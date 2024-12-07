https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/30-yasindayken-60-hissetmenizin-nedeni-bilim-insanlari-sigara-ve-enerji-iceceklerinin-olumsuz-1091278470.html
'30 yaşındayken 60 hissetmenizin nedeni': Bilim insanları sigara ve enerji içeceklerinin olumsuz etkilerini araştırıyor
'30 yaşındayken 60 hissetmenizin nedeni': Bilim insanları sigara ve enerji içeceklerinin olumsuz etkilerini araştırıyor
Sputnik Türkiye
V.I. Razumovsky Saratov Devlet Tıp Üniversitesi (SSMU) öğrencisi, eğitmenlerinin rehberliğinde 18-20 yaşlarındaki gençlerin vücutlarında nikotin ve enerji... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T17:29+0300
2024-12-07T17:29+0300
2024-12-07T17:29+0300
sağlik
sağlık
yaşam
sağlıklı yaşam
enerji
enerji içeceği
sigara
nikotin
kalp hastalıkları
kardiyovasküler sistem
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Rusya'nın Saratov kentindeki V.I. Razumovsky Devlet Tıp Üniversitesi’nden bir öğrenci, enerji içeceklerinin ve sigaranın genç vücutlar üzerindeki birleşik etkilerini inceledi. Bu araştırma, 18-20 yaş arasındaki gençlerin sağlık üzerindeki tehlikeleri ortaya koyuyor.Araştırmacılar, bu iki alışkanlığın bir araya gelmesinin erken yaşlanmaya ve kardiyovasküler hastalıkların riskinin artmasına yol açtığını açıkladı. Ayrıca, enerji içeceklerinin vücutta kan basıncını yükselttiği, kalp atışlarını hızlandırdığı ve karaciğerle pankreas hücrelerine zarar verdiği tespit edildi.Araştırmaya katılan SSMU öğrencisi Nicol Klochkova, enerji içeceklerinin, daha uzun süre uyanık kalmak için popüler bir tercih, sigara içmek ise gençler arasında yaygın olduğunu belirterek bu alışkanlıkların birleşik etkileri üzerine bir çalışmaya katıldı.Klochkova, gençlere sadece birkaç saat daha fazla uyanıklık için vücutlarına zarar vermemelerini önerdi. "Bu alışkanlıkların etkileri geri döndürülemez olabilir ve 30 yaşına gelindiğinde, vücutlar 60 yaşındaki birinin vücudu gibi olabilir" şeklinde uyardı.Araştırmalar, enerji içeceklerinin dünya çapında hızla artan bir popülariteye sahip olduğunu ve gençler arasında tüketiminin 2029 yılına kadar 2.5 kat artacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu tür alışkanlıkların önlenmesi gerektiğini vurguluyor ve bu tür araştırmaların genç nüfus arasında sağlık bilincinin artmasına yardımcı olmasını umuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/dunyada-bir-ilk-akciger-kanserinin-erken-evrede-tespiti-kolaylasiyor-1091248682.html
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enerji içeceklerinin etkileri, sigara ve enerji içecekleri kombinasyonu, gençlerde erken yaşlanma, enerji içecekleri ve kardiyovasküler hastalıklar, sigara içmenin sağlık üzerindeki etkileri, nikotinin enerji içecekleriyle birleşik etkileri, enerji içeceklerinin zararları, gençlerde kalp hastalıkları riski, erken yaşlanma ve yaşam tarzı, enerji içecekleri tüketimi ve sağlık, gençlerde enerji içeceği kullanımı, kardiyovasküler hastalıkların gençlerde artışı
enerji içeceklerinin etkileri, sigara ve enerji içecekleri kombinasyonu, gençlerde erken yaşlanma, enerji içecekleri ve kardiyovasküler hastalıklar, sigara içmenin sağlık üzerindeki etkileri, nikotinin enerji içecekleriyle birleşik etkileri, enerji içeceklerinin zararları, gençlerde kalp hastalıkları riski, erken yaşlanma ve yaşam tarzı, enerji içecekleri tüketimi ve sağlık, gençlerde enerji içeceği kullanımı, kardiyovasküler hastalıkların gençlerde artışı
'30 yaşındayken 60 hissetmenizin nedeni': Bilim insanları sigara ve enerji içeceklerinin olumsuz etkilerini araştırıyor
V.I. Razumovsky Saratov Devlet Tıp Üniversitesi (SSMU) öğrencisi, eğitmenlerinin rehberliğinde 18-20 yaşlarındaki gençlerin vücutlarında nikotin ve enerji içeceklerinin birleşik etkilerini ilk kez inceledi.
Rusya'nın Saratov kentindeki V.I. Razumovsky Devlet Tıp Üniversitesi’nden bir öğrenci, enerji içeceklerinin ve sigaranın genç vücutlar üzerindeki birleşik etkilerini inceledi. Bu araştırma, 18-20 yaş arasındaki gençlerin sağlık üzerindeki tehlikeleri ortaya koyuyor.
Araştırmacılar, bu iki alışkanlığın bir araya gelmesinin erken yaşlanmaya ve kardiyovasküler hastalıkların riskinin artmasına yol açtığını açıkladı. Ayrıca, enerji içeceklerinin vücutta kan basıncını yükselttiği, kalp atışlarını hızlandırdığı ve karaciğerle pankreas hücrelerine zarar verdiği tespit edildi.
Araştırmaya katılan SSMU öğrencisi Nicol Klochkova, enerji içeceklerinin, daha uzun süre uyanık kalmak için popüler bir tercih, sigara içmek ise gençler arasında yaygın olduğunu belirterek bu alışkanlıkların birleşik etkileri üzerine bir çalışmaya katıldı.
Klochkova, gençlere sadece birkaç saat daha fazla uyanıklık için vücutlarına zarar vermemelerini önerdi. "Bu alışkanlıkların etkileri geri döndürülemez olabilir ve 30 yaşına gelindiğinde, vücutlar 60 yaşındaki birinin vücudu gibi olabilir" şeklinde uyardı.
Araştırmalar, enerji içeceklerinin dünya çapında hızla artan bir popülariteye sahip olduğunu ve gençler arasında tüketiminin 2029 yılına kadar 2.5 kat artacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu tür alışkanlıkların önlenmesi gerektiğini vurguluyor ve bu tür araştırmaların genç nüfus arasında sağlık bilincinin artmasına yardımcı olmasını umuyor.