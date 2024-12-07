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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücret için tarih verdi: 'Çalışmaları başlatacağız'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücret için tarih verdi: 'Çalışmaları başlatacağız'
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan yaptığı açıklamada çalışanları ve işverenleri memnun edecek ortak bir kararla asgari ücretin belirleneceğini ifade... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T20:04+0300
2024-12-07T20:04+0300
ekonomi
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
vedat işıkhan
asgari ücret
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İnanıyorum ki hem çalışanlarımızı hem işverenlerimizi ekonomik hayatta tüm paydaşları memnun edecek ortak bir kararla yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceğiz" dedi.Işıkhan, 2002 yılından bu yana attıkları kararlı adımlarla ülkenin tam bağımsız güçlü bir ekonomiye geçiş sürecine hep birlikte tanıklık ettiklerini dile getirerek, bu kalkınma ve kazanım sürecinde, vatandaşların refahını artırmak, ekonomiyi daha da güçlendirmek, daha adil ve müreffeh bir çalışma hayatını tesis etmek için emin adımlarla yollarına devam ettiklerini aktardı.Hükümet olarak özellikle kalkınma sürecinin baş aktörü olan iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gereken her türlü önlemi aldıklarını belirten Işıkhan, afetler ve salgın süreci gibi özellikle son yıllarda ülke ekonomisinin doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiği hadiselerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına işveren ve işletmeleri güçlendirdiklerini anlattı."22 yılda iş yapma kolaylığını artırma, yatırım ortamını iyileştirme ve istihdamı artırmaya yönelik teşvik ve desteklerimizle bütün şehirlerimizin çalışma hayatını neredeyse sıfırdan aldık bugünlere getirdik" diyen Işıkhan, ellerindeki bütün imkanları yatırımcı, işveren ve çalışanlar için seferber etmeyi sürdüreceklerini söyledi.'Salı günü inşallah yeni asgari ücret miktarını belirleme çalışmalarını başlatacağız'Bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacaklarını kaydeden Işıkhan, hem işverenin hem de işçinin hakkını aldığı müreffeh bir çalışma hayatını hep birlikte tesis edeceklerini dile getirdi.Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/bakan-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-calisanlarimizin-refahini-gozetmesini-temenni-ediyoruz-1091171340.html
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücret için tarih verdi: 'Çalışmaları başlatacağız'

20:04 07.12.2024
© AA / Doğukan KeskinkılıçÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2024
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan yaptığı açıklamada çalışanları ve işverenleri memnun edecek ortak bir kararla asgari ücretin belirleneceğini ifade ederek Salı günü çalışmaları başlatacaklarını dile getirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İnanıyorum ki hem çalışanlarımızı hem işverenlerimizi ekonomik hayatta tüm paydaşları memnun edecek ortak bir kararla yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceğiz" dedi.
Işıkhan, 2002 yılından bu yana attıkları kararlı adımlarla ülkenin tam bağımsız güçlü bir ekonomiye geçiş sürecine hep birlikte tanıklık ettiklerini dile getirerek, bu kalkınma ve kazanım sürecinde, vatandaşların refahını artırmak, ekonomiyi daha da güçlendirmek, daha adil ve müreffeh bir çalışma hayatını tesis etmek için emin adımlarla yollarına devam ettiklerini aktardı.
Hükümet olarak özellikle kalkınma sürecinin baş aktörü olan iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gereken her türlü önlemi aldıklarını belirten Işıkhan, afetler ve salgın süreci gibi özellikle son yıllarda ülke ekonomisinin doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiği hadiselerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına işveren ve işletmeleri güçlendirdiklerini anlattı.
"22 yılda iş yapma kolaylığını artırma, yatırım ortamını iyileştirme ve istihdamı artırmaya yönelik teşvik ve desteklerimizle bütün şehirlerimizin çalışma hayatını neredeyse sıfırdan aldık bugünlere getirdik" diyen Işıkhan, ellerindeki bütün imkanları yatırımcı, işveren ve çalışanlar için seferber etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

'Salı günü inşallah yeni asgari ücret miktarını belirleme çalışmalarını başlatacağız'

Bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacaklarını kaydeden Işıkhan, hem işverenin hem de işçinin hakkını aldığı müreffeh bir çalışma hayatını hep birlikte tesis edeceklerini dile getirdi.
Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:
Biliyorsunuz salı günü inşallah yeni asgari ücret miktarını belirlemek üzere komisyonumuzun çalışmalarını başlatacağız. İnanıyorum ki hem çalışanlarımızı hem işverenlerimizi ekonomik hayatta tüm paydaşları memnun edecek ortak bir kararla yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceğiz. Ben şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Şartlar ne olursa olsun bizler devlet olarak, istikbalimiz için alın teriyle çalışan, üreten, kalkınmamıza katma değer sağlayan her bir kardeşimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonuyla şehirlerimizden başlayarak ülkemizi büyütmeye ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. Bingöl ve daha güçlü bir Türkiye için en doğru kararları alıp, emin adımlarla Türkiye Yüzyılı'na yürümeye devam edeceğiz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
TÜRKİYE
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: 'Çalışanlarımızın refahını gözetmesini temenni ediyoruz'
4 Aralık, 20:34
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