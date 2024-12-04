https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/bakan-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-calisanlarimizin-refahini-gozetmesini-temenni-ediyoruz-1091171340.html

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: 'Çalışanlarımızın refahını gözetmesini temenni ediyoruz'

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: 'Çalışanlarımızın refahını gözetmesini temenni ediyoruz'

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücret hususuna ilişkin şimdiden bir oran vermenin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun iradesine gölge düşürmek... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T20:34+0300

2024-12-04T20:34+0300

2024-12-04T20:34+0300

türkiye

asgari ücret tespit komisyonu

vedat işıkhan

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

asgari ücret

asgari ücret zammı 2025

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari ücretin artışına ilişkin herkes ne kadar artacağı sorusunun cevabını arıyor, şimdiden bir oran vermek Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürmemeli” dedi.'Asgari ücretin çalışanlarımızın refahı ve sürdürülebilir üretim kapasitesini gözetmesini temenni ediyoruz'Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 10 Aralık’ta işçi ve işveren sendikalarımızın temsilcilerinin katılımıyla çalışmalarına başlayacağını hatırlatarak, “Komisyon tarafından belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızın refahı ve işverenlerimizin sürdürülebilir üretim kapasitesini de gözetecek bir denge ile oluşmasını temenni ediyoruz. Bu dengenin sosyal adalet anlayışımız ve ekonomik kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda şekillenmesini ümit ediyoruz. Bizler; işçisinden işverenine, istihdamın tüm paydaşlarının hak ve menfaatlerini koruma sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyor, Türkiye Yüzyılı’nda çalışma hayatına yakışan bir uzlaşıyı hep birlikte inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.'Şimdiden bir oran vermek Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun iradesine gölge düşürmemeli'Asgari ücretin artışına ilişkin herkesin ne kadar artacağı sorusuna cevap aradığını dile getiren Işıkhan, “Elbette hem işveren, hem işçi temsilcilerinin gönlünden geçen asgari ücret rakamları var. Ancak bildiğiniz gibi asgari ücreti; Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. İşveren ve işçi örgütlerimiz fikirlerini, düşüncelerini; Komisyonda yer alan temsilcilere iletebilirler. Komisyon üyeleri; hep birlikte bu fikirleri, teklifleri değerlendirecektir. Şimdiden bir oran vermek Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürmemeli. Zira komisyon tüm sosyal paydaşların olduğu bir yapıda. Tüm üyelerin iradesiyle 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret belli olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.Bakan Işıkhan, çalışan, üreten, tam bağımsız Türkiye hedefine girişimciler, yatırımcı firmalar, istihdama destek veren işverenler ve sosyal paydaşlarla birlikte yürümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/bakan-isikhandan-yeni-asgari-ucret-aciklamasi-sali-gunu-baslatiyoruz-1091161268.html

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