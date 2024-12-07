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Ankara'da tarlada kilosu 8 lira olan havuç pazarda 45 ile 60 lira arasında değişiyor
Ankara'da tarlada kilosu 8 lira olan havuç pazarda 45 ile 60 lira arasında değişiyor
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çiftçilik yapan Ali Osman Bozkaya, "Tüccarlar ortalama 8 liranın altına düşen havuca para vermez. 8 liraya alıyorsa eğer bu... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T13:17+0300
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Türkiye’de havuç üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını karşılayan Beypazarı ilçesinde kışlık havuç hasadı başladı. İlçede havuç üretimi yılın 365 günü devam ederken, rakımı yüksek ve alçak bölgelerde hasat zamanı farklılık gösteriyor. Yaklaşık 50 bin nüfuslu ilçede halkın yüzde 30’u geçimini tarımdan sağlıyor.Mevsimlik işçiler, sabahın erken saatlerinde tarlalarda havuç sökümüne başlıyor. Söktükleri havuçları torbalara doldurarak yıkama tesislerine gönderiyor. Tesiste geniş havuzlarda kaba temizlik yapılan havuçlar, yıkama makinelerinde detaylı temizlendikten sonra paketleniyor. Ürünler burada iri, kıtır ve kırık olarak üçe ayrılıyor. Kullanım amacına göre kasalanan havuçlar, ilerideki taleplere göre pazara sunulmak üzere soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Beypazarı havucu bu işlemlerden sonra yıl boyunca sofralarda yerini alıyor.'Az ekiyorduk kazanıyorduk, şimdi çok ekiyoruz kazanamıyoruz'1984 yılından beri Beypazarı’nda çiftçilik yapan Ali Osman Bozkaya, üretim maliyetlerinin artışı ve su kaynaklarının azalması nedeniyle çiftçilerin zorlandığını dile getirerek, “Eskiden az üretim yapıyorduk ama kazancımız iyiydi. Şimdi üretim arttı ama su azaldı, masraflar büyüdü. Teknoloji ilerledikçe ekipman masrafları da artıyor. Çok ekiyoruz ama para kazanamıyoruz. Şu durumda üretim zarar ediyor,” dedi.Beypazarı’nda neredeyse her tarla havuçla ekilmiş durumda. Bozkaya, “Ekilmedik toprak kalmadı, ama su sıkıntısı bizi çok zorluyor,” diye konuştu.'Havucun maliyeti 25 lira, fiyatlar çok düşük'Havucun maliyeti ve fiyatları hakkında bilgi veren Bozkaya, “Bir havucun üretim maliyeti en az 25 lira. Ama tüccarlar bunu 8 liradan alıyor. Piyasada ise havucun fiyatı 45 ila 60 lira arasında değişiyor. Bu durumda üretici için fazlası var, eksiği yok,” ifadelerini kullandı.
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tarım, havuç, ankara, beypazarı, market, ekonomi, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı
tarım, havuç, ankara, beypazarı, market, ekonomi, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı

Ankara'da tarlada kilosu 8 lira olan havuç pazarda 45 ile 60 lira arasında değişiyor

13:17 07.12.2024
© İHA-AW345266Havuç
Havuç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2024
© İHA-AW345266
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çiftçilik yapan Ali Osman Bozkaya, "Tüccarlar ortalama 8 liranın altına düşen havuca para vermez. 8 liraya alıyorsa eğer bu seneki piyasası 45 ila 60 lira arasında. Bunun maliyeti asgari 25 lira. Fazlası var eksiği yok" dedi.
Türkiye’de havuç üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını karşılayan Beypazarı ilçesinde kışlık havuç hasadı başladı. İlçede havuç üretimi yılın 365 günü devam ederken, rakımı yüksek ve alçak bölgelerde hasat zamanı farklılık gösteriyor. Yaklaşık 50 bin nüfuslu ilçede halkın yüzde 30’u geçimini tarımdan sağlıyor.
Mevsimlik işçiler, sabahın erken saatlerinde tarlalarda havuç sökümüne başlıyor. Söktükleri havuçları torbalara doldurarak yıkama tesislerine gönderiyor. Tesiste geniş havuzlarda kaba temizlik yapılan havuçlar, yıkama makinelerinde detaylı temizlendikten sonra paketleniyor. Ürünler burada iri, kıtır ve kırık olarak üçe ayrılıyor. Kullanım amacına göre kasalanan havuçlar, ilerideki taleplere göre pazara sunulmak üzere soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Beypazarı havucu bu işlemlerden sonra yıl boyunca sofralarda yerini alıyor.

'Az ekiyorduk kazanıyorduk, şimdi çok ekiyoruz kazanamıyoruz'

1984 yılından beri Beypazarı’nda çiftçilik yapan Ali Osman Bozkaya, üretim maliyetlerinin artışı ve su kaynaklarının azalması nedeniyle çiftçilerin zorlandığını dile getirerek, “Eskiden az üretim yapıyorduk ama kazancımız iyiydi. Şimdi üretim arttı ama su azaldı, masraflar büyüdü. Teknoloji ilerledikçe ekipman masrafları da artıyor. Çok ekiyoruz ama para kazanamıyoruz. Şu durumda üretim zarar ediyor,” dedi.
Beypazarı’nda neredeyse her tarla havuçla ekilmiş durumda. Bozkaya, “Ekilmedik toprak kalmadı, ama su sıkıntısı bizi çok zorluyor,” diye konuştu.

'Havucun maliyeti 25 lira, fiyatlar çok düşük'

Havucun maliyeti ve fiyatları hakkında bilgi veren Bozkaya, “Bir havucun üretim maliyeti en az 25 lira. Ama tüccarlar bunu 8 liradan alıyor. Piyasada ise havucun fiyatı 45 ila 60 lira arasında değişiyor. Bu durumda üretici için fazlası var, eksiği yok,” ifadelerini kullandı.
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