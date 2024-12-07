https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/uzmanlar-uyardi-gozler-yuzde-50ye-varmasi-beklenen-zamlarda-2025te-konut-fiyatlari-ucusa-gececek-1091270524.html
Uzmanlar uyardı, gözler yüzde 50'ye varması beklenen zamlarda: 2025'te konut fiyatları 'uçuşa geçecek'
Uzmanlar uyardı, gözler yüzde 50'ye varması beklenen zamlarda: 2025'te konut fiyatları 'uçuşa geçecek'
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın konut fiyatlarındaki düşüş açıklamasına rağmen, gayrimenkul sektör temsilcileri artış beklentisini dile getirdi. Uzmanlar, faiz indirimleri... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T11:06+0300
2024-12-07T11:06+0300
2024-12-07T11:06+0300
ekonomi
zam
konut
konut satışı
konut fiyatları
konut kredisi
2025 yılı
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Konut sektöründeki durgunluk, kamu bankalarının konut kredilerinde yaptığı faiz indirimleriyle hareketlenmeye başladı. Ağustos ayından itibaren gözlemlenen bu hareketlilik, 2025 yılına yönelik beklentileri yükseltti. Hem ev sahibi olmayı hayal edenler hem de yatırımcılar için fiyat artışlarına yönelik tahminler önemli ipuçları veriyor.2025'te yüzde 50’ye varan zam bekleniyorGayrimenkul Uzmanı Rıdvan Akgün, artan talep ve kredi faizlerinin cazip hale gelmesiyle 2025’te konut fiyatlarında kayda değer bir yükseliş yaşanacağını ifade etti. Akgün, ilk 6 ayda yüzde 35, ikinci 6 ayda ise yüzde 50’ye varan artış beklendiğini belirtti. Özellikle 2-5 milyon TL arasındaki konutlarda artışın daha hızlı gerçekleştiğine dikkat çeken Akgün, "10 milyon TL üzerindeki daireler, toplam satışların yalnızca yüzde 10’unu oluşturuyor," dedi.Lüks segment canlanırken orta segment durgunHaber Global'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Ali Güvenç Kiraz, lüks konut piyasasında hareketliliğin devam ettiğini ancak orta segmentte durgunluk yaşandığını belirtti. Kiraz, lüks konutların yatırımcılar için hala cazip olduğunu, orta segmentte ise alıcıların bekleme sürecinde olduğunu kaydetti.Konut fiyatlarındaki artışın sebepleriUzmanlara göre, konut fiyatlarının yükselmesindeki temel etkenler şöyle sıralanıyor:İkinci el ve yeni konutlar yakın fiyatlara gelebilirAkgün, 2025’te ikinci el konut fiyatlarının yeni konut fiyatlarına yaklaşabileceğini öngörüyor. Ancak genel piyasa durağanlaşsa bile, konut sektörü hareketliliğini sürdürecek. Akgün, “Barınma ihtiyacı insanları alım yapmaya yöneltecek,” diye ekledi.Yeni yılda yatırımcılar i̇çin fırsatlarGayrimenkul piyasası, 2024’ün sonuna kadar özellikle nitelikli konut projeleriyle dikkat çekecek. Uzmanlar, erken dönemde yapılan yatırımların 2025’in fiyat artışları öncesinde daha karlı olacağını vurguluyor.Konut almayı düşünenler i̇çin uyarıUzmanlar, fiyat artışlarının önüne geçmek için konut almak isteyenlere erken hareket etmelerini tavsiye ediyor. Yıl sonuna kadar geçerli olan faiz oranları ve mevcut fiyatlar, yatırımcılar için cazip bir fırsat sunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/resmi-gazetede-yayinlandi-milyonlarca-arac-sahibi-dikkat-tasit-tanima-sisteminde-yeni-donem-icin-1091269237.html
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konut fiyatlarında artış, 2025 konut sektörü beklentileri, gayrimenkul yatırımı, konut kredisi faiz indirimi, orta segment konut piyasası, lüks konut sektörü, ikinci el konut fiyatları, 2025 konut zammı, nitelikli konut projeleri, gayrimenkul uzmanlarının değerlendirmeleri.
konut fiyatlarında artış, 2025 konut sektörü beklentileri, gayrimenkul yatırımı, konut kredisi faiz indirimi, orta segment konut piyasası, lüks konut sektörü, ikinci el konut fiyatları, 2025 konut zammı, nitelikli konut projeleri, gayrimenkul uzmanlarının değerlendirmeleri.
Uzmanlar uyardı, gözler yüzde 50'ye varması beklenen zamlarda: 2025'te konut fiyatları 'uçuşa geçecek'
Merkez Bankası’nın konut fiyatlarındaki düşüş açıklamasına rağmen, gayrimenkul sektör temsilcileri artış beklentisini dile getirdi. Uzmanlar, faiz indirimleri ve artan talebin 2025’te konut fiyatlarını yukarı çekeceğini belirtiyor. İlk altı ayda yüzde 35, yılın ikinci yarısında ise yüzde 50 zam öngörülüyor.
Konut sektöründeki durgunluk, kamu bankalarının konut kredilerinde yaptığı faiz indirimleriyle hareketlenmeye başladı. Ağustos ayından itibaren gözlemlenen bu hareketlilik, 2025 yılına yönelik beklentileri yükseltti. Hem ev sahibi olmayı hayal edenler hem de yatırımcılar için fiyat artışlarına yönelik tahminler önemli ipuçları veriyor.
2025'te yüzde 50’ye varan zam bekleniyor
Gayrimenkul Uzmanı Rıdvan Akgün, artan talep ve kredi faizlerinin cazip hale gelmesiyle 2025’te konut fiyatlarında kayda değer bir yükseliş yaşanacağını ifade etti. Akgün, ilk 6 ayda yüzde 35, ikinci 6 ayda ise yüzde 50’ye varan artış beklendiğini belirtti. Özellikle 2-5 milyon TL arasındaki konutlarda artışın daha hızlı gerçekleştiğine dikkat çeken Akgün, "10 milyon TL üzerindeki daireler, toplam satışların yalnızca yüzde 10’unu oluşturuyor," dedi.
Lüks segment canlanırken orta segment durgun
Haber Global'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Ali Güvenç Kiraz, lüks konut piyasasında hareketliliğin devam ettiğini ancak orta segmentte durgunluk yaşandığını belirtti. Kiraz, lüks konutların yatırımcılar için hala cazip olduğunu, orta segmentte ise alıcıların bekleme sürecinde olduğunu kaydetti.
Konut fiyatlarındaki artışın sebepleri
Uzmanlara göre, konut fiyatlarının yükselmesindeki temel etkenler şöyle sıralanıyor:
1.Artan talep:
Barınma ihtiyacının devam etmesi ve yatırımcıların ilgisi.
2.Konut kredi faiz oranları:
Düşük faiz oranlarıyla kredi kullanımı artıyor.
3.KKM’den çıkan yatırımlar:
Vergi düzenlemeleri ve alternatif yatırım arayışları sektörü etkiliyor.
İkinci el ve yeni konutlar yakın fiyatlara gelebilir
Akgün, 2025’te ikinci el konut fiyatlarının yeni konut fiyatlarına yaklaşabileceğini öngörüyor. Ancak genel piyasa durağanlaşsa bile, konut sektörü hareketliliğini sürdürecek. Akgün, “Barınma ihtiyacı insanları alım yapmaya yöneltecek,” diye ekledi.
Yeni yılda yatırımcılar i̇çin fırsatlar
Gayrimenkul piyasası, 2024’ün sonuna kadar özellikle nitelikli konut projeleriyle dikkat çekecek. Uzmanlar, erken dönemde yapılan yatırımların 2025’in fiyat artışları öncesinde daha karlı olacağını vurguluyor.
Konut almayı düşünenler i̇çin uyarı
Uzmanlar, fiyat artışlarının önüne geçmek için konut almak isteyenlere erken hareket etmelerini tavsiye ediyor. Yıl sonuna kadar geçerli olan faiz oranları ve mevcut fiyatlar, yatırımcılar için cazip bir fırsat sunuyor.