyasında yeni bir tartışma başlattı. İşte demeç savaşlarının perde arkası
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile aralarında yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Guardiola, "Jose Mourinho'ya suçluluğumuz kanıtlanana kadar masum olduğumuzu söyleyebilirim. Eğer onu kırdıysam özür dilerim, bu bir şakaydı," ifadelerini kullandı.
Ancak Guardiola, sözlerine bir gönderme eklemeyi de ihmal etmedi:
"Gerçek şu ki, Mourinho’nun üç Premier Lig şampiyonluğu var, benim altı. Bu bir gerçek."
Gerginlik, Manchester City’nin Liverpool’a yenildiği maçın ardından patlak verdi. Guardiola, maç sonrası taraftarlara yaptığı 6 işareti ile şampiyonluk sayısına gönderme yaptı.
Bir gazetecinin, Mourinho’nun da geçmişte 3 işareti yapmasının ardından kovulduğunu hatırlatması üzerine, Guardiola şu cevabı verdi:
"Benim durumum aynı olmaz umarım. Jose ile benzeriz, o 3 kez kazandı, ben 6 kez kazandım. İnsanların düşündüğünden çok daha iyi olduğumuzu gösterdik. Bu konuda hemfikiriz."
Mourinho’dan sert cevap: 'Ben temiz kazandım'
Bu açıklamalar üzerine, Jose Mourinho da sessiz kalmadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü, Guardiola’nın sözlerine karşılık şu ifadeleri kullandı:
"Bana dün Guardiola şöyle bir şey söylemiş. O 6 kupa kazanmış, ben 3 kazanmışım. Ama ben adil, temiz bir şekilde kazandım. Kaybettiysem rakibimi benden iyi olduğu için tebrik ederim. 150 davayla uğraşarak kupa kazanmak istemem."
Şampiyonluk sayıları üzerinden tartışma sürüyor
Guardiola’nın Premier Lig'deki başarılarına vurgu yapması ve Mourinho’nun adalet konusundaki eleştirileri, iki teknik adam arasındaki rekabeti yeniden alevlendirdi. Özellikle Mourinho’nun "temiz kazandım" ifadesi, Guardiola’nın geçmişte Manchester City’nin finansal fair play ihlalleri nedeniyle aldığı eleştirileri gündeme getirdi.
Futbol dünyası bu polemiği konuşuyor
Guardiola ve Mourinho arasındaki bu gerilim, iki teknik adamın geçmişten gelen rekabetini bir kez daha hatırlattı. İkili, geçmişte Real Madrid ve Barcelona dönemlerinden bu yana birçok kez karşı karşıya gelmişti. Şimdi ise bu tartışma, İngiltere ve Türkiye’de futbolseverlerin gündemini meşgul ediyor.
Ne olacak? Gözler yeni açıklamalarda
Guardiola’nın özür dilemesine rağmen şampiyonluk vurgusu yapması ve Mourinho’nun temiz oyun eleştirileri, tartışmanın kısa sürede sonlanmayacağını gösteriyor. İki teknik adamın bir sonraki hamlesi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.