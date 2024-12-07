https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/dagistanda-buyuk-bir-teror-saldirisi-planlayan-bir-terorist-orgutun-12-uyesi-yakalandi-1091285730.html

Dağıstan'da büyük bir terör saldırısı planlayan bir terörist örgütün 12 üyesi yakalandı

Dağıstan'da büyük bir terör saldırısı planlayan bir terörist örgütün 12 üyesi yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nde terör saldırısı planlayan bir terörist örgütün 12 üyesinin yakalandığı bildirildi. 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T22:23+0300

2024-12-07T22:23+0300

2024-12-07T22:22+0300

dünya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

dağıstan

rusya federasyonu

terör saldırısı

terör örgütü

silah

mühimmat

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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) basın servisinden yapılan açıklamada, Dağıstan’daki güvenlik güçlerinin büyük bir terör saldırısı planlayan 12 kişiyi yakaladığı belirtildi.Açıklamada, “Dağıstan Cumhuriyeti'ndeki FSB görevlilerinin Dağıstan İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde yürüttüğü operasyonel arama faaliyetleri sonucunda, büyük bir terör eylemi gerçekleştirmeyi planlayan Rusya'da yasaklı bir terör örgütünün gizli hücresinin 12 üyesi yakalandı” ifadelerine yer verildi.Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda iki el yapımı patlayıcı düzeneği, bir tondan fazla amonyum nitrat, silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/alman-vatandasindan-rusyada-sampuan-siseli-sabotaj-plani-rus-istihbarati-sinirda-yakaladi-1090588348.html

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rusya federal güvenlik servisi (fsb), dağıstan, rusya federasyonu, terör saldırısı, terör örgütü, silah, mühimmat