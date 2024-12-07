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Beyaz Saray: Suriye'deki gelişmeleri yakından izliyoruz
Beyaz Saray: Suriye'deki gelişmeleri yakından izliyoruz
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini 07.12.2024, Sputnik Türkiye
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abd
suriye
beyaz saray ulusal güvenlik konseyi
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, Suriye'deki gelişmeler ve ABD'nin süreci nasıl okuduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Suriye'deki son gelişmelerle ilgili net ve yargı içeren yorumlar yapmaktan kaçınan Jean-Pierre, şu ifadelerde bulundu:Jean-Pierre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC) hafta sonu yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, açıklamanın çerçevesinin dışına çıkmayacağını ve durumun geleceğiyle ilgili sorulara yanıt vermeyeceğini belirtti.Jean-Pierre, bölgedeki gerilimin azaltılması ve sivillerin yanı sıra azınlıkların korunması gerektiğini vurgulayarak, "Ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu süreç, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararıyla uyumlu şekilde iç savaşı siyasi bir çözümle sona erdirebilir" ifadelerini kullandı.Amerikan askerlerinin korunmasının ve IŞİD unsurlarının yeniden güç kazanmasının ABD için öncelikli olduğunu belirten Jean-Pierre, Suriye'deki durumu yakın takibe almaya devam edeceklerini kaydetti.NSC Sözcüsü Sean Savett, ABD'nin Halep'teki gelişmeleri yakından izlediğini ve bölgedeki ülkelerin yönetimleriyle sürekli irtibat halinde olduğunu açıklamıştı.
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abd, suriye, beyaz saray ulusal güvenlik konseyi
abd, suriye, beyaz saray ulusal güvenlik konseyi

Beyaz Saray: Suriye'deki gelişmeleri yakından izliyoruz

02:34 07.12.2024
Beyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2024
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, Suriye'deki gelişmeler ve ABD'nin süreci nasıl okuduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Suriye'deki son gelişmelerle ilgili net ve yargı içeren yorumlar yapmaktan kaçınan Jean-Pierre, şu ifadelerde bulundu:

"Suriye'deki durumu yakından takip ediyoruz ve bölgedeki ülkelerle sürekli temas halindeyiz. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararında belirtilen siyasi sürece dahil olmayı reddetmesi ve Rusya ile İran'a bel bağlaması, şu anda Suriye'de yaşanan gelişmelerin koşullarını yaratmıştır, kuzeydoğuda rejim hatlarının çöküşü de buna dahildir."

Jean-Pierre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC) hafta sonu yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, açıklamanın çerçevesinin dışına çıkmayacağını ve durumun geleceğiyle ilgili sorulara yanıt vermeyeceğini belirtti.
Jean-Pierre, bölgedeki gerilimin azaltılması ve sivillerin yanı sıra azınlıkların korunması gerektiğini vurgulayarak, "Ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu süreç, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararıyla uyumlu şekilde iç savaşı siyasi bir çözümle sona erdirebilir" ifadelerini kullandı.
Amerikan askerlerinin korunmasının ve IŞİD unsurlarının yeniden güç kazanmasının ABD için öncelikli olduğunu belirten Jean-Pierre, Suriye'deki durumu yakın takibe almaya devam edeceklerini kaydetti.
NSC Sözcüsü Sean Savett, ABD'nin Halep'teki gelişmeleri yakından izlediğini ve bölgedeki ülkelerin yönetimleriyle sürekli irtibat halinde olduğunu açıklamıştı.
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