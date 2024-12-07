https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/kremlin-vladimir-putinle-yilin-ozeti-programinin-yayinlanma-saatini-duyurdu-1091279890.html

Kremlin, 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programının yayınlanma saatini duyurdu

Kremlin, 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programının yayınlanma saatini duyurdu

Sputnik Türkiye

Kremlin, 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programının yayınlanma saatini açıkladı. 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T18:20+0300

2024-12-07T18:20+0300

2024-12-07T18:20+0300

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rusya

kremlin

vladimir putin

vladimir putin'le yılın özeti

dmitriy peskov

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Kremlin tarafından yapılan resmi duyuruya göre, program 19 Aralık günü saat 12.00'de Moskova saatiyle yayınlanacak.Açıklamada, “19 Aralık günü saat 12.00'de ‘Vladimir Putin'le Yılın Özeti’ programı gerçekleştirilecektir” ifadesine yer verildi.Canlı yayın sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024 yılının sonuçlarını özetleyeceği ve gazeteciler ile vatandaşların sorularını yanıtlayacağı belirtildi. Daha önce, Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı için soruların toplanmasına Pazar günü başlanacağını belirtmişti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/vladimir-putinle-yilin-ozeti-programinin-tarihi-aciklandi-ilk-kez-yapay-zeka-kullanilacak-1091246696.html

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rusya, kremlin, vladimir putin, vladimir putin'le yılın özeti, dmitriy peskov