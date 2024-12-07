https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/lavrov-bm-suriye-ozel-temsilcisi-pedersen-ile-gorustu-1091274746.html
Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü
Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar'ın başkenti Doha'da BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile bir araya geldi. 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T14:41+0300
2024-12-07T14:41+0300
2024-12-07T14:41+0300
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sergey lavrov
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geir o. pedersen
katar
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar'ın başkenti Doha'da Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile bir araya geldi.Lavrov ve Pedersen, Katar’ın başkenti Doha’da bugün başlayan 22. Doha Forumu çerçevesinde buluştu.Daha sonra Suriye konulu Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanlarının Suriye’deki son gelişmeleri ele almak üzere bir araya gelmesi bekleniyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Suriye’deki son gelişmeleri konuşmak üzere Doha’da buluşacaklarını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/rusya-disisleri-bakani-lavrov-duyurdu-bu-hafta-turkiye-ve-iran-ile-suriye-konusunda-1091213679.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, bm, birleşmiş milletler (bm), geir o. pedersen, katar, doha, görüşme
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, bm, birleşmiş milletler (bm), geir o. pedersen, katar, doha, görüşme
Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar'ın başkenti Doha'da BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar'ın başkenti Doha'da Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile bir araya geldi.
Lavrov ve Pedersen, Katar’ın başkenti Doha’da bugün başlayan 22. Doha Forumu çerçevesinde buluştu.
Daha sonra Suriye konulu Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanlarının Suriye’deki son gelişmeleri ele almak üzere bir araya gelmesi bekleniyor.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Suriye’deki son gelişmeleri konuşmak üzere Doha’da buluşacaklarını açıklamıştı.