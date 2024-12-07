https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/suriye-savunma-bakanligi-ordunun-sam-banliyolerinden-cekildigine-dair-haberleri-yalanladi-1091277599.html
Suriye Savunma Bakanlığı, ordunun Şam banliyölerinden çekildiğine dair haberleri yalanladı
Suriye Savunma Bakanlığı, ordunun Şam banliyölerinden çekildiğine dair haberleri yalanladı
Sputnik Türkiye
Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ordunun Şam banliyölerinden çekildiğine dair haberler yalanlandı. 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T17:00+0300
2024-12-07T17:00+0300
2024-12-07T17:05+0300
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Suriye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Suriye ordu birliklerinin Şam'ın banliyölerindeki tüm mevzilerde yer aldığını duyurdu.Açıklamada, "Güçlerimizin Şam banliyölerinden çekildiğine ilişkin tüm haberler gerçekle örtüşmüyor" cümlesi yer aldı. Bakanlık ayrıca teröristlerin sosyal medya ve kitle iletişim araçları aracılığıyla Şam banliyölerinde halk arasında panik yaratmaya çalıştığının da altını çizdi.'Suriye Ordusu, emir komuta çerçevesinde ülkenin Güney kesimlerinden yeniden konuşlanıyor'Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye ordu birliklerinin emir komuta çerçevesinde ülkenin Güney bölgelerinden yeniden konuşlandırıldığı belirtildi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/rusya-turkiye-ve-irandan-suriyedeki-siddete-derhal-son-verilmesi-cagrisi-1091275571.html
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suriye, şam, suriye savunma bakanlığı, savunma bakanlığı, yalanlama, sosyal medya
suriye, şam, suriye savunma bakanlığı, savunma bakanlığı, yalanlama, sosyal medya
Suriye Savunma Bakanlığı, ordunun Şam banliyölerinden çekildiğine dair haberleri yalanladı
17:00 07.12.2024 (güncellendi: 17:05 07.12.2024)
Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ordunun Şam banliyölerinden çekildiğine dair haberler yalanlandı.
Suriye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Suriye ordu birliklerinin Şam'ın banliyölerindeki tüm mevzilerde yer aldığını duyurdu.
Açıklamada, "Güçlerimizin Şam banliyölerinden çekildiğine ilişkin tüm haberler gerçekle örtüşmüyor" cümlesi yer aldı.
Bakanlık ayrıca teröristlerin sosyal medya ve kitle iletişim araçları aracılığıyla Şam banliyölerinde halk arasında panik yaratmaya çalıştığının da altını çizdi.
'Suriye Ordusu, emir komuta çerçevesinde ülkenin Güney kesimlerinden yeniden konuşlanıyor'
Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye ordu birliklerinin emir komuta çerçevesinde ülkenin Güney bölgelerinden yeniden konuşlandırıldığı belirtildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Silahlı kuvvetlerimizin güney bölgesinde faaliyet gösteren birlikleri belirli bir plan ve düzen çerçevesinde yeniden konuşlanma ve daha fazla konuşlanma gerçekleştirmektedir. Tüm hareketler silahlı kuvvetlerin eylemleri çerçevesinde doğaldır.