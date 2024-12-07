https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/rusya-turkiye-ve-irandan-suriyedeki-siddete-derhal-son-verilmesi-cagrisi-1091275571.html
Rusya, Türkiye ve İran'dan Suriye'deki şiddete derhal son verilmesi çağrısı
Rusya, Türkiye ve İran'dan Suriye'deki şiddete derhal son verilmesi çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanları, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdikleri 'Astana formatlı' toplantının ardından Suriye'deki şiddete derhal son... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T15:58+0300
2024-12-07T15:58+0300
2024-12-07T16:30+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
türkiye dışişleri bakanlığı
hakan fidan
iran dışişleri bakanlığı
abbas arakçi
astana süreci
suriye
heyet tahrir şam (htş)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/07/1091276590_0:169:3039:1878_1920x0_80_0_0_fd854e024dc0e555714d5240d9951eb6.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Doha Forumu'daki oturumda yaptığı konuşmada , "Hükümet güçlerinin militanların saldırılarına direndiği Suriye'de yaşananlar kabul edilemez; teröristlerin ülkede toprak ele geçirmesine izin verilemez" dedi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına atıfta bulunan Bakan Lavrov, klonuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Teröristlerin şu anda Suriye'de olduğu gibi jeopolitik amaçlarla kullanılması kabul edilemez'Lavrov, Suriye’de Heyet Tahrir Şam örneğinde olduğu gibi, jeopolitik hedeflere ulaşmak için teröristlerin kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.Doha’daki toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, “Şu anda İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden bu saldırının organize edildiği gibi, jeopolitik hedeflere ulaşmak için Heyet Tahrir Şam gibi teröristlerin kullanılmasının kabul edilemez olduğuna kesinlikle eminiz” diye konuştu.'Rusya, Suriye-Türkiye münasebetlerini normalleştirmek için elinden geleni yapacak'Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuşmasında Türkiye ile Suriye münasebetlerinin normalleşmesi gerektiğini belirterek Rusya'nın bu husus kolaylaştırma için elinden geleni yapacağının altını çizdi.Lavrov konuşmasında, “Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi gerektiğinden hiç şüphem yok. Ve biz yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapacağız” dedi.Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye hükümeti ile muhalefet arasında diyalog başlatma çağrısında bulunduklarını söyleyen Lavrov, şu vurguyu yaptı:Rus bakan ayrıca BM tarafından terör örgütü olarak tanınan Heyet Tahrir Şam ile terörist olarak kabul edilmeyen muhalif grupları birbirinden ayırmanın gerekli olduğunun da altını çizdi.'Rusya, Suriye ordusunun terör saldırılarını püskürtmesine yardım ediyor'“Rusya, askeri açıdan Suriye ordusunun terör saldırılarını püskürtmesine yardım ediyor” diyen Lavrov, Suriye’deki gelişmeler ile ilgili tahminlerde bulunmayacağının da altını çizdi.Rus diplomat, “Nasıl bir tahmin? Bununla ilgili tahminde bulunamam, biz bununla uğraşmıyoruz” ifadelerini kullandı.Lavrov, Rusya’nın Tartus’taki üsten gemilerini çektiği yönündeki iddialara ilişkin soruya ise, “Akdeniz’de askeri tatbikat yapılıyor. Belki de uydu görüntüleriniz bunu başka bir şeyle karıştırdı” yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/rusya-disisleri-bakani-lavrov-duyurdu-bu-hafta-turkiye-ve-iran-ile-suriye-konusunda-1091213679.html
suriye
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/07/1091276590_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_71b60c0f57968d73faca442cd023d68b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, türkiye dışişleri bakanlığı, hakan fidan, iran dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, astana süreci, suriye, heyet tahrir şam (htş), güvenlik konseyi, türkiye, iran
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, türkiye dışişleri bakanlığı, hakan fidan, iran dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, astana süreci, suriye, heyet tahrir şam (htş), güvenlik konseyi, türkiye, iran
Rusya, Türkiye ve İran'dan Suriye'deki şiddete derhal son verilmesi çağrısı
15:58 07.12.2024 (güncellendi: 16:30 07.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanları, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdikleri 'Astana formatlı' toplantının ardından Suriye'deki şiddete derhal son verilmesi çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Doha Forumu'daki oturumda yaptığı konuşmada , "Hükümet güçlerinin militanların saldırılarına direndiği Suriye'de yaşananlar kabul edilemez; teröristlerin ülkede toprak ele geçirmesine izin verilemez" dedi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına atıfta bulunan Bakan Lavrov, klonuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve birliğini güçlü bir şekilde teyit eden BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı başta olmak üzere mevcut anlaşmaları ihlal ederek bir terörist grubun toprakların kontrolünü ele geçirmesine izin verilmesi kabul edilemez.
'Teröristlerin şu anda Suriye'de olduğu gibi jeopolitik amaçlarla kullanılması kabul edilemez'
Lavrov, Suriye’de Heyet Tahrir Şam örneğinde olduğu gibi, jeopolitik hedeflere ulaşmak için teröristlerin kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Doha’daki toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, “Şu anda İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden bu saldırının organize edildiği gibi, jeopolitik hedeflere ulaşmak için Heyet Tahrir Şam gibi teröristlerin kullanılmasının kabul edilemez olduğuna kesinlikle eminiz” diye konuştu.
'Rusya, Suriye-Türkiye münasebetlerini normalleştirmek için elinden geleni yapacak'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuşmasında Türkiye ile Suriye münasebetlerinin normalleşmesi gerektiğini belirterek Rusya'nın bu husus kolaylaştırma için elinden geleni yapacağının altını çizdi.
Lavrov konuşmasında, “Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi gerektiğinden hiç şüphem yok. Ve biz yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapacağız” dedi.
Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye hükümeti ile muhalefet arasında diyalog başlatma çağrısında bulunduklarını söyleyen Lavrov, şu vurguyu yaptı:
Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini kararlılıkla teyit ettik ve düşmanca eylemlerin derhal durdurulması çağrısında bulunduk. 2254 sayılı kararın tam olarak uygulanmasını istediğimizi hepimiz vurguladık ve bunun için hükümet ile yasal muhalefet arasında diyalog çağrısında bulunduk.
Rus bakan ayrıca BM tarafından terör örgütü olarak tanınan Heyet Tahrir Şam ile terörist olarak kabul edilmeyen muhalif grupları birbirinden ayırmanın gerekli olduğunun da altını çizdi.
'Rusya, Suriye ordusunun terör saldırılarını püskürtmesine yardım ediyor'
“Rusya, askeri açıdan Suriye ordusunun terör saldırılarını püskürtmesine yardım ediyor” diyen Lavrov, Suriye’deki gelişmeler ile ilgili tahminlerde bulunmayacağının da altını çizdi.
Rus diplomat, “Nasıl bir tahmin? Bununla ilgili tahminde bulunamam, biz bununla uğraşmıyoruz” ifadelerini kullandı.
Lavrov, Rusya’nın Tartus’taki üsten gemilerini çektiği yönündeki iddialara ilişkin soruya ise, “Akdeniz’de askeri tatbikat yapılıyor. Belki de uydu görüntüleriniz bunu başka bir şeyle karıştırdı” yanıtını verdi.