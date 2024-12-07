https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/sivasli-lise-ogrencileri-orumcek-drone-gelistirdi-hem-ucuyor-hem-de-engebeli-arazide-yuruyebiliyor--1091274356.html

Sivaslı lise öğrencileri örümcek drone geliştirdi: Hem uçuyor hem de engebeli arazide yürüyebiliyor

Sivaslı lise öğrencileri örümcek drone geliştirdi: Hem uçuyor hem de engebeli arazide yürüyebiliyor

Sputnik Türkiye

Sivas'ta liseli gençler, öğretmenleri aracılığıyla hem engebeli arazide hareket edebilen hem de uçabilen dron geliştirdi. 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T14:05+0300

2024-12-07T14:05+0300

2024-12-07T14:22+0300

türkiye

lise

öğrenci

drone

asker

savunma sanayi

örümcek

türkiye

öğretmen

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Sivas Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören dört öğrenci, öğretmenleri Doğan Erol’un liderliğinde, savunma sanayine katkı sunmayı hedefleyen yenilikçi bir projeye imza attı. Ekip, dört aylık yoğun bir çalışmanın ardından, hem uçabilen hem de örümcek bacaklarıyla engebeli arazilerde hareket edebilen bir dron geliştirdi.6 kanat ve 6 bacağı bulunan bu hibrit dron, yapay zekâ tabanlı yazılımıyla dikkat çekiyor. 12 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan dron, 30 dakikalık uçuş süresiyle zorlu arazi koşullarında operasyon yapabilecek şekilde tasarlandı. Üzerindeki gelişmiş kamera sistemi, asker veya belirlenen hedefleri 3 kilometre uzaklıktan tespit etme özelliğine sahip. Ayrıca, otomatik iniş yaparak faydalı yükünü bırakabiliyor.'Hem yerde hem havada hareket ediyor'Proje lideri Doğan Erol, bu dronun engebeli arazilerde askeri destek sağlamak amacıyla üretildiğini belirtti. “Bu dron 4 ay gibi bir sürede ürettik. Teknofest’in insansız hava araçları yarışması vardı. Onla ilgili ne yapabiliriz diye düşünürken aklımıza böyle bir şey geldi. Ülkemizde son yıllarda savunma sanayi gelişmekte olduğundan dolayı yapmak istedik. Burada amaç engebeli arazide askerimize ulaşım sağlamak. Üzerinde bulunan kamera sayesinde askerimizi 3 kilometreden tespit edebiliyor. Bu kamerayla birlikte yapay zekâyı eğittiğimiz bir mimari var. Bu 6 kanadı 6 bacağı olan hibrit bir modelimiz. Hem yerde hem havada gidebiliyor,” dedi.'Kendi yer kontrol istasyonumuz var'Takımın yapay zekâ sorumlusu Süleyman Gürbüz, yazılım ve kodlama sürecinden bahsederek, “Yapay zekânın eğitilmesi, programların tasarlanmasını ve kodlamaları ben yaptım. Dron 12 kilogram ağırlığında yük kaldırabilir ve 30 dakika uçuş süresi var. Normalde dronlarda yer kontrol yazılımı hazır olarak kullanılıyor. Biz kendi programımızı kendimiz oluşturduk. Yani kendi yer kontrol istasyonumuz var. Şu an sadece asker tespit edebilen sistemimiz var. Bu sistemi daha da geliştirip devletimizin savunma sanayisine katkı sağlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.Takımın bir diğer üyesi Ege Altunay, dronun tamamen otonom çalıştığını vurgulayarak, “Üzerinde bulunan kamera ve yapay zekâyla yerde bulunan askeri tespit etmeye çalışıyor. Askeri tespit ettiğinde ise iniş gerçekleştirip örümcek bacaklarıyla askere yaklaşarak faydalı yükü bırakıyor. Bu faydalı yük cephane veya sağlık malzemesi olabilir. Ağaçlık bir alana iniş yapamayacağı için müsait alana inip yürüyor” dedi.Savunma sanayiinde fark yaratacak bu yenilikçi dron projesi, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini ortaya koyarken, aynı zamanda ülkenin gelecekteki teknolojik yatırımları için umut veriyor.

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lise, öğrenci, drone, asker, savunma sanayi, örümcek, türkiye, öğretmen