https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/kremlin-vladimir-putinle-yilin-ozeti-programinin-yayinlanma-saatini-duyurdu-1091279890.html
Kremlin, 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programının yayınlanma saatini duyurdu
Kremlin, 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programının yayınlanma saatini duyurdu
Sputnik Türkiye
Kremlin, 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programının yayınlanma saatini açıkladı. 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T18:20+0300
2024-12-07T18:20+0300
2024-12-07T18:20+0300
dünya
rusya
kremlin
vladimir putin
vladimir putin'le yılın özeti
dmitriy peskov
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Kremlin tarafından yapılan resmi duyuruya göre, program 19 Aralık günü saat 12.00'de Moskova saatiyle yayınlanacak.Açıklamada, “19 Aralık günü saat 12.00'de ‘Vladimir Putin'le Yılın Özeti’ programı gerçekleştirilecektir” ifadesine yer verildi.Canlı yayın sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024 yılının sonuçlarını özetleyeceği ve gazeteciler ile vatandaşların sorularını yanıtlayacağı belirtildi. Daha önce, Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı için soruların toplanmasına Pazar günü başlanacağını belirtmişti
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/vladimir-putinle-yilin-ozeti-programinin-tarihi-aciklandi-ilk-kez-yapay-zeka-kullanilacak-1091246696.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, vladimir putin'le yılın özeti, dmitriy peskov
rusya, kremlin, vladimir putin, vladimir putin'le yılın özeti, dmitriy peskov
Kremlin, 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programının yayınlanma saatini duyurdu
Kremlin, 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programının yayınlanma saatini açıkladı.
Kremlin tarafından yapılan resmi duyuruya göre, program 19 Aralık günü saat 12.00'de Moskova saatiyle yayınlanacak.
Açıklamada, “19 Aralık günü saat 12.00'de ‘Vladimir Putin'le Yılın Özeti’ programı gerçekleştirilecektir” ifadesine yer verildi.
Canlı yayın sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024 yılının sonuçlarını özetleyeceği ve gazeteciler ile vatandaşların sorularını yanıtlayacağı belirtildi.
Daha önce, Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı için soruların toplanmasına Pazar günü başlanacağını belirtmişti