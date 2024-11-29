https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/ukrayna-iha-terorunden-vazgecmiyor-rusya-bolgelerinde-gece-47-hava-hedefi-vuruldu-1090955763.html
Ukrayna İHA teröründen vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde gece 47 hava hedefi vuruldu
Ukrayna İHA teröründen vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde gece 47 hava hedefi vuruldu
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin terör girişimlerinden vazgeçmediğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece ülkenin altı bölgesinde 47 uçak tipi insansız hava aracının... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T07:39+0300
2024-11-29T07:39+0300
2024-11-29T07:48+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece boyunca Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engelleyen Rus hava savunma güçlerinin toplamda 47 hava hedefini imha ettiğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, Rostov Bölgesi’nde 29 ve Krasnodar Bölgesi’nde 8 İHA’nın vurulduğu aktarılırken Belgorod, Bryansk ve Voronej bölgelerinde üçer ve Kırım’da bir hava aracının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/boris-johnson-batinin-rusyaya-karsi-ukraynalilarin-eliyle-savas-yuruttugunu-itiraf-etti-1090954451.html
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Ukrayna İHA teröründen vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde gece 47 hava hedefi vuruldu
07:39 29.11.2024 (güncellendi: 07:48 29.11.2024)
Kiev rejiminin terör girişimlerinden vazgeçmediğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece ülkenin altı bölgesinde 47 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece boyunca Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engelleyen Rus hava savunma güçlerinin toplamda 47 hava hedefini imha ettiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, Rostov Bölgesi’nde 29 ve Krasnodar Bölgesi’nde 8 İHA’nın vurulduğu aktarılırken Belgorod, Bryansk ve Voronej bölgelerinde üçer ve Kırım’da bir hava aracının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.