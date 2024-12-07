https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/ulusal-tasit-tanima-sistemine-kayit-suresi-yogunluk-nedeniyle-1-ay-uzatildi-1091266416.html

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne kayıt süresi yoğunluk nedeniyle 1 ay uzatıldı

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne kayıt süresi yoğunluk nedeniyle 1 ay uzatıldı

Sputnik Türkiye

Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt piyasasında kayıt dışı ekonominin önüne geçmek amacıyla istasyonlara Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne geçiş için son tarihi... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T01:06+0300

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türkiye

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Resmi Gazete kararıyla Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne son kayıt tarihi 31 Ocak 2025 olarak belirlendi.Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından akaryakıt piyasasında kayıt dışı ekonominin önüne geçmek ve rekabet eşitliğinin sağlanması amacıyla UTTS kapsamındaki taşıt ve istasyon sahiplerine 31 Aralık 2024 tarihine kadar gerekli donanımları taşıtlarına ve istasyonlarına taktırması bildirilmişti. Ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle son tarih 31 Ocak 2025 olarak revize edildi. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra gelecek ÜFE sonrası donanım fiyatlarına gelecek zam ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar utts.gov.tr adresinden kayıt olanlara yansıtılmayacağı açıklandı. 31 Aralık 2024 tarihine kadar kayıt olan işletmelere 30 Nisan 2025 tarihine kadar montaj tamamlama hakkı ve bu tarihe kadar UTTS üzerinden yapılmayan akaryakıt giderlerini vergi indiriminde kullanma avantajı sağlanacağı belirtildi. 31 Ocak 2025 tarihine kadar kayıt yaptırmayan işletmeler ise hem ceza görecek hem de montajda vergi indirimden faydalanamayacağı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/resmi-gazetede-yayimlandi-pek-cok-gorevden-alma-ve-atama-gerceklesti-1091265943.html

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