https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-astrahan-ve-voronej-bolgelerinde-4-iha-dusurdu-1091268722.html
Rus hava savunma sistemleri Belgorod, Astrahan ve Voronej bölgelerinde 4 İHA düşürdü
Rus hava savunma sistemleri Belgorod, Astrahan ve Voronej bölgelerinde 4 İHA düşürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin dün gece Belgorod, Astrahan ve Voronej bölgeleri üzerinde Ukrayna’ya ait 4 insansız hava aracı (İHA) imha... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T10:03+0300
2024-12-07T10:03+0300
2024-12-07T10:12+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
belgorod
astrahan
voronej
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
insansız hava aracı (iha)
iha
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084026850_0:28:744:447_1920x0_80_0_0_9a3d916fe0517dd77924711009e6e7f0.png
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün gece Ukrayna’nın Rusya topraklarını İHA’lar ile hedef alarak gerçekleştirmeye çalıştığı saldırı girişimi engellendi.Açıklamaya göre, nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod Bölgesi üzerinde 2, Astrahan ve Voronej bölgeleri üzerinde olmak üzere toplam 4 İHA imha etti.Açıklamada ayrıca düşmanın Rusya'daki tesislere yönelik saldırılarda uçak tipi İHA'lar kullandığı ifade edildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak başta Kursk, Belgorod ve Voronej olmak üzere Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri Ukryana’nın saldırılarına karşı koyuma sağlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/ukrayna-iha-terorunden-vazgecmiyor-rusya-bolgelerinde-gece-47-hava-hedefi-vuruldu-1090955763.html
rusya
belgorod
astrahan
voronej
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084026850_57:0:688:473_1920x0_80_0_0_0fdfca14ff0c676b86c203bd0db96590.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, astrahan, voronej, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, astrahan, voronej, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), iha
Rus hava savunma sistemleri Belgorod, Astrahan ve Voronej bölgelerinde 4 İHA düşürdü
10:03 07.12.2024 (güncellendi: 10:12 07.12.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin dün gece Belgorod, Astrahan ve Voronej bölgeleri üzerinde Ukrayna’ya ait 4 insansız hava aracı (İHA) imha ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün gece Ukrayna’nın Rusya topraklarını İHA’lar ile hedef alarak gerçekleştirmeye çalıştığı saldırı girişimi engellendi.
Açıklamaya göre, nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod Bölgesi üzerinde 2, Astrahan ve Voronej bölgeleri üzerinde olmak üzere toplam 4 İHA imha etti.
Açıklamada ayrıca düşmanın Rusya'daki tesislere yönelik saldırılarda uçak tipi İHA'lar kullandığı ifade edildi.
Ukrayna ordusu düzenli olarak başta Kursk, Belgorod ve Voronej olmak üzere Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri Ukryana’nın saldırılarına karşı koyuma sağlıyor.