Rus senatör Puşkov: Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edilmesi bir darbedir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Asgari ücret zam oranı ne olacak?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kadının seçme seçilme hakkı var, yaşam hakkı yok’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
12:09
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir dosyamızda bugün konumuz ikinci yeniciler.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Göz tedavisinde yapay zeka dönemi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP Eski Milletvekili Eryılmaz: HTŞ’nin yuları ABD ve İsrail’in elinde
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Suriye’deki çatışmalar uzun sürecek'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
17:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
18:18
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden Olympique Lyon küme düşürüldü
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Beşiktaş şu an dönüm noktası yakalayabilecek bir durumda değil
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir ve Siyaset
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Mark Knopfler'ın müzikal macerasının Dire Straits ve müzikleri kapsamında incelemesi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Asgari ücret için son senaryolar: ‘İnsanlar geçinemediği için mutsuz’
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Güney Kore'deki sıkıyönetim kararının arkasında Amerika var. Başkan azledilirse vatana ihanetten yargılanabilir'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:35
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
81 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/rus-senator-puskov-romanyada-cumhurbaskanligi-seciminin-iptal-edilmesi-bir-darbedir-1091263702.html
Rus senatör Puşkov: Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edilmesi bir darbedir
Rus senatör Puşkov: Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edilmesi bir darbedir
Sputnik Türkiye
Rus senatör Aleksey Puşkov, Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun iptal edilmesini darbe olarak nitelendirdi. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T22:06+0300
2024-12-06T22:05+0300
dünya
aleksey puşkov
romanya
anayasa mahkemesi
brüksel
abd
ursula von der leyen
eşcinsel evlilik
cumhurbaşkanlığı seçimi
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042983856_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4d0791f79b2dc358d6f5546078b3b01d.jpg
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun iptal edilmesinin aslında bir darbe olduğunu, artık sadece liberal, Brüksel yanlısı ve Rusya düşmanı adayların seçilebileceğini belirtti.Puşkov, “Romanya'da fiili darbe: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun sonuçlarını daha önce onaylayan Anayasa Mahkemesi şimdi bu sonuçları iptal etti! Ve bu ikinci tura iki gün kala oldu” ifadelerine yer verdi.Bunun nedeninin ‘iktidardaki Rumen eliti ve Avrupalı liberallere göre iktidara gelmesine asla izin verilmemesi gereken’ bağımsız aday Georgescu'nun ilk turdaki zaferi olduğunu belirten Rus senatör, “Artık tüm AB ülkeleri liberal diktatörlüğün tehdidi altında: Sadece liberal, Brüksel yanlısı ve Rusya düşmanları ile von der Leyen, eşcinsel evlilikler ve transseksüel operasyonların destekçileri iktidara gelmeli” vurgusu yaptı.Geri kalanların acımasızca reddedileceğini vurgulayan Puşkov, “Romanya mahkemesinin kararının anlamı bu. Evet, ancak bu onun kararı değil” diye ekledi.Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Kasım'da yapıldı. İlk tur sonuçlarına göre, kampanyasını TikTok üzerinden yürüten bağımsız aday Calin Georgescu oyların yüzde 22.94’ünü alarak ilk sırada yer aldı. NATO ve ABD ile ortaklığı destekleyen Elena Lasconi ise yüzde 19.18 oy aldı. Seçimin ikinci turu 8 Aralık'ta yapılacaktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/abdyi-romanya-demokrasisine-saygi-gostermeye-davet-ediyorum-1091224462.html
romanya
brüksel
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042983856_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_6aa0820477f5f1c2015164c9e9c788a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aleksey puşkov, romanya, anayasa mahkemesi, brüksel, abd, ursula von der leyen, eşcinsel evlilik, cumhurbaşkanlığı seçimi, nato, liberal
aleksey puşkov, romanya, anayasa mahkemesi, brüksel, abd, ursula von der leyen, eşcinsel evlilik, cumhurbaşkanlığı seçimi, nato, liberal

Rus senatör Puşkov: Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edilmesi bir darbedir

22:06 06.12.2024
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinAleksey Puşkov
Aleksey Puşkov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rus senatör Aleksey Puşkov, Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun iptal edilmesini darbe olarak nitelendirdi.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun iptal edilmesinin aslında bir darbe olduğunu, artık sadece liberal, Brüksel yanlısı ve Rusya düşmanı adayların seçilebileceğini belirtti.
Puşkov, “Romanya'da fiili darbe: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun sonuçlarını daha önce onaylayan Anayasa Mahkemesi şimdi bu sonuçları iptal etti! Ve bu ikinci tura iki gün kala oldu” ifadelerine yer verdi.
Bunun nedeninin ‘iktidardaki Rumen eliti ve Avrupalı liberallere göre iktidara gelmesine asla izin verilmemesi gereken’ bağımsız aday Georgescu'nun ilk turdaki zaferi olduğunu belirten Rus senatör, “Artık tüm AB ülkeleri liberal diktatörlüğün tehdidi altında: Sadece liberal, Brüksel yanlısı ve Rusya düşmanları ile von der Leyen, eşcinsel evlilikler ve transseksüel operasyonların destekçileri iktidara gelmeli” vurgusu yaptı.
Geri kalanların acımasızca reddedileceğini vurgulayan Puşkov, “Romanya mahkemesinin kararının anlamı bu. Evet, ancak bu onun kararı değil” diye ekledi.
Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Kasım'da yapıldı. İlk tur sonuçlarına göre, kampanyasını TikTok üzerinden yürüten bağımsız aday Calin Georgescu oyların yüzde 22.94’ünü alarak ilk sırada yer aldı. NATO ve ABD ile ortaklığı destekleyen Elena Lasconi ise yüzde 19.18 oy aldı. Seçimin ikinci turu 8 Aralık'ta yapılacaktı.
Calin Georgescu, the independent candidate for presidency who won the first round of presidential elections, speaks after an interview with the Associated Press in Izvorani, Romania, Wednesday, Dec. 4, 2024. (AP Photo/Vadim Ghirda) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
DÜNYA
'ABD'yi Romanya demokrasisine saygı göstermeye davet ediyorum'
03:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала