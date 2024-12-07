https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/rusya-turkiye-ve-irandan-suriyedeki-siddete-derhal-son-verilmesi-cagrisi-1091275571.html

Rusya, Türkiye ve İran'dan Suriye'deki şiddete derhal son verilmesi çağrısı

Rusya, Türkiye ve İran'dan Suriye'deki şiddete derhal son verilmesi çağrısı

Sputnik Türkiye

Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanları, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdikleri 'Astana formatlı' toplantının ardından Suriye'deki şiddete derhal son... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T15:58+0300

2024-12-07T15:58+0300

2024-12-07T16:30+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

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hakan fidan

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Doha Forumu'daki oturumda yaptığı konuşmada , "Hükümet güçlerinin militanların saldırılarına direndiği Suriye'de yaşananlar kabul edilemez; teröristlerin ülkede toprak ele geçirmesine izin verilemez" dedi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına atıfta bulunan Bakan Lavrov, klonuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Teröristlerin şu anda Suriye'de olduğu gibi jeopolitik amaçlarla kullanılması kabul edilemez'Lavrov, Suriye’de Heyet Tahrir Şam örneğinde olduğu gibi, jeopolitik hedeflere ulaşmak için teröristlerin kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.Doha’daki toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, “Şu anda İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden bu saldırının organize edildiği gibi, jeopolitik hedeflere ulaşmak için Heyet Tahrir Şam gibi teröristlerin kullanılmasının kabul edilemez olduğuna kesinlikle eminiz” diye konuştu.'Rusya, Suriye-Türkiye münasebetlerini normalleştirmek için elinden geleni yapacak'Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuşmasında Türkiye ile Suriye münasebetlerinin normalleşmesi gerektiğini belirterek Rusya'nın bu husus kolaylaştırma için elinden geleni yapacağının altını çizdi.Lavrov konuşmasında, “Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi gerektiğinden hiç şüphem yok. Ve biz yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapacağız” dedi.Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye hükümeti ile muhalefet arasında diyalog başlatma çağrısında bulunduklarını söyleyen Lavrov, şu vurguyu yaptı:Rus bakan ayrıca BM tarafından terör örgütü olarak tanınan Heyet Tahrir Şam ile terörist olarak kabul edilmeyen muhalif grupları birbirinden ayırmanın gerekli olduğunun da altını çizdi.'Rusya, Suriye ordusunun terör saldırılarını püskürtmesine yardım ediyor'“Rusya, askeri açıdan Suriye ordusunun terör saldırılarını püskürtmesine yardım ediyor” diyen Lavrov, Suriye’deki gelişmeler ile ilgili tahminlerde bulunmayacağının da altını çizdi.Rus diplomat, “Nasıl bir tahmin? Bununla ilgili tahminde bulunamam, biz bununla uğraşmıyoruz” ifadelerini kullandı.Lavrov, Rusya’nın Tartus’taki üsten gemilerini çektiği yönündeki iddialara ilişkin soruya ise, “Akdeniz’de askeri tatbikat yapılıyor. Belki de uydu görüntüleriniz bunu başka bir şeyle karıştırdı” yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/rusya-disisleri-bakani-lavrov-duyurdu-bu-hafta-turkiye-ve-iran-ile-suriye-konusunda-1091213679.html

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