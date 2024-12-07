https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/iran-suriye-hukumeti-ile-mesru-muhalefet-arasinda-diyalogun-baslatilmasinin-gerekliligi-1091278295.html

İran: Suriye hükümeti ile meşru muhalefet arasında diyaloğun başlatılmasının gerekliliği konusunda herkes hemfikir

İran: Suriye hükümeti ile meşru muhalefet arasında diyaloğun başlatılmasının gerekliliği konusunda herkes hemfikir

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suriye hükümeti ile meşru muhalif grupların siyasi görüşmelere başlaması gerektiğini söyledi. 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T17:19+0300

2024-12-07T17:19+0300

2024-12-07T17:19+0300

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iran dışişleri bakanlığı

abbas arakçi

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diyalog

astana süreci

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye hükümeti ile meşru muhalefet arasında siyasi diyaloğun başlatılmasının gerekliliği konusunda herkesin hemfikir olduğunu dile getirdi.Astana Süreci'nin garantör ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı 17 Aralık Cumartesi günü Doha'da İran, Rusya ve Türkiye'nin katılımıyla gerçekleşti.İran, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlıklarından oluşan ve söz konusu bu toplantıya BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi'nin de katıldığını belirten Arakçi, toplantıda Suriye'nin son derece ciddi güncel sorunlarının tartışılarak müzakere ed,ldiğini vurguladı.İran Dışişleri Bakanı Arakçi yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Arakçi toplantıda ayrıca çatışmaların sona ermesi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterilmesi hususlarının vurgulandığını belirterek bu konuda BM kararlarına başvurulmasının gerekliliğine işaret edildiğini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/rusya-turkiye-ve-irandan-suriyedeki-siddete-derhal-son-verilmesi-cagrisi-1091275571.html

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iran, iran dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, türkiye, rusya, suriye, diyalog, astana süreci