https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/rekabet-kurumu-asgari-ceza-tutari-artti-1091267132.html
Rekabet Kurumu asgari ceza tutarı arttı
Rekabet Kurumu asgari ceza tutarı arttı
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurumu 2024 yılı için asgari idari para cezası yüzde 43.93'lük yeniden değerleme oranıyla 241 bin 43 TL olarak belirlendi. Bu ceza, 1 Ocak 2025'ten... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T05:24+0300
2024-12-07T05:24+0300
2024-12-07T05:24+0300
türkiye
rekabet kurumu
ceza
resmi gazete
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Rekabet Kurumu asgari idari para cezasının 2024 yılı için yeniden değerleme oranına göre 241 bin 43 lira olarak belirlendiğine dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımladı.Yayımlanan karara göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezası alt sınırı, 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 43.93 artış dikkate alınarak, 1 Ocak 2025 tarihinden 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere 241 bin 43 TL olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/turk-is-baskani-onlar-masada-yoklar-diyerek-tepki-gosterdi-asgari-ucret-2025-zammi-ne-kadar-olacak-1091112458.html
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rekabet kurumu, ceza, resmi gazete
rekabet kurumu, ceza, resmi gazete
Rekabet Kurumu asgari ceza tutarı arttı
Rekabet Kurumu 2024 yılı için asgari idari para cezası yüzde 43.93'lük yeniden değerleme oranıyla 241 bin 43 TL olarak belirlendi. Bu ceza, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.
Rekabet Kurumu asgari idari para cezasının 2024 yılı için yeniden değerleme oranına göre 241 bin 43 lira olarak belirlendiğine dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımladı.
Yayımlanan karara göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezası alt sınırı, 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 43.93 artış dikkate alınarak, 1 Ocak 2025 tarihinden 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere 241 bin 43 TL olarak belirlendi.