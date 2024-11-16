https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/yunanistan-disisleri-bakanligi-siyasi-direktoru-istifa-etti-turkiye-ile-son-toplantida-yer-almamak-1090463870.html

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü istifa etti: 'Türkiye ile son toplantıda yer almamak onurumu kırdı'

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü istifa etti: 'Türkiye ile son toplantıda yer almamak onurumu kırdı'

Sputnik Türkiye

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Roussos Koundouros, Yunanistan-Türkiye Dışişleri Bakanları'nın 8 Kasım'daki toplantısında, Yunan heyetinde yer... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T04:42+0300

2024-11-16T04:42+0300

2024-11-16T04:42+0300

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türkiye-yunanistan ilişkileri

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toplantı

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Yunan basınına göre mektubunda, Yunan heyetinin oluşturulmasında kendisinin dışlanmasının yanı sıra, Yunan-Türk ilişkileri ve Avrupa-Türk ilişkileri gibi önemli meselelerin yeterince ele alınmadığını vurguladı.Ayrıca, dış politika ile ilgili bazı konularda kendisiyle iletişime geçilmemesini de istifa sebebine ekledi. Bu nedenlerle, görevini sürdürmenin zorlaştığını ve istifasını sunduğunu belirtti.Gerekçe olarak onur kırıklığına değindiKoundouros, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/disisleri-bakani-fidan-atinada-yunan-meslektasi-ile-gorustu-multeciler-konusunda-isbirligi-yapmaya-1090189008.html

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türkiye, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan dışişleri bakanlığı, toplantı