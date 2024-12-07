https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/guney-kore-devlet-baskani-yoonun-azil-oylamasi-yapilamadi-iktidar-parti-salonu-terk-etti-1091279441.html
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon’un azil oylaması yapılamadı: İktidar parti salonu terk etti
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon’un azil oylaması yapılamadı: İktidar parti salonu terk etti
Sputnik Türkiye
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un görevden azil öergesi, İktidar Parti'nin salonu terk etmesi üzerine yapılamadı. 3 Aralıkta 6 saatlik sıkıyönetim... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T18:13+0300
2024-12-07T18:13+0300
2024-12-07T18:13+0300
dünya
asya & pasifik
güney kore
güney kore devlet başkanlığı
yoon suk-yeol
sıkıyönetim
ulusal meclis
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lee jae-myung
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un görevden alınması için muhalefet partileri tarafından sunulan Ulusal Meclis'e sunulan azil önergesinin oylaması, iktidardaki Halkın Gücü Partisi’nin (PPP) oturumu terk etmesinin ardından yeterli sayı sağlanamadığı için yapılamadı.3 Aralık'ta sıkıyönetim ilanının ardından yaklaşık 6 saat sonra ilan yürürlükten kaldırılmıştı. Ulusal Meclis, muhalefetin Yoon’un görevden alınması için sunduğu azil önergesini ve Yoon'un eşi Kim Keon Hee hakkındaki yolsuzluk iddialarının özel bir savcı tarafından soruşturulmasını öngören yasa tasarısını oylamak üzere bugün toplandı.İlk oylamada Devlet Başkanı Yoon'un eşi Kim Keon Hee hakkındaki yolsuzluk iddialarının özel bir savcı tarafından soruşturulmasını öngören yasa tasarısı, 300 sandalyeli Ulusal Meclis'te kabul edilmesi için gereken üçte ikilik oy çoğunluğunu sağlayamadı.İlk oylamanın ardından, iktidar parti azil önergesi oylamasını terk ettiİlk oylamanın ardından Yoon hakkındaki görev azli önergesinin oylanmasına geçilirken, iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekillerinin 3'ü hariç tamamı oturumu terk etti. Ulusal Meclis Başkanı, bunun üzerine PPP milletvekillerine oturuma dönmeleri ve oylarını kullanmaları çağrısında bulunsa da oturuma katılan milletvekillerinin sayısının 200'ün altında kalması ve yeterli sayıya ulaşılamamasıyla oylamanın yapılamadığını duyurdu.İktidar partiden 8 milletvekilinin desteği gerekirDevlet Başkanı Yoon'un görevden alınması önergesinin kabul edilmesi için meclisin 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin oyu gerekiyor. Nisan ayında yapılan seçimin ardından Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlayan muhalefet bloku, 300 sandalyeden 192'sine sahip. Ancak azil önergesinin geçebilmesi için iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) en az 8 milletvekilinin desteği gerekiyor.Muhalefet liderinden Devlet Başkanı’nı görevden alma sözü Güney Kore Birleşik Demokratik Parti lideri Lee Jae-myung, Devlet Başkanı Yun Seok-yeol'ün görevden alınması için parlamentoda yapılan oylamanın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yaptığı açıklamada, muhalefetin Devlet Başkanı’nı kesinlikle görevden aldıracağını belirterek bunu yıl sonuna kadar gerçekleştirme sözü verdi. Jae-myung açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/guney-korede-meclis-baskan-yoonun-gorevden-alinmasi-icin-oylama-yapacak-dengeler-neyi-gosteriyor--1091270995.html
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asya & pasifik, güney kore, güney kore devlet başkanlığı, yoon suk-yeol, sıkıyönetim, ulusal meclis, halkın gücü partisi, lee jae-myung
asya & pasifik, güney kore, güney kore devlet başkanlığı, yoon suk-yeol, sıkıyönetim, ulusal meclis, halkın gücü partisi, lee jae-myung
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon’un azil oylaması yapılamadı: İktidar parti salonu terk etti
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un görevden azil öergesi, İktidar Parti'nin salonu terk etmesi üzerine yapılamadı. 3 Aralıkta 6 saatlik sıkıyönetim ilanından sonra muhalefet tarafından büyük baskı altında kalan Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınması istenmişti.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un görevden alınması için muhalefet partileri tarafından sunulan Ulusal Meclis'e sunulan azil önergesinin oylaması, iktidardaki Halkın Gücü Partisi’nin (PPP) oturumu terk etmesinin ardından yeterli sayı sağlanamadığı için yapılamadı.
3 Aralık'ta sıkıyönetim ilanının ardından yaklaşık 6 saat sonra ilan yürürlükten kaldırılmıştı. Ulusal Meclis, muhalefetin Yoon’un görevden alınması için sunduğu azil önergesini ve Yoon'un eşi Kim Keon Hee hakkındaki yolsuzluk iddialarının özel bir savcı tarafından soruşturulmasını öngören yasa tasarısını oylamak üzere bugün toplandı.
İlk oylamada Devlet Başkanı Yoon'un eşi Kim Keon Hee hakkındaki yolsuzluk iddialarının özel bir savcı tarafından soruşturulmasını öngören yasa tasarısı, 300 sandalyeli Ulusal Meclis'te kabul edilmesi için gereken üçte ikilik oy çoğunluğunu sağlayamadı.
İlk oylamanın ardından, iktidar parti azil önergesi oylamasını terk etti
İlk oylamanın ardından Yoon hakkındaki görev azli önergesinin oylanmasına geçilirken, iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekillerinin 3'ü hariç tamamı oturumu terk etti. Ulusal Meclis Başkanı, bunun üzerine PPP milletvekillerine oturuma dönmeleri ve oylarını kullanmaları çağrısında bulunsa da oturuma katılan milletvekillerinin sayısının 200'ün altında kalması ve yeterli sayıya ulaşılamamasıyla oylamanın yapılamadığını duyurdu.
İktidar partiden 8 milletvekilinin desteği gerekir
Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınması önergesinin kabul edilmesi için meclisin 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin oyu gerekiyor. Nisan ayında yapılan seçimin ardından Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlayan muhalefet bloku, 300 sandalyeden 192'sine sahip. Ancak azil önergesinin geçebilmesi için iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) en az 8 milletvekilinin desteği gerekiyor.
Muhalefet liderinden Devlet Başkanı’nı görevden alma sözü
Güney Kore Birleşik Demokratik Parti lideri Lee Jae-myung, Devlet Başkanı Yun Seok-yeol'ün görevden alınması için parlamentoda yapılan oylamanın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yaptığı açıklamada, muhalefetin Devlet Başkanı’nı kesinlikle görevden aldıracağını belirterek bunu yıl sonuna kadar gerçekleştirme sözü verdi. Jae-myung açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Hiçbir şey için (başkanı görevden alma girişimlerinden) vazgeçmeyeceğiz. Şiddet kullanarak iktidarı ele geçirme ve silahlı isyan eylemlerini kesinlikle kovuşturacağız ve tüm bu kaosun üstesinden geleceğiz . Kore Cumhuriyeti için en büyük risk haline gelen Bay Yoon Seok-yeol'un görevden alındığını kesinlikle ilan edeceğiz.