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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/yunanistan-basbakani-micotakisin-ucagi-arizalandi-beyruta-gidemedi--1091233548.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in uçağı arızalandı: Beyrut'a gidemedi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in uçağı arızalandı: Beyrut'a gidemedi
Sputnik Türkiye
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in uçağında teknik bir arıza çıkması nedeniyle Beyrut ziyareti ileri bir tarihe ertelendi. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in bugün gerçekleştirmesi planlanan Beyrut ziyareti teknik nedenlerle ileri bir tarihe ertelendi.Atina-Makedonya Haber Ajansı’nın (AMNA) aktardığına göre, Miçotakis’in Beyrut’a gitmek için kullanacağı uçakta meydana gelen teknik bir arıza, ziyaretin iptal edilmesine yol açtı.Uçuşun iptali sonrası ziyaretin yeni tarihi henüz açıklanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/izlanda-balina-avciligini-5-yil-uzatti-her-yil-400den-fazla-balina-avlanacak-1091232730.html
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yunanistan, beyrut, beyrut limanı, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, ketaib hizbullah, hizbullah tugayları, kiryakos miçotakis, kiriakos miçotakis, atina, atina-makedonya haber ajansı (amna)
yunanistan, beyrut, beyrut limanı, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, ketaib hizbullah, hizbullah tugayları, kiryakos miçotakis, kiriakos miçotakis, atina, atina-makedonya haber ajansı (amna)

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in uçağı arızalandı: Beyrut'a gidemedi

12:52 06.12.2024
© AP Photo / Dimitris Papamitsos Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
 Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Dimitris Papamitsos
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in uçağında teknik bir arıza çıkması nedeniyle Beyrut ziyareti ileri bir tarihe ertelendi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in bugün gerçekleştirmesi planlanan Beyrut ziyareti teknik nedenlerle ileri bir tarihe ertelendi.
Atina-Makedonya Haber Ajansı’nın (AMNA) aktardığına göre, Miçotakis’in Beyrut’a gitmek için kullanacağı uçakta meydana gelen teknik bir arıza, ziyaretin iptal edilmesine yol açtı.
Uçuşun iptali sonrası ziyaretin yeni tarihi henüz açıklanmadı.
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