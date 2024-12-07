Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler değerlendirilmiştir. Bakan Fidan, daha önceki hataların tekrarlanmamasının önemine değinmiş, gelinen noktada rejimin gerçekçi hareket ederek muhalefetle diyalog kurması ve siyasi sürecin başlatılması gerektiğini kaydetmiştir. Bölgedeki tüm aktörlerin bu yönde yapıcı bir rol oynaması gerektiğinin altını çizmiştir. Bakan Fidan, Suriye’deki kaos ortamından PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin istifade etmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Bakan Fidan ayrıca, rejimin sahip olduğu kimyasal silahların bölge için bir risk haline dönüşmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasında fayda bulunduğunu ifade etmiştir. Bölgeye insani yardım ulaşmasının önemini hatırlatan Bakan Fidan, bu hususta Türkiye’nin gerekli desteği sağladığını belirtmiştir.