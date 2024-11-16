https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/yunanistan-disisleri-bakanligi-siyasi-direktoru-istifa-etti-turkiye-ile-son-toplantida-yer-almamak-1090463870.html
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü istifa etti: 'Türkiye ile son toplantıda yer almamak onurumu kırdı'
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü istifa etti: 'Türkiye ile son toplantıda yer almamak onurumu kırdı'
Sputnik Türkiye
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Roussos Koundouros, Yunanistan-Türkiye Dışişleri Bakanları'nın 8 Kasım'daki toplantısında, Yunan heyetinde yer... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T04:42+0300
2024-11-16T04:42+0300
2024-11-16T04:42+0300
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türkiye-yunanistan ilişkileri
yunanistan dışişleri bakanlığı
toplantı
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Yunan basınına göre mektubunda, Yunan heyetinin oluşturulmasında kendisinin dışlanmasının yanı sıra, Yunan-Türk ilişkileri ve Avrupa-Türk ilişkileri gibi önemli meselelerin yeterince ele alınmadığını vurguladı.Ayrıca, dış politika ile ilgili bazı konularda kendisiyle iletişime geçilmemesini de istifa sebebine ekledi. Bu nedenlerle, görevini sürdürmenin zorlaştığını ve istifasını sunduğunu belirtti.Gerekçe olarak onur kırıklığına değindiKoundouros, mektubunda şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/disisleri-bakani-fidan-atinada-yunan-meslektasi-ile-gorustu-multeciler-konusunda-isbirligi-yapmaya-1090189008.html
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türkiye, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan dışişleri bakanlığı, toplantı
türkiye, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan dışişleri bakanlığı, toplantı
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü istifa etti: 'Türkiye ile son toplantıda yer almamak onurumu kırdı'
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Roussos Koundouros, Yunanistan-Türkiye Dışişleri Bakanları'nın 8 Kasım'daki toplantısında, Yunan heyetinde yer almadığı için onur kırıklığı yaşadığını belirterek, Dışişleri Bakanlığı'ndan istifa etti.
Yunan basınına göre mektubunda, Yunan heyetinin oluşturulmasında kendisinin dışlanmasının yanı sıra, Yunan-Türk ilişkileri ve Avrupa-Türk ilişkileri gibi önemli meselelerin yeterince ele alınmadığını vurguladı.
Ayrıca, dış politika ile ilgili bazı konularda kendisiyle iletişime geçilmemesini de istifa sebebine ekledi. Bu nedenlerle, görevini sürdürmenin zorlaştığını ve istifasını sunduğunu belirtti.
Gerekçe olarak onur kırıklığına değindi
Koundouros, mektubunda şu ifadeleri kullandı:
"Yunanistan-Türkiye Dışişleri Bakanları toplantısındaki Yunan heyetinin oluşturulmasında, benim birinci Genel Müdür olarak, yer almamış olmama, Türk heyetinin ise eksiksiz olarak temsil edilmesine atıfta bulunarak, hizmet düzeni ve kişisel onurum gereği, Dışişleri Bakanlığı'ndan istifamı sunuyorum."