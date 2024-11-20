Alman vatandaşından Rusya'da 'şampuan şişeli' sabotaj planı: Rus istihbaratı sınırda yakaladı
© Sputnik / Federal Security Service of the Russian Federation / Multimedya arşivine gidinСотрудники ФСБ РФ с задержанным в Нальчике украинским агентом
© Sputnik / Federal Security Service of the Russian Federation/
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Rus özel servisleri, enerji tesislerine sabotaj düzenlemek üzere Polonya'dan Rusya'ya giriş yapmaya hazırlanan bir Alman vatandaşını yakaladı. Zanlı, sıvı patlayıcı maddeyi şampuan şişesi içinde Rusya'ya sokmaya çalıştı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) üyeleri, Rus topraklarındaki enerji tesislerine yönelik sabotaj planlayan Alman vatandaşı Nikolay Gayduk'u Kaliningrad Bölgesi sınırında gözaltına aldı.
FSB'den yapılan açıklamada, "Nikolay Viktoroviç Gayduk, enerji tesislerinde sabotaj faaliyetleri organize etmek için Polonya'dan Kaliningrad Bölgesi'ne girişi sırasında yakalandı. Gayduk tarafından kullanılan HHS5305 plakalı (Almanya plakası) Ford Focus marka aracın incelenmesi sonucunda, 0.5 litre sıvı patlayıcı madde ele geçirildi" dendi.
FSB tarafından kamuoyuyla paylaşılan videoda, Gayduk'un sıvı patlayıcı maddeyi şampuan şişesi içinde Rusya'ya sokmaya çalıştığı görüldü.
1967 doğumlu zanlının Almanya'nın Hamburg kentinde ikamet ettiğini aktaran FSB, terör eylemi düzenleme talimatı ile el yapımı patlayıcı bileşenlerinin Gayduk'a Ukrayna vatandaşı Aleksandr Jorov tarafından verildiğini, bu şahsın da 1967 doğumlu olup Hamburg'da yaşadığını bildirdi.
FSB, Gayduk'un bu yılın Mart ayında Kaliningrad'daki bir alçak basınç gaz dağıtım istasyonundaki boru hattının patlatılmasında da dahli olduğunu kaydetti.
Zanlının Kaliningrad'daki bir mezarlıkta patlayıcı bileşenleri saklamak üzere kendisine bir zula yaptığı da ifade edildi.
FSB'den yapılan açıklamada, "Nikolay Viktoroviç Gayduk, enerji tesislerinde sabotaj faaliyetleri organize etmek için Polonya'dan Kaliningrad Bölgesi'ne girişi sırasında yakalandı. Gayduk tarafından kullanılan HHS5305 plakalı (Almanya plakası) Ford Focus marka aracın incelenmesi sonucunda, 0.5 litre sıvı patlayıcı madde ele geçirildi" dendi.
FSB tarafından kamuoyuyla paylaşılan videoda, Gayduk'un sıvı patlayıcı maddeyi şampuan şişesi içinde Rusya'ya sokmaya çalıştığı görüldü.
1967 doğumlu zanlının Almanya'nın Hamburg kentinde ikamet ettiğini aktaran FSB, terör eylemi düzenleme talimatı ile el yapımı patlayıcı bileşenlerinin Gayduk'a Ukrayna vatandaşı Aleksandr Jorov tarafından verildiğini, bu şahsın da 1967 doğumlu olup Hamburg'da yaşadığını bildirdi.
FSB, Gayduk'un bu yılın Mart ayında Kaliningrad'daki bir alçak basınç gaz dağıtım istasyonundaki boru hattının patlatılmasında da dahli olduğunu kaydetti.
Zanlının Kaliningrad'daki bir mezarlıkta patlayıcı bileşenleri saklamak üzere kendisine bir zula yaptığı da ifade edildi.