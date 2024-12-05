https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/unrwa-israilin-kendilerine-karsi-reklam-kampanyasiyla-dezenformasyon-kampanyasini-yuruttugunu-1091197494.html

UNRWA, İsrail'in kendilerine karşı reklam kampanyasıyla dezenformasyon kampanyasını yürüttüğünü duyurdu

UNRWA, İsrail'in kendilerine karşı reklam kampanyasıyla dezenformasyon kampanyasını yürüttüğünü duyurdu

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler'in Filistin yardım ajansı UNRWA, İsrail'in saldırılarının başlangıcından bu yana İsrail'in hedefinde yer alıyor. 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T13:07+0300

2024-12-05T13:07+0300

2024-12-05T13:07+0300

israil- filistin çatışması

gazze

israil

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

israil ordusu (idf)

unrwa

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Filistin'de Gazze başta olmak üzere yardım çalışmalarına devam eden UNRWA, İsrail işgali altındaki bölgede çoğunlukla yerel halkla birlikte çalışıyor. Bölgedeki halkın zorlu yaşamını ve saldırıları ilk eden tespit ederek Birleşmiş Milletler kurumlarına raporlayan UNRWA, sürekli İsrail'in hedefinde. İsrail, UNRWA'nın çalışanlarından bazılarının 7 Ekim olaylarına katıldığını ve 'terörist' olduğunu ileri sürdü. UNRWA ise dün yaptığı "İsrail hükümeti, UNRWA'ya karşı dezenformasyon kampanyasını sürdürüyor" resmi açıklamasını yaptı. UNRWA, İsrail'in dünyanın çeşitli şehirlerindeki reklam panoları ve çok sayıda web sitesinde ücretli reklamlar da dahil olmak üzere ticari reklamlar kullanarak UNRWA'ya karşı dezenformasyon kampanyasını hızlandırdığının altını çizdi."BM üyesi bir devletin, bir BM kuruluşunu terör örgütü olarak yaftalamaya yönelik bu son küresel çabası, ticari ürünlerin tanıtımını yapması gereken şirketlerin nefret söylemi kullanması anlamına gelebilir" diyen UNRWA, bu kampanyanın Gazze'deki 'dayanılmaz' savaşa karşı yaşamaya çalışan insanlara destek olan UNRWA'nın itibarına zarar verdiğini ve personelin hayatını tehlikeye attığını ifade etti. 251 UNRWA ekip üyesinin öldürüldüğünü vurgulayan UNRWA, "Reklam şirketleri de dahil olmak üzere dezenformasyonun yayılmasından sorumlu olanlar durdurulmalı ve sorumlu tutulmalıdır. Bu tür zarar verici ve muhtemelen tehlikeli mesajların yayılmasını kontrol altına almak için düzenlemeler yapılmalıdır" dedi. IDF: 'Çalışanlarınızdan bazılarının terörist olduğu kanıtlandı'İsrail ordusu IDF ise bugün sosyal medyadan UNRWA'ya cevap vererek "Son kontrol ettiğimizde, imajınızı savunmanız ve markanızı kurtarmaya çalışmanız Gazzelilere yardımın kolaylaştırılmasına yardımcı olmuyor. Uzun zamandır Gazze'deki insani durumla ilgili yanlış bilgi yayıyorsunuz ve çalışanlarınızdan bazılarının terörist olduğu kanıtlandı. Gerçekten sorumlu tutulmanız gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/unrwa-sozcusu-ajansimiza-karsi-bir-yasanin-knessette-tartisilmasi-tehlikeli-bir-donemectir-1086223101.html

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gazze, israil, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil ordusu (idf), unrwa