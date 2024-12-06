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Dünyada bir ilk: Akciğer kanserinin erken evrede tespiti kolaylaşıyor
Dünyada bir ilk: Akciğer kanserinin erken evrede tespiti kolaylaşıyor
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İngiliz bilim insanları, insanların idrarında 'zombi hücreleri' bularak akciğer kanserinin tespitini hızlandırmak için yeni bir test geliştirdiler. Dünyanın en... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T15:37+0300
2024-12-06T15:37+0300
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Bilim insanları, akciğer kanserinin ilk belirtilerini gösterebilen dünyanın ilk idrar testini geliştirdi. Birçok akciğer kanseri vakasının teşhisinin başlangıçta değil daha ileri seviyelerde fark edilmesi hastalığın tedavisini daha da zorlaştırıyor. Araştırmacılar, erken tespitin hastaların daha erken tedavi alabileceği ve hastalığın üstesinden gelme şanslarının daha yüksek olabileceği anlamına gelebileceğini umuyor.Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, akciğer kanserinin en erken evrelerini tespit edebilecek olan 'zombi hücre' proteinlerini tespit ediyor. Bilim insanları, proteinle etkileşime giren bir sensör enjekte ederek idrara salınan bir bileşiği ölçebiliyor. Bu bileşik, idrara bir miktar gümüş solüsyonu eklenmesiyle kolayca tespit ediliyor.Dünyanın en ölümcül kanser türü olan akciğer kanseri, 2021 yılında Avrupa Birliği'nde yaklaşık 227 bin kişinin ölümüne neden oldu. Akciğer kanseri, dünya genelinde kanser kaynaklı ölümlerin başında geliyor ve her yıl yaklaşık 1.8 milyon insanın hayatını kaybediyor. Erken teşhis yöntemlerinin geliştirilmesi, bu alandaki ölüm oranlarını azaltmak için büyük bir adım olacak olan bu çığır açıcı araştırma, Kanser Araştırmaları Birliği (Cancer Research UK) tarafından finanse edilmekte. Araştırmacılar, insan denemelerine en kısa sürede başlamayı hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/kanser-vakalari-yuzde-84-artti-turkiyede-erkekler-kadinlara-gore-daha-yuksek-risk-altinda-1091190342.html
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Dünyada bir ilk: Akciğer kanserinin erken evrede tespiti kolaylaşıyor

15:37 06.12.2024
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İngiliz bilim insanları, insanların idrarında 'zombi hücreleri' bularak akciğer kanserinin tespitini hızlandırmak için yeni bir test geliştirdiler. Dünyanın en ölümcül kanser türü olan akciğer kanserinden her yıl yaklaşık 1.8 milyon insan hayatını kaybediyor.
Bilim insanları, akciğer kanserinin ilk belirtilerini gösterebilen dünyanın ilk idrar testini geliştirdi. Birçok akciğer kanseri vakasının teşhisinin başlangıçta değil daha ileri seviyelerde fark edilmesi hastalığın tedavisini daha da zorlaştırıyor. Araştırmacılar, erken tespitin hastaların daha erken tedavi alabileceği ve hastalığın üstesinden gelme şanslarının daha yüksek olabileceği anlamına gelebileceğini umuyor.
Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, akciğer kanserinin en erken evrelerini tespit edebilecek olan 'zombi hücre' proteinlerini tespit ediyor. Bilim insanları, proteinle etkileşime giren bir sensör enjekte ederek idrara salınan bir bileşiği ölçebiliyor. Bu bileşik, idrara bir miktar gümüş solüsyonu eklenmesiyle kolayca tespit ediliyor.

Zombi hücre nedir?

Zombi hücreler, biyolojide 'senescent hücreler' olarak bilinen ve bölünme yetisini kaybederek yaşlanan hücrelere verilen isimdir. Bu hücreler, artık çoğalamamalarına rağmen canlı kalmaya devam eder ve çevrelerindeki dokulara zararlı etkiler gösterebilir.

Zombi hücreler, çevrelerindeki dokuyu kanser gelişimine uygun hale getiren bir takım sinyaller gönderebilir ve doku hasarına yol açabilir.

Dünyanın en ölümcül kanser türü olan akciğer kanseri, 2021 yılında Avrupa Birliği'nde yaklaşık 227 bin kişinin ölümüne neden oldu. Akciğer kanseri, dünya genelinde kanser kaynaklı ölümlerin başında geliyor ve her yıl yaklaşık 1.8 milyon insanın hayatını kaybediyor.
Erken teşhis yöntemlerinin geliştirilmesi, bu alandaki ölüm oranlarını azaltmak için büyük bir adım olacak olan bu çığır açıcı araştırma, Kanser Araştırmaları Birliği (Cancer Research UK) tarafından finanse edilmekte. Araştırmacılar, insan denemelerine en kısa sürede başlamayı hedefliyor.
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