https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/almanya-secime-gidiyor-en-populer-partilerden-afdnin-basbakan-adayi-belli-oldu--1091277783.html

Almanya seçime gidiyor: En popüler partilerden AfD'nin başbakan adayı belli oldu

Almanya seçime gidiyor: En popüler partilerden AfD'nin başbakan adayı belli oldu

Sputnik Türkiye

AfD, 2025 erken genel seçimlerinde Eş Başkan Alice Weidel’i başbakan adayı olarak belirledi. Seçim kampanyasında 'Almanya zamanı' sloganıyla kamuoyunun... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T17:08+0300

2024-12-07T17:08+0300

2024-12-07T17:08+0300

dünya

afd

almanya için alternatif (afd)

alice weidel

almanya

berlin

hristiyan demokrat birlik (cdu)

koalisyon

avrupa

seçim

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Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, 23 Şubat 2025’te yapılması planlanan erken genel seçimler için Eş Başkan Alice Weidel’i başbakan adayı olarak seçti. Parti Yönetim Kurulu, bu kararını oy birliğiyle aldı.AfD Eş Başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, Berlin’de düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Chrupalla, ocak ayında gerçekleştirilecek parti kurultayında Weidel’in başbakan adaylığı için teklif sunulduğunu ve bu teklifin oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti. Karar, eyalet teşkilatlarının başkanlarıyla yapılan toplantıda da onaylandı.'AfD ilk kez bir başbakanla seçime katılıyor'Alice Weidel, kararın hem parti hem de ülke için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, 11 yıl önce kurulan AfD’nin ilk kez bir başbakan adayıyla seçimlere katılacağını söyledi. Weidel, kendisine güvenerek aday gösterenlere teşekkür etti.AfD’nin kamuoyu yoklamalarında yüzde 19 ile ikinci sırada yer aldığını hatırlatan Weidel, hükümette yer almayı hedeflediklerini ifade etti. Seçim kampanyası sloganının 'Almanya zamanı' olacağını açıklayan Weidel, ülkenin çıkarlarını merkeze alacak bir politika izleyeceklerini söyledi.Seçim vaatleri neler?Alice Weidel, seçim programında yer alacak konulara da değindi. AfD, vergilerin düşürülmesini, nükleer enerjiye geri dönülmesini ve Almanya’ya ucuz doğal gaz getirilmesini hedefliyor. Ayrıca, suç işleyen yabancıların sınır dışı edilmesi, sınır kontrollerinin artırılması ve sosyal güvenlik sistemine katkı sağlamamış yabancılara yardımların kesilmesi gibi politikalar vaat ediliyor.Koalisyon olasılığı düşükAfD’nin, yüzde 30-32 oranında destek gören Hristiyan Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) ardından ikinci sırada yer alması dikkat çekiyor. Ancak, diğer partilerin AfD ile koalisyon kurmayı reddetmesi nedeniyle, partinin iktidara gelmesi düşük bir olasılık olarak değerlendiriliyor.Weidel’in başbakan adaylığının, 11 Ocak’ta Riesa’da yapılacak kurultayda resmi olarak onaylanması bekleniyor.

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afd, almanya için alternatif (afd), alice weidel, almanya, berlin, hristiyan demokrat birlik (cdu), koalisyon, avrupa, seçim, genel seçim, genel seçim