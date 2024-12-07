https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/rusya-savunma-bakanligi-dhcde-berestki-yerlesiminin-kontrolu-ele-gecirildi-1091272719.html

Rusya Savunma Bakanlığı: DHC'de Berestki yerleşiminin kontrolü ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: DHC'de Berestki yerleşiminin kontrolü ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Berestki yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T12:39+0300

2024-12-07T12:39+0300

2024-12-07T13:29+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

rus silahlı kuvvetleri

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donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin DHC'de Berestki yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde Liptsı, Volçansk ve Tihoye yerleşim bölgelerinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri yaklaşık 60 asker, bir zırhlı piyade aracı, 2 otomobil ve 3 adet D-30 obüsü kaybetti.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlerı ve mevzileri ele geçirerek, Harkov Bölgesi’nin 3, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) bir ve DHC’nin bir yerleşim bölgesinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın 11 karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtüldü, çatışmalarda Ukrayna ordusu 490 kadar asker, bir tank, 2 zırhlı muharebe aracı, 5 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek, DHC’nin 4 bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 325 kadar asker, 2 otomobil ve aralarında ABD yapımı M777 obüsü ile M119 topu bulunan çok sayıda askeri teçhizat kaybetti.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri düşmanın savunma hatlarının derinliklerine ilerleyerek DHC’nin Berestki yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, ayrıca DHC’nin 4 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın 10 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 525 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, düşmana ait 5 adet zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil, 3 adet D-20 topçu sistemi ve 2 adet D-30 obüsü imha edildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatları ve mevzileri ele geçirerek, DHC’nin 3 bölgesinde konuşlanan düşman oluşumlarını bozguna uğrattı. Üç karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu bu istikamette 100 kadar asker, 2 zırhlı muharebe aracı, bir otomobil, bir Bogdana kundağı motorlu topçu sistemi ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi kaybetti.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Zaporojye ve Herson bölgelerinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu, çatışmalarda 60’ın üzerinde Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 2 zırhlı piyade aracı, 6 otomobil ve bir radar istasyonu imha edildi.Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna askeri sanayi işletmelerinin çalışmasını sağlayan enerji tesislerini, ayrıca Ukrayna ordusunun 142 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna’ya ait 26 uçak tipi İHA düşürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ozel-askeri-harekatin-bir-haftasi-rus-ordusu-6-yerlesimi-ele-gecirdi-47-ukrayna-askeri-teslim-oldu-1090186453.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat, güncelleme