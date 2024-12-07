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Resmi Gazete'de yayımlandı: Pek çok görevden alma ve atama gerçekleşti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Pek çok görevden alma ve atama gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Bakanlıklarda, Büyükelçiliklerde ve Müdürlüklerde atamalar yapıldı. 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T00:20+0300
2024-12-07T00:20+0300
2024-12-07T00:20+0300
türkiye
resmi gazete
atama
görevden alma
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir görevinden alındı.Büyükelçiliklere atama gerçekleştiKarara göre:
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resmi gazete, atama, görevden alma
resmi gazete, atama, görevden alma
Resmi Gazete'de yayımlandı: Pek çok görevden alma ve atama gerçekleşti
Ayrıntılar geliyor
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Bakanlıklarda, Büyükelçiliklerde ve Müdürlüklerde atamalar yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir görevinden alındı.
Büyükelçiliklere atama gerçekleşti
Japonya Büyükelçiliğine, Oğuzhan Ertuğrul;
Avusturya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Gürsel Dönmez,
Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Bekir Gezer,
Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ayşe Selcan Şanlı,
Kamerun Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Volkan Öskiper atandı.