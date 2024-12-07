https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/doha-forum-2024-basladi-katar-basbakani-al-thaniden-gazzedeki-insani-kriz-sona-erdirilmeli-cagrisi-1091276381.html

Doha Forum 2024 başladı: Katar Başbakanı Al Thani'den 'Gazze'deki insani kriz sona erdirilmeli' çağrısı

Doha Forum 2024 başladı: Katar Başbakanı Al Thani'den 'Gazze'deki insani kriz sona erdirilmeli' çağrısı

Sputnik Türkiye

22. kez düzenlenen Doha Forumu, dünyanın dört bir yanından liderleri ve uzmanları Katar’da buluşturdu. Forumun ana teması 'Yenilik Gereksinimi' olarak... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T16:26+0300

2024-12-07T16:26+0300

2024-12-07T16:26+0300

şeyh muhammed bin abdurrahman al sani

ortadoğu

katar

doha

doha forumu

israil- filistin çatışması

jill biden

gazze

lübnan

israil

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Doha Forum 2024, bugün itibarıyla Doha, Katar'da başladı ve bu yıl 22. kez düzenleniyor. Forumun açılışında konuşan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, temanın bu yıl 'Yenilik Gereksinimi' olduğunu ve insanlığın karşı karşıya olduğu zorlukları ele alan yeni bir vizyona olan ihtiyacı yansıttığını söyledi. 'Gazze'deki insani trajediye bir an önce son verilmeli'Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Thani açılış konuşmasında, "Bugün Gazze'de tanık olduğumuz olay, bu şiddet döngüsünün ve benzeri görülmemiş bir insanlık trajedisinin, hatta tüm bölgenin istikrarını tehdit edecek ciddi yansımaları olacak bir soykırımın gözlerimizin önünde gerçekleşmesinin çarpıcı bir örneğini temsil ediyor" dedi.Sorunların önceki geleneksel yaklaşımlarla çözülmeye çalışılmasının yalnızca aynı zorlukları yeniden üretmeye yol açtığını ve hatta belki de onları daha da kötüleştirdiğini kanıtladığını söyleyen Al Thani, 'Gazze'deki insani trajedinin yankılarının Lübnan ve Suriye'ye yayılarak devam ettiğini ve bu trajedinin derhal sona erdirilmesi için mümkün olan her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğinin' altını çizdi.Her türlü çabanın gösterilmesini zorunlu kıldığına işaret eden Al Thani, "Katar Devleti, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak arabuluculuk çabalarıyla elde edilen ve rehinelerin serbest bırakılmasına ve insanların acılarının hafifletilmesine yol açan geçici ateşkes deneyimi, gerekli irade mevcut olduğunda başarılı diplomatik eylemin mümkün olduğunu gösterdi" dedi.ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden Doha Forum 2024 açılışında konuştu7-8 Aralık'ta düzenlenen Doha Forumu 2024'ün açılışında ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden da konuşma yaptı. Biden, hastalık, açlık ve sefaletin sınır tanımadığını dile getirerek, herkesin onurlu şekilde ve güven içinde yaşamaya hakkı olduğunu ifade etti.İklim değişikliği, kadın sağlığı gibi konularda devletler ile sivil toplumun işbirliğinin gerekliliğine işaret eden Biden, "Daha parlak bir dünya için güçlü ortaklıklar inşa edelim" dedi.

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