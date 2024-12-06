https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/yunanistanda-iki-bati-trakyali-turk-milletvekilinin-dokunulmazligi-kaldirildi--1091257386.html

Yunanistan'da iki Batı Trakyalı Türk milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

Yunanistan'da iki Batı Trakyalı Türk milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Yunanistan'da iki Batı Trakyalı Türk milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı. 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T17:44+0300

2024-12-06T17:44+0300

2024-12-06T17:44+0300

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Yunanistan Parlamentosu, dün yapılan oylamada ikisi Batı Trakyalı Türk olmak üzere üç milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırma kararı aldı. Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilleri arasında İskeçe’den Yeni Sol Partisi Milletvekili Hüseyin Zeybek, İskeçe Bağımsız Milletvekili Burhan Baran ve Özgürlük Seyri Partisi Başkanı Zoi Konstantopulu yer aldı. Genel Kurulda yapılan oylamada, Hüseyin Zeybek’in dokunulmazlığı 247 evet ve 36 hayır oyuyla kaldırıldı. Burhan Baran’ın dokunulmazlığı için 248 evet ve 34 hayır oyu kullanıldı. Zoi Konstantopulu’nun dokunulmazlığı ise 225 evet, 57 hayır ve 1 çekimser oyla kaldırıldı. Suçlamalar neler?13 Temmuz 2022’de Batı Trakya Türk Azınlığından milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Burhan Baran’ın da aralarında bulunduğu bir grup yerel yönetici ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, bir internet sitesinin azınlık mensuplarına yönelik hakaret içerikli yazılarını ortak bir açıklamayla kınamıştı. Kınama metninde, internet sitesinin siyasetçilere, yerel yöneticilere ve kurum temsilcilerine yönelik asılsız iddialar ve hakaret içerdiği belirtilmişti. Açıklamada, bu tür yöntemlerin Albaylar Cuntası dönemindeki uygulamalara benzediği ifade edilmişti. Kınama açıklamasının ardından, söz konusu gazeteci 'internet üzerinden iftira ve hakaret' gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Gazeteci, açıklamada imzası bulunan 17 Türk hakkında dava açtı.

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