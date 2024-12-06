https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/rus-senator-puskov-romanyada-cumhurbaskanligi-seciminin-iptal-edilmesi-bir-darbedir-1091263702.html
Rus senatör Puşkov: Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edilmesi bir darbedir
Rus senatör Puşkov: Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edilmesi bir darbedir
Sputnik Türkiye
Rus senatör Aleksey Puşkov, Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun iptal edilmesini darbe olarak nitelendirdi. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T22:06+0300
2024-12-06T22:06+0300
2024-12-06T22:05+0300
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aleksey puşkov
romanya
anayasa mahkemesi
brüksel
abd
ursula von der leyen
eşcinsel evlilik
cumhurbaşkanlığı seçimi
nato
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun iptal edilmesinin aslında bir darbe olduğunu, artık sadece liberal, Brüksel yanlısı ve Rusya düşmanı adayların seçilebileceğini belirtti.Puşkov, “Romanya'da fiili darbe: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun sonuçlarını daha önce onaylayan Anayasa Mahkemesi şimdi bu sonuçları iptal etti! Ve bu ikinci tura iki gün kala oldu” ifadelerine yer verdi.Bunun nedeninin ‘iktidardaki Rumen eliti ve Avrupalı liberallere göre iktidara gelmesine asla izin verilmemesi gereken’ bağımsız aday Georgescu'nun ilk turdaki zaferi olduğunu belirten Rus senatör, “Artık tüm AB ülkeleri liberal diktatörlüğün tehdidi altında: Sadece liberal, Brüksel yanlısı ve Rusya düşmanları ile von der Leyen, eşcinsel evlilikler ve transseksüel operasyonların destekçileri iktidara gelmeli” vurgusu yaptı.Geri kalanların acımasızca reddedileceğini vurgulayan Puşkov, “Romanya mahkemesinin kararının anlamı bu. Evet, ancak bu onun kararı değil” diye ekledi.Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Kasım'da yapıldı. İlk tur sonuçlarına göre, kampanyasını TikTok üzerinden yürüten bağımsız aday Calin Georgescu oyların yüzde 22.94’ünü alarak ilk sırada yer aldı. NATO ve ABD ile ortaklığı destekleyen Elena Lasconi ise yüzde 19.18 oy aldı. Seçimin ikinci turu 8 Aralık'ta yapılacaktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/abdyi-romanya-demokrasisine-saygi-gostermeye-davet-ediyorum-1091224462.html
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aleksey puşkov, romanya, anayasa mahkemesi, brüksel, abd, ursula von der leyen, eşcinsel evlilik, cumhurbaşkanlığı seçimi, nato, liberal
aleksey puşkov, romanya, anayasa mahkemesi, brüksel, abd, ursula von der leyen, eşcinsel evlilik, cumhurbaşkanlığı seçimi, nato, liberal
Rus senatör Puşkov: Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edilmesi bir darbedir
Rus senatör Aleksey Puşkov, Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun iptal edilmesini darbe olarak nitelendirdi.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun iptal edilmesinin aslında bir darbe olduğunu, artık sadece liberal, Brüksel yanlısı ve Rusya düşmanı adayların seçilebileceğini belirtti.
Puşkov, “Romanya'da fiili darbe: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun sonuçlarını daha önce onaylayan Anayasa Mahkemesi şimdi bu sonuçları iptal etti! Ve bu ikinci tura iki gün kala oldu” ifadelerine yer verdi.
Bunun nedeninin ‘iktidardaki Rumen eliti ve Avrupalı liberallere göre iktidara gelmesine asla izin verilmemesi gereken’ bağımsız aday Georgescu'nun ilk turdaki zaferi olduğunu belirten Rus senatör, “Artık tüm AB ülkeleri liberal diktatörlüğün tehdidi altında: Sadece liberal, Brüksel yanlısı ve Rusya düşmanları ile von der Leyen, eşcinsel evlilikler ve transseksüel operasyonların destekçileri iktidara gelmeli” vurgusu yaptı.
Geri kalanların acımasızca reddedileceğini vurgulayan Puşkov, “Romanya mahkemesinin kararının anlamı bu. Evet, ancak bu onun kararı değil” diye ekledi.
Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Kasım'da yapıldı. İlk tur sonuçlarına göre, kampanyasını TikTok üzerinden yürüten bağımsız aday Calin Georgescu oyların yüzde 22.94’ünü alarak ilk sırada yer aldı. NATO ve ABD ile ortaklığı destekleyen Elena Lasconi ise yüzde 19.18 oy aldı. Seçimin ikinci turu 8 Aralık'ta yapılacaktı.