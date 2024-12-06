https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/rus-senator-puskov-romanyada-cumhurbaskanligi-seciminin-iptal-edilmesi-bir-darbedir-1091263702.html

Rus senatör Puşkov: Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edilmesi bir darbedir

Rus senatör Puşkov: Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edilmesi bir darbedir

Sputnik Türkiye

Rus senatör Aleksey Puşkov, Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun iptal edilmesini darbe olarak nitelendirdi. 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T22:06+0300

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dünya

aleksey puşkov

romanya

anayasa mahkemesi

brüksel

abd

ursula von der leyen

eşcinsel evlilik

cumhurbaşkanlığı seçimi

nato

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun iptal edilmesinin aslında bir darbe olduğunu, artık sadece liberal, Brüksel yanlısı ve Rusya düşmanı adayların seçilebileceğini belirtti.Puşkov, “Romanya'da fiili darbe: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun sonuçlarını daha önce onaylayan Anayasa Mahkemesi şimdi bu sonuçları iptal etti! Ve bu ikinci tura iki gün kala oldu” ifadelerine yer verdi.Bunun nedeninin ‘iktidardaki Rumen eliti ve Avrupalı liberallere göre iktidara gelmesine asla izin verilmemesi gereken’ bağımsız aday Georgescu'nun ilk turdaki zaferi olduğunu belirten Rus senatör, “Artık tüm AB ülkeleri liberal diktatörlüğün tehdidi altında: Sadece liberal, Brüksel yanlısı ve Rusya düşmanları ile von der Leyen, eşcinsel evlilikler ve transseksüel operasyonların destekçileri iktidara gelmeli” vurgusu yaptı.Geri kalanların acımasızca reddedileceğini vurgulayan Puşkov, “Romanya mahkemesinin kararının anlamı bu. Evet, ancak bu onun kararı değil” diye ekledi.Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Kasım'da yapıldı. İlk tur sonuçlarına göre, kampanyasını TikTok üzerinden yürüten bağımsız aday Calin Georgescu oyların yüzde 22.94’ünü alarak ilk sırada yer aldı. NATO ve ABD ile ortaklığı destekleyen Elena Lasconi ise yüzde 19.18 oy aldı. Seçimin ikinci turu 8 Aralık'ta yapılacaktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/abdyi-romanya-demokrasisine-saygi-gostermeye-davet-ediyorum-1091224462.html

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aleksey puşkov, romanya, anayasa mahkemesi, brüksel, abd, ursula von der leyen, eşcinsel evlilik, cumhurbaşkanlığı seçimi, nato, liberal