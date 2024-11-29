Ukrayna İHA teröründen vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde gece 47 hava hedefi vuruldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Hedef alınan sadece belediyeler değil, doğrudan halkın kendisidir’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
09:11
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sinan Meydan: Lozan ile birlikte eşit, çağdaş ve bağımsız bir Türkiye kurduğumuzu kabul ettirdik
12:06
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:29
2 dk
HABER MASASI
Türk Mutfağında Baharat ve Malzeme Kullanımı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka online alışverişleri hızlandırıyor
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Çayırhan işçileri Ankara’ya yürüyor: Bir ‘301 faciası’ daha yaşamayalım
15:01
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
İmamoğlu’na muhatap tuzağı
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
19:26
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Gürcistan'dan Avrupa Birliği'ne rest
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/ukrayna-iha-terorunden-vazgecmiyor-rusya-bolgelerinde-gece-47-hava-hedefi-vuruldu-1090955763.html
Ukrayna İHA teröründen vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde gece 47 hava hedefi vuruldu
Ukrayna İHA teröründen vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde gece 47 hava hedefi vuruldu
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin terör girişimlerinden vazgeçmediğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece ülkenin altı bölgesinde 47 uçak tipi insansız hava aracının... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T07:39+0300
2024-11-29T07:48+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/15/1081901139_0:146:3122:1902_1920x0_80_0_0_41828b2280d8ef766ff1ef6f7c45725b.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece boyunca Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engelleyen Rus hava savunma güçlerinin toplamda 47 hava hedefini imha ettiğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, Rostov Bölgesi’nde 29 ve Krasnodar Bölgesi’nde 8 İHA’nın vurulduğu aktarılırken Belgorod, Bryansk ve Voronej bölgelerinde üçer ve Kırım’da bir hava aracının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/boris-johnson-batinin-rusyaya-karsi-ukraynalilarin-eliyle-savas-yuruttugunu-itiraf-etti-1090954451.html
rusya
ukrayna
rostov
krasnodar
belgorod
bryansk
voronej
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/15/1081901139_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_5fe08d4e0c5542263d5f84ebce2a39de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, rostov, krasnodar, belgorod, bryansk, voronej, kırım
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, rostov, krasnodar, belgorod, bryansk, voronej, kırım

Ukrayna İHA teröründen vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde gece 47 hava hedefi vuruldu

07:39 29.11.2024 (güncellendi: 07:48 29.11.2024)
© Sputnik / Сергей МальгавкоRus hava savunma sistemi S-400 kontrol merkezi
Rus hava savunma sistemi S-400 kontrol merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© Sputnik / Сергей Мальгавко
Abone ol
Kiev rejiminin terör girişimlerinden vazgeçmediğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece ülkenin altı bölgesinde 47 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece boyunca Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engelleyen Rus hava savunma güçlerinin toplamda 47 hava hedefini imha ettiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, Rostov Bölgesi’nde 29 ve Krasnodar Bölgesi’nde 8 İHA’nın vurulduğu aktarılırken Belgorod, Bryansk ve Voronej bölgelerinde üçer ve Kırım’da bir hava aracının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Boris Johnson - Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
DÜNYA
Boris Johnson Batı'nın Rusya'ya karşı Ukraynalıların eliyle savaş yürüttüğünü itiraf etti
06:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала