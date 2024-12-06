https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/yunanistan-basbakani-micotakisin-ucagi-arizalandi-beyruta-gidemedi--1091233548.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in uçağı arızalandı: Beyrut'a gidemedi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in uçağı arızalandı: Beyrut'a gidemedi
Sputnik Türkiye
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in uçağında teknik bir arıza çıkması nedeniyle Beyrut ziyareti ileri bir tarihe ertelendi. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T12:52+0300
2024-12-06T12:52+0300
2024-12-06T12:52+0300
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hizbullah lideri hasan nasrallah
ketaib hizbullah
hizbullah tugayları
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kiriakos miçotakis
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in bugün gerçekleştirmesi planlanan Beyrut ziyareti teknik nedenlerle ileri bir tarihe ertelendi.Atina-Makedonya Haber Ajansı’nın (AMNA) aktardığına göre, Miçotakis’in Beyrut’a gitmek için kullanacağı uçakta meydana gelen teknik bir arıza, ziyaretin iptal edilmesine yol açtı.Uçuşun iptali sonrası ziyaretin yeni tarihi henüz açıklanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/izlanda-balina-avciligini-5-yil-uzatti-her-yil-400den-fazla-balina-avlanacak-1091232730.html
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yunanistan, beyrut, beyrut limanı, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, ketaib hizbullah, hizbullah tugayları, kiryakos miçotakis, kiriakos miçotakis, atina, atina-makedonya haber ajansı (amna)
yunanistan, beyrut, beyrut limanı, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, ketaib hizbullah, hizbullah tugayları, kiryakos miçotakis, kiriakos miçotakis, atina, atina-makedonya haber ajansı (amna)
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in uçağı arızalandı: Beyrut'a gidemedi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in uçağında teknik bir arıza çıkması nedeniyle Beyrut ziyareti ileri bir tarihe ertelendi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in bugün gerçekleştirmesi planlanan Beyrut ziyareti teknik nedenlerle ileri bir tarihe ertelendi.
Atina-Makedonya Haber Ajansı’nın (AMNA) aktardığına göre, Miçotakis’in Beyrut’a gitmek için kullanacağı uçakta meydana gelen teknik bir arıza, ziyaretin iptal edilmesine yol açtı.
Uçuşun iptali sonrası ziyaretin yeni tarihi henüz açıklanmadı.