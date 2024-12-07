Uzmanlar uyardı, gözler yüzde 50'ye varması beklenen zamlarda: 2025'te konut fiyatları 'uçuşa geçecek'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden Olympique Lyon küme düşürüldü
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Beşiktaş şu an dönüm noktası yakalayabilecek bir durumda değil
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir ve Siyaset
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Mark Knopfler'ın müzikal macerasının Dire Straits ve müzikleri kapsamında incelemesi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Asgari ücret için son senaryolar: ‘İnsanlar geçinemediği için mutsuz’
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Güney Kore'deki sıkıyönetim kararının arkasında Amerika var. Başkan azledilirse vatana ihanetten yargılanabilir'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:35
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
81 dk
SESLİ HABER
Baba Biden'dan oğul Biden'a 'af'
07:22
2 dk
SESLİ HABER
2024 yılının en popüler kelimesi açıklandı
08:17
1 dk
SESLİ HABER
Süpermarketi basan ayı, et reyonunda iki gün kaldı
08:40
1 dk
SESLİ HABER
Protestoların devam ettiği Gürcistan'a üç Baltık ülkesinden yaptırım
09:04
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda kirli oyun: Fidye ve rüşvet çarkı ortaya çıktı
09:14
1 dk
SESLİ HABER
Özel harekattan çalınan mermilerde FETÖ şüphesi
09:26
3 dk
SESLİ HABER
Antik Mısır'la ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı
09:40
1 dk
SESLİ HABER
Liselerde elektronik sigara tehlikesi yaygınlaştı: Zulalanarak sokuluyor
09:52
1 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan Çetesi davasında yeni sır: Aranan isim ölü bulundu
10:04
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Japonya'daki savaş uçaklarını değiştiriyor: Hedef Çin
10:17
1 dk
ÖZEL HABER
Yeni yılda araç fiyatları nasıl olacak?
10:30
2 dk
SESLİ HABER
ABD başkanlığını tekrar kazanan Trump’ın ilk yurtdışı ziyareti belli oldu
10:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiltere ve Galler'de ötenazi yasasına Parlamento'dan onay
11:09
1 dk
ÖZEL HABER
İşitme engellilerin gündelik hayatının bilinmeyenleri
11:21
4 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Hunter Biden’ın affına yönelik açıklamada bulundu
11:37
1 dk
SESLİ HABER
Ay'ın uzak yüzünden gelen numuneler incelendi: Sırlar birer birer çözülüyor
11:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın karşılaştığı en büyük tehdit
12:09
1 dk
SESLİ HABER
Efsanevi müzisyenin sağ gözü tamamen kör oldu
12:21
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD, F-35'lerin bakımı ve onarımı için servet harcayacak
16:10
1 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları yeni bir işlemci üretti: Devrim yaratabilir
16:21
2 dk
SESLİ HABER
Muhteşem Yüzyıl'daki Mihrimah Sultan rolüyle tanınan Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
16:34
1 dk
SESLİ HABER
Trump, Fransa Büyükelçiliği’ne dünürünü önerdi
16:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
İnsanların ölüm tarihini tahmin eden yapay zeka programı piyasaya sürüldü
17:10
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan Güney Kore açıklaması
17:22
1 dk
SESLİ HABER
Forbes listeyi açıkladı: Türkiye'nin en zengini değişti
17:35
1 dk
SESLİ HABER
Almanya'da erken seçim öncesi çağrı: AfD'nin yasaklanmasının hızlandırılması istendi
17:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Damacana suyun fiyatı iki katına çıktı
18:18
2 dk
SESLİ HABER
Wanda Nara İcardi'yi ihbat etti: Evi polis bastı
18:47
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/uzmanlar-uyardi-gozler-yuzde-50ye-varmasi-beklenen-zamlarda-2025te-konut-fiyatlari-ucusa-gececek-1091270524.html
Uzmanlar uyardı, gözler yüzde 50'ye varması beklenen zamlarda: 2025'te konut fiyatları 'uçuşa geçecek'
Uzmanlar uyardı, gözler yüzde 50'ye varması beklenen zamlarda: 2025'te konut fiyatları 'uçuşa geçecek'
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın konut fiyatlarındaki düşüş açıklamasına rağmen, gayrimenkul sektör temsilcileri artış beklentisini dile getirdi. Uzmanlar, faiz indirimleri... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T11:06+0300
2024-12-07T11:06+0300
ekonomi
zam
konut
konut satışı
konut fiyatları
konut kredisi
2025 yılı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067830391_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5efbbe6c87a9498a5db7087ab4a5041a.jpg
Konut sektöründeki durgunluk, kamu bankalarının konut kredilerinde yaptığı faiz indirimleriyle hareketlenmeye başladı. Ağustos ayından itibaren gözlemlenen bu hareketlilik, 2025 yılına yönelik beklentileri yükseltti. Hem ev sahibi olmayı hayal edenler hem de yatırımcılar için fiyat artışlarına yönelik tahminler önemli ipuçları veriyor.2025'te yüzde 50’ye varan zam bekleniyorGayrimenkul Uzmanı Rıdvan Akgün, artan talep ve kredi faizlerinin cazip hale gelmesiyle 2025’te konut fiyatlarında kayda değer bir yükseliş yaşanacağını ifade etti. Akgün, ilk 6 ayda yüzde 35, ikinci 6 ayda ise yüzde 50’ye varan artış beklendiğini belirtti. Özellikle 2-5 milyon TL arasındaki konutlarda artışın daha hızlı gerçekleştiğine dikkat çeken Akgün, "10 milyon TL üzerindeki daireler, toplam satışların yalnızca yüzde 10’unu oluşturuyor," dedi.Lüks segment canlanırken orta segment durgunHaber Global'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Ali Güvenç Kiraz, lüks konut piyasasında hareketliliğin devam ettiğini ancak orta segmentte durgunluk yaşandığını belirtti. Kiraz, lüks konutların yatırımcılar için hala cazip olduğunu, orta segmentte ise alıcıların bekleme sürecinde olduğunu kaydetti.Konut fiyatlarındaki artışın sebepleriUzmanlara göre, konut fiyatlarının yükselmesindeki temel etkenler şöyle sıralanıyor:İkinci el ve yeni konutlar yakın fiyatlara gelebilirAkgün, 2025’te ikinci el konut fiyatlarının yeni konut fiyatlarına yaklaşabileceğini öngörüyor. Ancak genel piyasa durağanlaşsa bile, konut sektörü hareketliliğini sürdürecek. Akgün, “Barınma ihtiyacı insanları alım yapmaya yöneltecek,” diye ekledi.Yeni yılda yatırımcılar i̇çin fırsatlarGayrimenkul piyasası, 2024’ün sonuna kadar özellikle nitelikli konut projeleriyle dikkat çekecek. Uzmanlar, erken dönemde yapılan yatırımların 2025’in fiyat artışları öncesinde daha karlı olacağını vurguluyor.Konut almayı düşünenler i̇çin uyarıUzmanlar, fiyat artışlarının önüne geçmek için konut almak isteyenlere erken hareket etmelerini tavsiye ediyor. Yıl sonuna kadar geçerli olan faiz oranları ve mevcut fiyatlar, yatırımcılar için cazip bir fırsat sunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/resmi-gazetede-yayinlandi-milyonlarca-arac-sahibi-dikkat-tasit-tanima-sisteminde-yeni-donem-icin-1091269237.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067830391_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4328d804ce54e500f04e9eb4587510a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
konut fiyatlarında artış, 2025 konut sektörü beklentileri, gayrimenkul yatırımı, konut kredisi faiz indirimi, orta segment konut piyasası, lüks konut sektörü, ikinci el konut fiyatları, 2025 konut zammı, nitelikli konut projeleri, gayrimenkul uzmanlarının değerlendirmeleri.
konut fiyatlarında artış, 2025 konut sektörü beklentileri, gayrimenkul yatırımı, konut kredisi faiz indirimi, orta segment konut piyasası, lüks konut sektörü, ikinci el konut fiyatları, 2025 konut zammı, nitelikli konut projeleri, gayrimenkul uzmanlarının değerlendirmeleri.

Uzmanlar uyardı, gözler yüzde 50'ye varması beklenen zamlarda: 2025'te konut fiyatları 'uçuşa geçecek'

11:06 07.12.2024
© AAEv, bina, site, tokalaşma
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2024
© AA
Abone ol
Merkez Bankası’nın konut fiyatlarındaki düşüş açıklamasına rağmen, gayrimenkul sektör temsilcileri artış beklentisini dile getirdi. Uzmanlar, faiz indirimleri ve artan talebin 2025’te konut fiyatlarını yukarı çekeceğini belirtiyor. İlk altı ayda yüzde 35, yılın ikinci yarısında ise yüzde 50 zam öngörülüyor.
Konut sektöründeki durgunluk, kamu bankalarının konut kredilerinde yaptığı faiz indirimleriyle hareketlenmeye başladı. Ağustos ayından itibaren gözlemlenen bu hareketlilik, 2025 yılına yönelik beklentileri yükseltti. Hem ev sahibi olmayı hayal edenler hem de yatırımcılar için fiyat artışlarına yönelik tahminler önemli ipuçları veriyor.

2025'te yüzde 50’ye varan zam bekleniyor

Gayrimenkul Uzmanı Rıdvan Akgün, artan talep ve kredi faizlerinin cazip hale gelmesiyle 2025’te konut fiyatlarında kayda değer bir yükseliş yaşanacağını ifade etti. Akgün, ilk 6 ayda yüzde 35, ikinci 6 ayda ise yüzde 50’ye varan artış beklendiğini belirtti. Özellikle 2-5 milyon TL arasındaki konutlarda artışın daha hızlı gerçekleştiğine dikkat çeken Akgün, "10 milyon TL üzerindeki daireler, toplam satışların yalnızca yüzde 10’unu oluşturuyor," dedi.

Lüks segment canlanırken orta segment durgun

Haber Global'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Ali Güvenç Kiraz, lüks konut piyasasında hareketliliğin devam ettiğini ancak orta segmentte durgunluk yaşandığını belirtti. Kiraz, lüks konutların yatırımcılar için hala cazip olduğunu, orta segmentte ise alıcıların bekleme sürecinde olduğunu kaydetti.

Konut fiyatlarındaki artışın sebepleri

Uzmanlara göre, konut fiyatlarının yükselmesindeki temel etkenler şöyle sıralanıyor:
1.
Artan talep: Barınma ihtiyacının devam etmesi ve yatırımcıların ilgisi.
2.
Konut kredi faiz oranları: Düşük faiz oranlarıyla kredi kullanımı artıyor.
3.
KKM’den çıkan yatırımlar: Vergi düzenlemeleri ve alternatif yatırım arayışları sektörü etkiliyor.

İkinci el ve yeni konutlar yakın fiyatlara gelebilir

Akgün, 2025’te ikinci el konut fiyatlarının yeni konut fiyatlarına yaklaşabileceğini öngörüyor. Ancak genel piyasa durağanlaşsa bile, konut sektörü hareketliliğini sürdürecek. Akgün, “Barınma ihtiyacı insanları alım yapmaya yöneltecek,” diye ekledi.

Yeni yılda yatırımcılar i̇çin fırsatlar

Gayrimenkul piyasası, 2024’ün sonuna kadar özellikle nitelikli konut projeleriyle dikkat çekecek. Uzmanlar, erken dönemde yapılan yatırımların 2025’in fiyat artışları öncesinde daha karlı olacağını vurguluyor.

Konut almayı düşünenler i̇çin uyarı

Uzmanlar, fiyat artışlarının önüne geçmek için konut almak isteyenlere erken hareket etmelerini tavsiye ediyor. Yıl sonuna kadar geçerli olan faiz oranları ve mevcut fiyatlar, yatırımcılar için cazip bir fırsat sunuyor.
Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2024
EKONOMİ
Resmi Gazete'de yayınlandı, milyonlarca araç sahibi dikkat: Taşıt Tanıma Sistemi’nde yeni dönem için tarih değişti
10:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала