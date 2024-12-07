https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/resmi-gazetede-yayimlandi-pek-cok-gorevden-alma-ve-atama-gerceklesti-1091265943.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Pek çok görevden alma ve atama gerçekleşti

Resmi Gazete'de yayımlandı: Pek çok görevden alma ve atama gerçekleşti

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Bakanlıklarda, Büyükelçiliklerde ve Müdürlüklerde atamalar yapıldı. 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T00:20+0300

2024-12-07T00:20+0300

2024-12-07T00:20+0300

türkiye

resmi gazete

atama

görevden alma

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir görevinden alındı.Büyükelçiliklere atama gerçekleştiKarara göre:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-telefonda-gorustu-1091265810.html

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