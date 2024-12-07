https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/uzmanlar-uyardi-gozler-yuzde-50ye-varmasi-beklenen-zamlarda-2025te-konut-fiyatlari-ucusa-gececek-1091270524.html

Uzmanlar uyardı, gözler yüzde 50'ye varması beklenen zamlarda: 2025'te konut fiyatları 'uçuşa geçecek'

Uzmanlar uyardı, gözler yüzde 50'ye varması beklenen zamlarda: 2025'te konut fiyatları 'uçuşa geçecek'

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası’nın konut fiyatlarındaki düşüş açıklamasına rağmen, gayrimenkul sektör temsilcileri artış beklentisini dile getirdi. Uzmanlar, faiz indirimleri... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T11:06+0300

2024-12-07T11:06+0300

2024-12-07T11:06+0300

ekonomi

zam

konut

konut satışı

konut fiyatları

konut kredisi

2025 yılı

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Konut sektöründeki durgunluk, kamu bankalarının konut kredilerinde yaptığı faiz indirimleriyle hareketlenmeye başladı. Ağustos ayından itibaren gözlemlenen bu hareketlilik, 2025 yılına yönelik beklentileri yükseltti. Hem ev sahibi olmayı hayal edenler hem de yatırımcılar için fiyat artışlarına yönelik tahminler önemli ipuçları veriyor.2025'te yüzde 50’ye varan zam bekleniyorGayrimenkul Uzmanı Rıdvan Akgün, artan talep ve kredi faizlerinin cazip hale gelmesiyle 2025’te konut fiyatlarında kayda değer bir yükseliş yaşanacağını ifade etti. Akgün, ilk 6 ayda yüzde 35, ikinci 6 ayda ise yüzde 50’ye varan artış beklendiğini belirtti. Özellikle 2-5 milyon TL arasındaki konutlarda artışın daha hızlı gerçekleştiğine dikkat çeken Akgün, "10 milyon TL üzerindeki daireler, toplam satışların yalnızca yüzde 10’unu oluşturuyor," dedi.Lüks segment canlanırken orta segment durgunHaber Global'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Ali Güvenç Kiraz, lüks konut piyasasında hareketliliğin devam ettiğini ancak orta segmentte durgunluk yaşandığını belirtti. Kiraz, lüks konutların yatırımcılar için hala cazip olduğunu, orta segmentte ise alıcıların bekleme sürecinde olduğunu kaydetti.Konut fiyatlarındaki artışın sebepleriUzmanlara göre, konut fiyatlarının yükselmesindeki temel etkenler şöyle sıralanıyor:İkinci el ve yeni konutlar yakın fiyatlara gelebilirAkgün, 2025’te ikinci el konut fiyatlarının yeni konut fiyatlarına yaklaşabileceğini öngörüyor. Ancak genel piyasa durağanlaşsa bile, konut sektörü hareketliliğini sürdürecek. Akgün, “Barınma ihtiyacı insanları alım yapmaya yöneltecek,” diye ekledi.Yeni yılda yatırımcılar i̇çin fırsatlarGayrimenkul piyasası, 2024’ün sonuna kadar özellikle nitelikli konut projeleriyle dikkat çekecek. Uzmanlar, erken dönemde yapılan yatırımların 2025’in fiyat artışları öncesinde daha karlı olacağını vurguluyor.Konut almayı düşünenler i̇çin uyarıUzmanlar, fiyat artışlarının önüne geçmek için konut almak isteyenlere erken hareket etmelerini tavsiye ediyor. Yıl sonuna kadar geçerli olan faiz oranları ve mevcut fiyatlar, yatırımcılar için cazip bir fırsat sunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/resmi-gazetede-yayinlandi-milyonlarca-arac-sahibi-dikkat-tasit-tanima-sisteminde-yeni-donem-icin-1091269237.html

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