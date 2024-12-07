https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/beyaz-saray-suriyedeki-gelismeleri-yakindan-izliyoruz-1091266776.html

Beyaz Saray: Suriye'deki gelişmeleri yakından izliyoruz

Beyaz Saray: Suriye'deki gelişmeleri yakından izliyoruz

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T02:34+0300

2024-12-07T02:34+0300

2024-12-07T02:34+0300

dünya

abd

suriye

beyaz saray ulusal güvenlik konseyi

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, Suriye'deki gelişmeler ve ABD'nin süreci nasıl okuduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Suriye'deki son gelişmelerle ilgili net ve yargı içeren yorumlar yapmaktan kaçınan Jean-Pierre, şu ifadelerde bulundu:Jean-Pierre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC) hafta sonu yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, açıklamanın çerçevesinin dışına çıkmayacağını ve durumun geleceğiyle ilgili sorulara yanıt vermeyeceğini belirtti.Jean-Pierre, bölgedeki gerilimin azaltılması ve sivillerin yanı sıra azınlıkların korunması gerektiğini vurgulayarak, "Ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu süreç, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararıyla uyumlu şekilde iç savaşı siyasi bir çözümle sona erdirebilir" ifadelerini kullandı.Amerikan askerlerinin korunmasının ve IŞİD unsurlarının yeniden güç kazanmasının ABD için öncelikli olduğunu belirten Jean-Pierre, Suriye'deki durumu yakın takibe almaya devam edeceklerini kaydetti.NSC Sözcüsü Sean Savett, ABD'nin Halep'teki gelişmeleri yakından izlediğini ve bölgedeki ülkelerin yönetimleriyle sürekli irtibat halinde olduğunu açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-telefonda-gorustu-1091265810.html

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