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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T00:11+0300
2024-12-07T00:11+0300
2024-12-07T00:11+0300
türkiye
abd
dışişleri bakanlığı
dışişleri bakanı
hakan fidan
anthony blinken
telefon görüşmesi
suriye
israil
filistin
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre ikili arasındaki görüşmede Suriye'deki olaylar ele alındı.'Bölgeye insani yardım ulaştırılmalı'İki bakan arasında yapılan telefon görüşmesi hakkında yazılı açıklama yayımlayan Dışişleri Bakanlığı kaynakları şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/disisleri-bakanligindan-guney-kibrisa-silahlanma-tepkisi-1091261940.html
türkiye
abd
suriye
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abd, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, hakan fidan, anthony blinken, telefon görüşmesi, suriye, israil, filistin, pkk, ypg/pkk
abd, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, hakan fidan, anthony blinken, telefon görüşmesi, suriye, israil, filistin, pkk, ypg/pkk
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre ikili arasındaki görüşmede Suriye'deki olaylar ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre ikili arasındaki görüşmede Suriye'deki olaylar ele alındı.
'Bölgeye insani yardım ulaştırılmalı'
İki bakan arasında yapılan telefon görüşmesi hakkında yazılı açıklama yayımlayan Dışişleri Bakanlığı kaynakları şu ifadeleri kullandı:
Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler değerlendirilmiştir. Bakan Fidan, daha önceki hataların tekrarlanmamasının önemine değinmiş, gelinen noktada rejimin gerçekçi hareket ederek muhalefetle diyalog kurması ve siyasi sürecin başlatılması gerektiğini kaydetmiştir. Bölgedeki tüm aktörlerin bu yönde yapıcı bir rol oynaması gerektiğinin altını çizmiştir. Bakan Fidan, Suriye’deki kaos ortamından PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin istifade etmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Bakan Fidan ayrıca, rejimin sahip olduğu kimyasal silahların bölge için bir risk haline dönüşmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasında fayda bulunduğunu ifade etmiştir. Bölgeye insani yardım ulaşmasının önemini hatırlatan Bakan Fidan, bu hususta Türkiye’nin gerekli desteği sağladığını belirtmiştir.