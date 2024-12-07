https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/besiktas-fenerbahce-derbisinde-4-isim-yok-muhtemel-11ler-belli-oldu-1091273212.html

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde 4 isim yok: Muhtemel 11'ler belli oldu

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde 4 isim yok: Muhtemel 11'ler belli oldu

Sputnik Türkiye

Dolmabahçe'de bugün saat 19.00’da başlayacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Beşiktaş, 5 maçlık galibiyet hasretine son... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T13:08+0300

2024-12-07T13:08+0300

2024-12-07T13:08+0300

spor

jose mourinho

serdar topraktepe

mert hakan yandaş

dolmabahçe

beşiktaş

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Süper Lig’in 15. haftasında gözler, Dolmabahçe’de oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Ligde son 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, zorlu mücadelede taraftarı önünde moral bulmayı hedefliyor. Teknik direktörlük görevini geçici olarak üstlenen Serdar Topraktepe, siyah-beyazlıları yeniden ayağa kaldırmayı amaçlıyor.Beşiktaş, geride kalan 14 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle lider Galatasaray’ın 13 puan gerisinde bulunuyor. Takımın tek hedefi, hem 3 puanı hanesine yazdırmak hem de kötü gidişe son vermek.Fenerbahçe’nin Zirve Mücadelesi SürüyorLigde 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki 3 puanlık farkı korumak istiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, takımını derbiye galibiyet parolasıyla hazırladı. Sarı-lacivertliler, bu sezon zirve yarışında hata yapmama konusunda kararlı.Sakatlıklar Fenerbahçe’yi zorluyorFenerbahçe’de, sakatlıkları devam eden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş derbide forma giyemeyecek. Teknik heyet, iyileşen Çağlar Söyüncü’nün durumunu ise maç saati değerlendirecek. Mourinho’nun, sakatlık durumu bulunmamasına rağmen Cengiz Ünder ve Bartuğ Elmaz’ı kadroya dahil etmediği öğrenildi.Mourinho’nun planı hazır: En Nesyri forvetteJose Mourinho’nun derbi için savunmada Becao ve Djiku ikilisini sahaya süreceği belirtiliyor. Sağ kanatta Tadic, sol kanatta ise formda isim Oğuz Aydın görev yapacak. Orta sahada Amrabat, Fred ve Szymanski üçlüsü yer alırken, gol yükünü En Nesyri üstlenecek.Beşiktaş’ın galibiyet anahtarı: Duran toplarBeşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe ve ekibi, Fenerbahçe’nin duran toplardaki üstünlüğüne dikkat çekerek bu alanda özel önlemler aldı. Siyah-beyazlılar, taraftar desteğini de arkasına alarak maça baskıyla başlamayı ve erken golle üstünlük sağlamayı hedefliyor.Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11'lerBEŞİKTAŞ: Mert; Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku; Salih, Al Musrati; Rafa Silva, Gedson, Semih, ImmobileFENERBAHÇE: Livakovic; Osayi, Becao, Djiku, Kostiç; Fred, Amrabat; Tadic; Szymanski, Oğuz, En NesyriBeşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, nerede, hangi kanalda?Galatasaray’ın da yakından takip edeceği derbiDerbi, yalnızca Beşiktaş ve Fenerbahçe için değil, lider Galatasaray için de büyük önem taşıyor. İki takımın da kaybedeceği puanlar, Galatasaray’ın zirvedeki konumunu güçlendirebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/bakanlik-acikladi-yilbasi-suslerinde-bile-var--kanserojen-maddele-iceren-urunler-listesi-yayinlandi-1091269710.html

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