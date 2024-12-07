https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/dagistanda-buyuk-bir-teror-saldirisi-planlayan-bir-terorist-orgutun-12-uyesi-yakalandi-1091285730.html
Dağıstan'da büyük bir terör saldırısı planlayan bir terörist örgütün 12 üyesi yakalandı
Dağıstan'da büyük bir terör saldırısı planlayan bir terörist örgütün 12 üyesi yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nde terör saldırısı planlayan bir terörist örgütün 12 üyesinin yakalandığı bildirildi. 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T22:23+0300
2024-12-07T22:23+0300
2024-12-07T22:22+0300
dünya
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dağıstan
rusya federasyonu
terör saldırısı
terör örgütü
silah
mühimmat
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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) basın servisinden yapılan açıklamada, Dağıstan’daki güvenlik güçlerinin büyük bir terör saldırısı planlayan 12 kişiyi yakaladığı belirtildi.Açıklamada, “Dağıstan Cumhuriyeti'ndeki FSB görevlilerinin Dağıstan İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde yürüttüğü operasyonel arama faaliyetleri sonucunda, büyük bir terör eylemi gerçekleştirmeyi planlayan Rusya'da yasaklı bir terör örgütünün gizli hücresinin 12 üyesi yakalandı” ifadelerine yer verildi.Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda iki el yapımı patlayıcı düzeneği, bir tondan fazla amonyum nitrat, silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/alman-vatandasindan-rusyada-sampuan-siseli-sabotaj-plani-rus-istihbarati-sinirda-yakaladi-1090588348.html
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rusya federal güvenlik servisi (fsb), dağıstan, rusya federasyonu, terör saldırısı, terör örgütü, silah, mühimmat
rusya federal güvenlik servisi (fsb), dağıstan, rusya federasyonu, terör saldırısı, terör örgütü, silah, mühimmat
Dağıstan'da büyük bir terör saldırısı planlayan bir terörist örgütün 12 üyesi yakalandı
Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nde terör saldırısı planlayan bir terörist örgütün 12 üyesinin yakalandığı bildirildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) basın servisinden yapılan açıklamada, Dağıstan’daki güvenlik güçlerinin büyük bir terör saldırısı planlayan 12 kişiyi yakaladığı belirtildi.
Açıklamada, “Dağıstan Cumhuriyeti'ndeki FSB görevlilerinin Dağıstan İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde yürüttüğü operasyonel arama faaliyetleri sonucunda, büyük bir terör eylemi gerçekleştirmeyi planlayan Rusya'da yasaklı bir terör örgütünün gizli hücresinin 12 üyesi yakalandı” ifadelerine yer verildi.
Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda iki el yapımı patlayıcı düzeneği, bir tondan fazla amonyum nitrat, silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.