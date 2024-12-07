https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-isikhan-asgari-ucret-icin-tarih-verdi-calismalari-baslatacagiz-1091282916.html

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücret için tarih verdi: 'Çalışmaları başlatacağız'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücret için tarih verdi: 'Çalışmaları başlatacağız'

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan yaptığı açıklamada çalışanları ve işverenleri memnun edecek ortak bir kararla asgari ücretin belirleneceğini ifade... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T20:04+0300

2024-12-07T20:04+0300

2024-12-07T20:04+0300

ekonomi

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

vedat işıkhan

asgari ücret

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091170516_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_7f9c7c2e7e4de273e604671c3625a245.jpg

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İnanıyorum ki hem çalışanlarımızı hem işverenlerimizi ekonomik hayatta tüm paydaşları memnun edecek ortak bir kararla yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceğiz" dedi.Işıkhan, 2002 yılından bu yana attıkları kararlı adımlarla ülkenin tam bağımsız güçlü bir ekonomiye geçiş sürecine hep birlikte tanıklık ettiklerini dile getirerek, bu kalkınma ve kazanım sürecinde, vatandaşların refahını artırmak, ekonomiyi daha da güçlendirmek, daha adil ve müreffeh bir çalışma hayatını tesis etmek için emin adımlarla yollarına devam ettiklerini aktardı.Hükümet olarak özellikle kalkınma sürecinin baş aktörü olan iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gereken her türlü önlemi aldıklarını belirten Işıkhan, afetler ve salgın süreci gibi özellikle son yıllarda ülke ekonomisinin doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiği hadiselerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına işveren ve işletmeleri güçlendirdiklerini anlattı."22 yılda iş yapma kolaylığını artırma, yatırım ortamını iyileştirme ve istihdamı artırmaya yönelik teşvik ve desteklerimizle bütün şehirlerimizin çalışma hayatını neredeyse sıfırdan aldık bugünlere getirdik" diyen Işıkhan, ellerindeki bütün imkanları yatırımcı, işveren ve çalışanlar için seferber etmeyi sürdüreceklerini söyledi.'Salı günü inşallah yeni asgari ücret miktarını belirleme çalışmalarını başlatacağız'Bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacaklarını kaydeden Işıkhan, hem işverenin hem de işçinin hakkını aldığı müreffeh bir çalışma hayatını hep birlikte tesis edeceklerini dile getirdi.Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/bakan-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-calisanlarimizin-refahini-gozetmesini-temenni-ediyoruz-1091171340.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bakan ışıkhan, bakan ışıkhan asgari ücret, bakan ışıkhan açıklaması, vedat ışıkhan, vedat ışıkhan açıklama, vedat ışıkhan asgari ücret, vedat ışıkhan asgari ücret açıklaması, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat ışıkhan, asgari ücret 2025, asgari ücret açıklaması, asgari ücret açıklaması son dakika