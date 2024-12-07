https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/suriye-birlikleri-ve-rus-hava-uzay-kuvvetleri-teroristlerin-humus-ve-hamadaki-mevzilerini-vurdu-1091271186.html
Suriye birlikleri ve Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, teröristlerin Humus ve Hama’daki mevzilerini vurdu
Suriye birlikleri ve Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, teröristlerin Humus ve Hama’daki mevzilerini vurdu
Sputnik Türkiye
Suriye Silahlı Kuvvetleri’nin Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ile birlikte teröristlerin Humus ve Hama’daki mevzilerini ve ikmal yollarını vurduğu bildirildi. 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T11:40+0300
2024-12-07T11:40+0300
2024-12-07T11:55+0300
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Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hükümet güçleri ile Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, teröristlerin Humus ve Hama vilayetlerindeki mevzilerine ve ikmal yollarına yoğun saldırılar düzenledi.Açıklamada, “Hama ve Humus vilayetlerinde faaliyet gösteren güçlerimiz, (terörist) mevzilere ve ikmal yollarına top ve roket atışları ile yoğun saldırılar düzenliyor. Suriye ve Rus askeri uçakları da teröristlerin Humus ilinin kuzeydoğusundaki yoğunlaştığı yerlere ortak saldırılar düzenledi. 10 militan ve teçhizatları imha edildi” ifadelerine yer verildi.‘Suriye Silahlı Kuvvetleri bir haftada yaklaşık 2.500 teröristi etkisiz hale getirdi’Diğer yandan Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusunun Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin desteği ile geçen hafta içinde yaklaşık 2.500 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.İlgili açıklamada, “Geçen hafta Suriye ordusunun Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin desteğiyle saldırıları püskürtmesi sırasında Nusra Cephesi’nden (HTŞ) etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı geçen hafta 2 bin 500’e yükseldi” denildi.
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suriye, suriye savunma bakanlığı, suriye ordusu, rus hava-uzay kuvvetleri, humus, hama, terörist, sana
suriye, suriye savunma bakanlığı, suriye ordusu, rus hava-uzay kuvvetleri, humus, hama, terörist, sana
Suriye birlikleri ve Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, teröristlerin Humus ve Hama’daki mevzilerini vurdu
11:40 07.12.2024 (güncellendi: 11:55 07.12.2024)
Suriye Silahlı Kuvvetleri’nin Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ile birlikte teröristlerin Humus ve Hama’daki mevzilerini ve ikmal yollarını vurduğu bildirildi.
Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hükümet güçleri ile Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, teröristlerin Humus ve Hama vilayetlerindeki mevzilerine ve ikmal yollarına yoğun saldırılar düzenledi.
Açıklamada, “Hama ve Humus vilayetlerinde faaliyet gösteren güçlerimiz, (terörist) mevzilere ve ikmal yollarına top ve roket atışları ile yoğun saldırılar düzenliyor. Suriye ve Rus askeri uçakları da teröristlerin Humus ilinin kuzeydoğusundaki yoğunlaştığı yerlere ortak saldırılar düzenledi. 10 militan ve teçhizatları imha edildi” ifadelerine yer verildi.
‘Suriye Silahlı Kuvvetleri bir haftada yaklaşık 2.500 teröristi etkisiz hale getirdi’
Diğer yandan Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusunun Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin desteği ile geçen hafta içinde yaklaşık 2.500 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
İlgili açıklamada, “Geçen hafta Suriye ordusunun Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin desteğiyle saldırıları püskürtmesi sırasında Nusra Cephesi’nden (HTŞ) etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı geçen hafta 2 bin 500’e yükseldi” denildi.