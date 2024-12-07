https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-astrahan-ve-voronej-bolgelerinde-4-iha-dusurdu-1091268722.html

Rus hava savunma sistemleri Belgorod, Astrahan ve Voronej bölgelerinde 4 İHA düşürdü

Rus hava savunma sistemleri Belgorod, Astrahan ve Voronej bölgelerinde 4 İHA düşürdü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin dün gece Belgorod, Astrahan ve Voronej bölgeleri üzerinde Ukrayna’ya ait 4 insansız hava aracı (İHA) imha... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T10:03+0300

2024-12-07T10:03+0300

2024-12-07T10:12+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

belgorod

astrahan

voronej

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

insansız hava aracı (iha)

iha

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün gece Ukrayna’nın Rusya topraklarını İHA’lar ile hedef alarak gerçekleştirmeye çalıştığı saldırı girişimi engellendi.Açıklamaya göre, nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod Bölgesi üzerinde 2, Astrahan ve Voronej bölgeleri üzerinde olmak üzere toplam 4 İHA imha etti.Açıklamada ayrıca düşmanın Rusya'daki tesislere yönelik saldırılarda uçak tipi İHA'lar kullandığı ifade edildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak başta Kursk, Belgorod ve Voronej olmak üzere Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri Ukryana’nın saldırılarına karşı koyuma sağlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/ukrayna-iha-terorunden-vazgecmiyor-rusya-bolgelerinde-gece-47-hava-hedefi-vuruldu-1090955763.html

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