https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/bakanlik-acikladi-yilbasi-suslerinde-bile-var--kanserojen-maddele-iceren-urunler-listesi-yayinlandi-1091269710.html

Bakanlık açıkladı, yılbaşı süslerinde bile var: Kanserojen maddele içeren ürünler listesi yayınlandı

Bakanlık açıkladı, yılbaşı süslerinde bile var: Kanserojen maddele içeren ürünler listesi yayınlandı

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, çocuk ürünlerinde tespit edilen ciddi riskler nedeniyle birçok ürüne toplatma kararı verdi. Kanserojen boya kalemleri, boğulma riski taşıyan... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T10:33+0300

2024-12-07T10:33+0300

2024-12-07T10:33+0300

ticaret bakanlığı

güvensiz ürün bilgi sistemi (gübis)

sağlik

kanser

kanserojen

liste

kara liste

uyarı

oyuncak

oyuncak

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Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı açıklamada, çoğunluğu çocuklara yönelik olan 10 ürünün toplatılmasına karar verdi. Piyasada bulunan bazı ürünlerde kanserojen maddeler, boğulma riski ve kurşun içeriği gibi hayati tehlikeler tespit edildi. Bu karar, ailelerin çocuk ürünlerinde daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.Kanserojen kalem ve boğulma riski taşıyan oyuncaklarAçıklanan tehlikeli ürünler listesinde ilk sırada, Çin menşeli “Maxx Plus” boya kalemleri bulunuyor. Yapılan analizlerde, bu kalemlerde limitlerin üzerinde kanserojen etkili fitalat maddesi tespit edildi.Bir diğer tehlikeli ürün, çocukların oynadığı “Seven Color Crystall Ball” suda büyüyen oyuncak. Bu oyuncağın 24 saat içinde yüzde 50’den fazla büyüdüğü ve boğulmaya neden olabileceği belirlendi. Aynı şekilde, “Sevimli Balıkçı” oyuncağı da çocuklar için ciddi bir boğulma riski taşıyor.Kurşun i̇çeren eldivenler ve tehlikeli kıyafetlerPakistan menşeli “Kidz Tryon” kaleci eldivenleri, limitlerin üzerinde kurşun içerdiği için tehlikeli bulundu. Ayrıca, çeşitli markalara ait çocuk ve bebek kıyafetlerinde, boğulma riskine yol açabilecek düğme ve ip detaylarının bulunduğu tespit edildi.Ev ürünlerinde de risk varTehlike yalnızca çocuk ürünleriyle sınırlı değil. Evde kullanılan “Myhaf” marka tuz ruhu, uyarı ve kilitli kapak bulunmaması nedeniyle toplatılırken, “Matrax” etkinlik döşemesi de boğulma riski nedeniyle piyasadan çekiliyor.Daha önce tespit edilen tehlikeli ürünlerBu kararlar, Ticaret Bakanlığı’nın ilk toplatma operasyonu değil. Geçmişte piyasadan çekilen ürünler arasında şunlar yer aldı:Tüketicilere uyarı: Risklerden korunmak i̇çin ne yapılmalı?Ticaret Bakanlığı, tüketicilere güvensiz ürünlerin takibi için Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ni (https://utts.gov.tr) kullanmalarını öneriyor. Ayrıca, çocuk ürünlerini satın alırken CE sertifikasına dikkat edilmesi ve ürünlerin kullanım talimatlarının mutlaka okunması gerekiyor.Hayat kurtarabilecek bu bilgilere dikkat edinTicaret Bakanlığı, risk taşıyan ürünlerin piyasadan çekilmesiyle ciddi sağlık ve güvenlik tehditlerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Ancak, ebeveynler ve tüketiciler bu konuda daha bilinçli olmalı. Özellikle, çocukların güvenliği için oyuncak ve kırtasiye ürünlerinde kalite ve güvenlik standartlarına uyulup uyulmadığını kontrol etmek hayati önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/resmi-gazetede-yayinlandi-milyonlarca-arac-sahibi-dikkat-tasit-tanima-sisteminde-yeni-donem-icin-1091269237.html

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