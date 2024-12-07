https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/besiktas-fenerbahce-derbisinde-4-isim-yok-muhtemel-11ler-belli-oldu-1091273212.html
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde 4 isim yok: Muhtemel 11'ler belli oldu
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde 4 isim yok: Muhtemel 11'ler belli oldu
Sputnik Türkiye
Dolmabahçe'de bugün saat 19.00’da başlayacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Beşiktaş, 5 maçlık galibiyet hasretine son... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T13:08+0300
2024-12-07T13:08+0300
2024-12-07T13:08+0300
spor
jose mourinho
serdar topraktepe
mert hakan yandaş
dolmabahçe
beşiktaş
fenerbahçe
galatasaray
ilk 11'ler
maç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/07/1078176191_2:0:864:485_1920x0_80_0_0_49ca69afa06a602fd93a9e4d35619b8f.jpg
Süper Lig’in 15. haftasında gözler, Dolmabahçe’de oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Ligde son 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, zorlu mücadelede taraftarı önünde moral bulmayı hedefliyor. Teknik direktörlük görevini geçici olarak üstlenen Serdar Topraktepe, siyah-beyazlıları yeniden ayağa kaldırmayı amaçlıyor.Beşiktaş, geride kalan 14 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle lider Galatasaray’ın 13 puan gerisinde bulunuyor. Takımın tek hedefi, hem 3 puanı hanesine yazdırmak hem de kötü gidişe son vermek.Fenerbahçe’nin Zirve Mücadelesi SürüyorLigde 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki 3 puanlık farkı korumak istiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, takımını derbiye galibiyet parolasıyla hazırladı. Sarı-lacivertliler, bu sezon zirve yarışında hata yapmama konusunda kararlı.Sakatlıklar Fenerbahçe’yi zorluyorFenerbahçe’de, sakatlıkları devam eden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş derbide forma giyemeyecek. Teknik heyet, iyileşen Çağlar Söyüncü’nün durumunu ise maç saati değerlendirecek. Mourinho’nun, sakatlık durumu bulunmamasına rağmen Cengiz Ünder ve Bartuğ Elmaz’ı kadroya dahil etmediği öğrenildi.Mourinho’nun planı hazır: En Nesyri forvetteJose Mourinho’nun derbi için savunmada Becao ve Djiku ikilisini sahaya süreceği belirtiliyor. Sağ kanatta Tadic, sol kanatta ise formda isim Oğuz Aydın görev yapacak. Orta sahada Amrabat, Fred ve Szymanski üçlüsü yer alırken, gol yükünü En Nesyri üstlenecek.Beşiktaş’ın galibiyet anahtarı: Duran toplarBeşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe ve ekibi, Fenerbahçe’nin duran toplardaki üstünlüğüne dikkat çekerek bu alanda özel önlemler aldı. Siyah-beyazlılar, taraftar desteğini de arkasına alarak maça baskıyla başlamayı ve erken golle üstünlük sağlamayı hedefliyor.Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11'lerBEŞİKTAŞ: Mert; Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku; Salih, Al Musrati; Rafa Silva, Gedson, Semih, ImmobileFENERBAHÇE: Livakovic; Osayi, Becao, Djiku, Kostiç; Fred, Amrabat; Tadic; Szymanski, Oğuz, En NesyriBeşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, nerede, hangi kanalda?Galatasaray’ın da yakından takip edeceği derbiDerbi, yalnızca Beşiktaş ve Fenerbahçe için değil, lider Galatasaray için de büyük önem taşıyor. İki takımın da kaybedeceği puanlar, Galatasaray’ın zirvedeki konumunu güçlendirebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/bakanlik-acikladi-yilbasi-suslerinde-bile-var--kanserojen-maddele-iceren-urunler-listesi-yayinlandi-1091269710.html
dolmabahçe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/07/1078176191_217:0:864:485_1920x0_80_0_0_50029486b4980f7ac827d17862960fc6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beşiktaş fenerbahçe derbisi, beşiktaş fenerbahçe derbi saat kaçta, beşiktaş fenerbahçe muhtemel 11'ler, mourinho beşiktaş fenerbahçe derbisi, fenerbahçe sakat oyuncular, en nesyri fenerbahçe kadrosu, beşiktaş duran top taktiği, süper lig derbi mücadelesi, galatasaray derbiyi takip ediyor, beşiktaş galibiyet hasreti, fenerbahçe zirve yarışı, beşiktaş fenerbahçe derbi yayın kanalı, beşiktaş fenerbahçe derbi sonucu, jose mourinho fenerbahçe teknik direktörü, derbi analizi beşiktaş fenerbahçe
beşiktaş fenerbahçe derbisi, beşiktaş fenerbahçe derbi saat kaçta, beşiktaş fenerbahçe muhtemel 11'ler, mourinho beşiktaş fenerbahçe derbisi, fenerbahçe sakat oyuncular, en nesyri fenerbahçe kadrosu, beşiktaş duran top taktiği, süper lig derbi mücadelesi, galatasaray derbiyi takip ediyor, beşiktaş galibiyet hasreti, fenerbahçe zirve yarışı, beşiktaş fenerbahçe derbi yayın kanalı, beşiktaş fenerbahçe derbi sonucu, jose mourinho fenerbahçe teknik direktörü, derbi analizi beşiktaş fenerbahçe
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde 4 isim yok: Muhtemel 11'ler belli oldu
Dolmabahçe'de bugün saat 19.00’da başlayacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Beşiktaş, 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek isterken, Fenerbahçe ise zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Kritik mücadelede Mourinho’nun galibiyet planı ve derbinin muhtemel 11’leri netleşti.
Süper Lig’in 15. haftasında gözler, Dolmabahçe’de oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Ligde son 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, zorlu mücadelede taraftarı önünde moral bulmayı hedefliyor. Teknik direktörlük görevini geçici olarak üstlenen Serdar Topraktepe, siyah-beyazlıları yeniden ayağa kaldırmayı amaçlıyor.
Beşiktaş, geride kalan 14 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle lider Galatasaray’ın 13 puan gerisinde bulunuyor. Takımın tek hedefi, hem 3 puanı hanesine yazdırmak hem de kötü gidişe son vermek.
Fenerbahçe’nin Zirve Mücadelesi Sürüyor
Ligde 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki 3 puanlık farkı korumak istiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, takımını derbiye galibiyet parolasıyla hazırladı. Sarı-lacivertliler, bu sezon zirve yarışında hata yapmama konusunda kararlı.
Sakatlıklar Fenerbahçe’yi zorluyor
Fenerbahçe’de, sakatlıkları devam eden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş derbide forma giyemeyecek. Teknik heyet, iyileşen Çağlar Söyüncü’nün durumunu ise maç saati değerlendirecek. Mourinho’nun, sakatlık durumu bulunmamasına rağmen Cengiz Ünder ve Bartuğ Elmaz’ı kadroya dahil etmediği öğrenildi.
Mourinho’nun planı hazır: En Nesyri forvette
Jose Mourinho’nun derbi için savunmada Becao ve Djiku ikilisini sahaya süreceği belirtiliyor. Sağ kanatta Tadic, sol kanatta ise formda isim Oğuz Aydın görev yapacak. Orta sahada Amrabat, Fred ve Szymanski üçlüsü yer alırken, gol yükünü En Nesyri üstlenecek.
Beşiktaş’ın galibiyet anahtarı: Duran toplar
Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe ve ekibi, Fenerbahçe’nin duran toplardaki üstünlüğüne dikkat çekerek bu alanda özel önlemler aldı. Siyah-beyazlılar, taraftar desteğini de arkasına alarak maça baskıyla başlamayı ve erken golle üstünlük sağlamayı hedefliyor.
Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11'ler
BEŞİKTAŞ: Mert; Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku; Salih, Al Musrati; Rafa Silva, Gedson, Semih, Immobile
FENERBAHÇE: Livakovic; Osayi, Becao, Djiku, Kostiç; Fred, Amrabat; Tadic; Szymanski, Oğuz, En Nesyri
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, nerede, hangi kanalda?
Galatasaray’ın da yakından takip edeceği derbi
Derbi, yalnızca Beşiktaş ve Fenerbahçe için değil, lider Galatasaray için de büyük önem taşıyor. İki takımın da kaybedeceği puanlar, Galatasaray’ın zirvedeki konumunu güçlendirebilir.