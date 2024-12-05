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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/unrwa-israilin-kendilerine-karsi-reklam-kampanyasiyla-dezenformasyon-kampanyasini-yuruttugunu-1091197494.html
UNRWA, İsrail'in kendilerine karşı reklam kampanyasıyla dezenformasyon kampanyasını yürüttüğünü duyurdu
UNRWA, İsrail'in kendilerine karşı reklam kampanyasıyla dezenformasyon kampanyasını yürüttüğünü duyurdu
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler'in Filistin yardım ajansı UNRWA, İsrail'in saldırılarının başlangıcından bu yana İsrail'in hedefinde yer alıyor. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T13:07+0300
2024-12-05T13:07+0300
israil- filistin çatışması
gazze
israil
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
israil ordusu (idf)
unrwa
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Filistin'de Gazze başta olmak üzere yardım çalışmalarına devam eden UNRWA, İsrail işgali altındaki bölgede çoğunlukla yerel halkla birlikte çalışıyor. Bölgedeki halkın zorlu yaşamını ve saldırıları ilk eden tespit ederek Birleşmiş Milletler kurumlarına raporlayan UNRWA, sürekli İsrail'in hedefinde. İsrail, UNRWA'nın çalışanlarından bazılarının 7 Ekim olaylarına katıldığını ve 'terörist' olduğunu ileri sürdü. UNRWA ise dün yaptığı "İsrail hükümeti, UNRWA'ya karşı dezenformasyon kampanyasını sürdürüyor" resmi açıklamasını yaptı. UNRWA, İsrail'in dünyanın çeşitli şehirlerindeki reklam panoları ve çok sayıda web sitesinde ücretli reklamlar da dahil olmak üzere ticari reklamlar kullanarak UNRWA'ya karşı dezenformasyon kampanyasını hızlandırdığının altını çizdi."BM üyesi bir devletin, bir BM kuruluşunu terör örgütü olarak yaftalamaya yönelik bu son küresel çabası, ticari ürünlerin tanıtımını yapması gereken şirketlerin nefret söylemi kullanması anlamına gelebilir" diyen UNRWA, bu kampanyanın Gazze'deki 'dayanılmaz' savaşa karşı yaşamaya çalışan insanlara destek olan UNRWA'nın itibarına zarar verdiğini ve personelin hayatını tehlikeye attığını ifade etti. 251 UNRWA ekip üyesinin öldürüldüğünü vurgulayan UNRWA, "Reklam şirketleri de dahil olmak üzere dezenformasyonun yayılmasından sorumlu olanlar durdurulmalı ve sorumlu tutulmalıdır. Bu tür zarar verici ve muhtemelen tehlikeli mesajların yayılmasını kontrol altına almak için düzenlemeler yapılmalıdır" dedi. IDF: 'Çalışanlarınızdan bazılarının terörist olduğu kanıtlandı'İsrail ordusu IDF ise bugün sosyal medyadan UNRWA'ya cevap vererek "Son kontrol ettiğimizde, imajınızı savunmanız ve markanızı kurtarmaya çalışmanız Gazzelilere yardımın kolaylaştırılmasına yardımcı olmuyor. Uzun zamandır Gazze'deki insani durumla ilgili yanlış bilgi yayıyorsunuz ve çalışanlarınızdan bazılarının terörist olduğu kanıtlandı. Gerçekten sorumlu tutulmanız gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/unrwa-sozcusu-ajansimiza-karsi-bir-yasanin-knessette-tartisilmasi-tehlikeli-bir-donemectir-1086223101.html
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gazze, israil, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil ordusu (idf), unrwa
gazze, israil, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil ordusu (idf), unrwa

UNRWA, İsrail'in kendilerine karşı reklam kampanyasıyla dezenformasyon kampanyasını yürüttüğünü duyurdu

13:07 05.12.2024
© AP Photo / Abdel Kareem HanaKuzey Avrupa ülkelerinden İsrail'e: UNRWA'nın yetkisini ancak BM Genel Kurulu tanımlar
Kuzey Avrupa ülkelerinden İsrail'e: UNRWA'nın yetkisini ancak BM Genel Kurulu tanımlar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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Birleşmiş Milletler'in Filistin yardım ajansı UNRWA, İsrail'in saldırılarının başlangıcından bu yana İsrail'in hedefinde yer alıyor.
Filistin'de Gazze başta olmak üzere yardım çalışmalarına devam eden UNRWA, İsrail işgali altındaki bölgede çoğunlukla yerel halkla birlikte çalışıyor. Bölgedeki halkın zorlu yaşamını ve saldırıları ilk eden tespit ederek Birleşmiş Milletler kurumlarına raporlayan UNRWA, sürekli İsrail'in hedefinde. İsrail, UNRWA'nın çalışanlarından bazılarının 7 Ekim olaylarına katıldığını ve 'terörist' olduğunu ileri sürdü.
UNRWA ise dün yaptığı "İsrail hükümeti, UNRWA'ya karşı dezenformasyon kampanyasını sürdürüyor" resmi açıklamasını yaptı. UNRWA, İsrail'in dünyanın çeşitli şehirlerindeki reklam panoları ve çok sayıda web sitesinde ücretli reklamlar da dahil olmak üzere ticari reklamlar kullanarak UNRWA'ya karşı dezenformasyon kampanyasını hızlandırdığının altını çizdi.
"BM üyesi bir devletin, bir BM kuruluşunu terör örgütü olarak yaftalamaya yönelik bu son küresel çabası, ticari ürünlerin tanıtımını yapması gereken şirketlerin nefret söylemi kullanması anlamına gelebilir" diyen UNRWA, bu kampanyanın Gazze'deki 'dayanılmaz' savaşa karşı yaşamaya çalışan insanlara destek olan UNRWA'nın itibarına zarar verdiğini ve personelin hayatını tehlikeye attığını ifade etti.
251 UNRWA ekip üyesinin öldürüldüğünü vurgulayan UNRWA, "Reklam şirketleri de dahil olmak üzere dezenformasyonun yayılmasından sorumlu olanlar durdurulmalı ve sorumlu tutulmalıdır. Bu tür zarar verici ve muhtemelen tehlikeli mesajların yayılmasını kontrol altına almak için düzenlemeler yapılmalıdır" dedi.

IDF: 'Çalışanlarınızdan bazılarının terörist olduğu kanıtlandı'

İsrail ordusu IDF ise bugün sosyal medyadan UNRWA'ya cevap vererek "Son kontrol ettiğimizde, imajınızı savunmanız ve markanızı kurtarmaya çalışmanız Gazzelilere yardımın kolaylaştırılmasına yardımcı olmuyor. Uzun zamandır Gazze'deki insani durumla ilgili yanlış bilgi yayıyorsunuz ve çalışanlarınızdan bazılarının terörist olduğu kanıtlandı. Gerçekten sorumlu tutulmanız gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) insani yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
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