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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/cin-dolar-rezervlerini-arttirmaya-devam-ediyor-en-cok-hangi-ulkelerin-dolar-rezervi-bulunuyor--1091269518.html
Çin, dolar rezervlerini arttırmaya devam ediyor: En çok hangi ülkelerin dolar rezervi bulunuyor?
Çin, dolar rezervlerini arttırmaya devam ediyor: En çok hangi ülkelerin dolar rezervi bulunuyor?
Sputnik Türkiye
Çin’in döviz rezervleri, Kasım ayında 3 trilyon 265 milyar dolara yükseldi. Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, kasım sonunda bir önceki aya göre 4,8 milyar... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
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Çin’in döviz rezervleri, Kasım ayında 3 trilyon 265 milyar dolara ulaşarak bir önceki aya göre 4,8 milyar dolarlık artış gösterdi. Artış, ABD doları endeksinin ve küresel finansal varlıkların fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimlerin kaynaklanıyor. Çin’in döviz rezervleri, son 12 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyrediyor.Dünya genelinde en yüksek döviz rezervine sahip ülkeler arasında Çin ilk sırada yer alırken, onu Japonya ve İsviçre takip ediyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2024 yılı itibarıyla en fazla döviz rezervine sahip ilk 10 ülke ve rezerv miktarları şu şekilde:1. Çin: 3, 265 trilyon dolar2. Japonya: 1,25 trilyon dolar3. İsviçre: 808,4 milyar dolar4. Hindistan: 690,4 milyar dolar5. Rusya: 629,9 milyar dolar6. Tayvan: 568,1 milyar dolar7. Suudi Arabistan: 455,2 milyar dolar8. Hong Kong: 425,1 milyar dolar9. Güney Kore: 419,3 milyar dolar10. Singapur: 384,5 milyar dolarTürkiye, 152,1 milyar dolarlık döviz rezerviyle dünya sıralamasında üst sıralarda yer alıyor.Döviz rezervleri ne işe yarar?Döviz rezervleri, ülkelerin ekonomik istikrarını koruma ve olası finansal dalgalanmalara karşı önlem alma açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle, ülkeler rezervlerini güçlendirmek için çeşitli ekonomik ve mali politikalar uygulamaktadır.
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çin, çin ticaret bakanlığı, çin halk cumhuriyeti, güney çin denizi, çin komünist partisi (çkp), çin devlet başkanı şi cinping, dolar, dolar rezervi, donald trump, joe biden, japonya, uluslararası para fonu (imf), dünya, imf

Çin, dolar rezervlerini arttırmaya devam ediyor: En çok hangi ülkelerin dolar rezervi bulunuyor?

10:33 07.12.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLÇin İngiltere
Çin İngiltere - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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Çin’in döviz rezervleri, Kasım ayında 3 trilyon 265 milyar dolara yükseldi. Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, kasım sonunda bir önceki aya göre 4,8 milyar dolarlık artış kaydetti.
Çin’in döviz rezervleri, Kasım ayında 3 trilyon 265 milyar dolara ulaşarak bir önceki aya göre 4,8 milyar dolarlık artış gösterdi. Artış, ABD doları endeksinin ve küresel finansal varlıkların fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimlerin kaynaklanıyor.
Çin’in döviz rezervleri, son 12 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyrediyor.
Dünya genelinde en yüksek döviz rezervine sahip ülkeler arasında Çin ilk sırada yer alırken, onu Japonya ve İsviçre takip ediyor.
Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2024 yılı itibarıyla en fazla döviz rezervine sahip ilk 10 ülke ve rezerv miktarları şu şekilde:
1. Çin: 3, 265 trilyon dolar
2. Japonya: 1,25 trilyon dolar
3. İsviçre: 808,4 milyar dolar
4. Hindistan: 690,4 milyar dolar
5. Rusya: 629,9 milyar dolar
6. Tayvan: 568,1 milyar dolar
7. Suudi Arabistan: 455,2 milyar dolar
8. Hong Kong: 425,1 milyar dolar
9. Güney Kore: 419,3 milyar dolar
10. Singapur: 384,5 milyar dolar
Türkiye, 152,1 milyar dolarlık döviz rezerviyle dünya sıralamasında üst sıralarda yer alıyor.

Döviz rezervleri ne işe yarar?

Döviz rezervleri, ülkelerin ekonomik istikrarını koruma ve olası finansal dalgalanmalara karşı önlem alma açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle, ülkeler rezervlerini güçlendirmek için çeşitli ekonomik ve mali politikalar uygulamaktadır.
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