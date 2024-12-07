https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/suriye-savunma-bakanligi-ordunun-sam-banliyolerinden-cekildigine-dair-haberleri-yalanladi-1091277599.html

Suriye Savunma Bakanlığı, ordunun Şam banliyölerinden çekildiğine dair haberleri yalanladı

Suriye Savunma Bakanlığı, ordunun Şam banliyölerinden çekildiğine dair haberleri yalanladı

Sputnik Türkiye

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ordunun Şam banliyölerinden çekildiğine dair haberler yalanlandı. 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T17:00+0300

2024-12-07T17:00+0300

2024-12-07T17:05+0300

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Suriye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Suriye ordu birliklerinin Şam'ın banliyölerindeki tüm mevzilerde yer aldığını duyurdu.Açıklamada, "Güçlerimizin Şam banliyölerinden çekildiğine ilişkin tüm haberler gerçekle örtüşmüyor" cümlesi yer aldı. Bakanlık ayrıca teröristlerin sosyal medya ve kitle iletişim araçları aracılığıyla Şam banliyölerinde halk arasında panik yaratmaya çalıştığının da altını çizdi.'Suriye Ordusu, emir komuta çerçevesinde ülkenin Güney kesimlerinden yeniden konuşlanıyor'Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye ordu birliklerinin emir komuta çerçevesinde ülkenin Güney bölgelerinden yeniden konuşlandırıldığı belirtildi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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