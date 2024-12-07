https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/lavrov-hts-liderinin-cnne-cikmasi-soru-isaretlerine-yol-aciyor-1091282176.html

Lavrov: HTŞ liderinin CNN'e çıkması soru işaretlerine yol açıyor

Lavrov: HTŞ liderinin CNN'e çıkması soru işaretlerine yol açıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, terör örgütü Heyet Tahrir El Şam lideri Ebu Muhammed El Colani'nin CNN kanalına çıkmasının soru işaretlerine yol açtığını... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T19:35+0300

2024-12-07T19:35+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla Doha’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, terör örgütü Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed El Colani'nin ABD Başkanı Joe Biden yönetimine yakın CNN kanalına çıkmasının en azından soru işaretlerine yol açtığını söyledi.Lavrov, “Röportajın tamamını görmedim, duymadım ve okumadım, sadece CNN tarafından kendisine bir platform verildiğini biliyorum. Bu kanal Joe Biden yönetimine yakınlığıyla bilinen bir kanal. Joe Biden yönetimi kısa bir süre önce, bu olaylar başladığında, bazı kanallar aracılığıyla bize Heyet Tahrir El Şam'ı sadece BM terör listesinde olduğu için değil, aynı zamanda ABD terör listesinde olduğu için de hala bir terör örgütü olarak gördüklerini bildirdi” dedi.Lavrov, HTŞ liderinin CNN'e çıkmasının en azından soru işaretlerine yol açtığını vurguladı.Daha önce ABD televizyon kanalı CNN'e bir mülakat veren El Colani, militanların Suriye'deki saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez hedeflerinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmek olduğunu dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/rusya-turkiye-ve-irandan-suriyedeki-siddete-derhal-son-verilmesi-cagrisi-1091275571.html

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sergey lavrov, cnn, heyet tahrir şam (htş), joe biden, suriye, abd, doha, beşar esad, bm