Jose Mourinho'dan Cristiano Ronaldo açıklaması: 'İstanbul'un güzelliği dışında ne ikna edebilir?'

Jose Mourinho'dan Cristiano Ronaldo açıklaması: 'İstanbul'un güzelliği dışında ne ikna edebilir?'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş derbisi öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek önemli değerlendirmelerde bulundu. Mourinho... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi yaklaşmak üzereyken, tecrübeli Teknik Direktör Jose Mourinho, derbinin zorlu geçeceğini vurgulayarak, “Kariyerimde 8 lig şampiyonluğu elde ettim. Hepsi camia olarak birlik olmanın sonucunda yaşandı. Beşiktaş ile karşı karşıya geleceğiz. Çok kolay bir maç olacakmış gibi bir algı var. Korkmak demeyeyim ancak rakibimize çok saygı duyuyorum ve çok zor bir maç olacağını iyi biliyorum. Çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Galatasaray'ın 13 puan gerisindeler. Bizim de 10 puan gerimizdeler. İki takımın da bu kadar gerisinde oldukları için şampiyonluk şansları yok diyebilirsiniz ama hiçbir şey olmasa da derbi kazanmak isteyeceklerdir. O yüzden camiaların ayaklarının yere basmasını isterim” dedi. 'Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolu kolay değil'Fenerbahçe’nin uzun süredir şampiyon olamamasına değinen Mourinho, “Fenerbahçe ligde uzun zamandır şampiyon olamıyor çünkü Fenerbahçe kendisinden daha güçlü ve zorlu bir şeye karşı mücadele veriyor. İşler iyi gitmediği zaman dengesizleşmememiz gerekiyor. Yarın çok zor bir maçımız var. Derbi maçını yeterince konuşmadık, dengemizi kaybettiğimiz bir andayız. Rakibimizle puan farkını düşürdük, Slavia Prag'ı deplasmanda yendik. Camia olarak dengemizi kaybetmememiz gereken anlardayız" ifadelerini kullandı.'Derbi, şampiyonluk için belirleyici değil'Derbinin her iki takım içinde oldukça önemli olduğunun altını çizen Mourinho, şunları aktardı:Cristiano Ronaldo açıklaması: Ne motive edebilir?Ronaldo açıklamaları transfer söylentilerine de yanıt veren Mourinho, “Ronaldo gelmeyecektir. İlk sebebi elimde çok iyi 3 santrforum var ve ben forvet istemiyorum. Cristiano her zaman Cristiano'dur ama ben istemiyorum çünkü forvetlerimden memnunum. Arabistan'da kazandığı para ve 1000 gol hedefi var. Türkiye'ye gelmek için İstanbul'un güzelliği dışında ne motive edebilir. Ocak ayı transfer dönemini çok fazla sevmem çünkü o zaman gelen oyuncunun belli bir süreye ihtiyacı oluyor. Asla transfere hayır demiyorum ama kalkıp Ali Bey'ın ya da Acun Bey'in kapısını çalıp transfer istiyorum demiyorum. Ben sadece fotoğrafsız galibiyet istiyorum" diye konuştu. 'Talisca çok iyi oyuncu fakat İrfan ve Szymanski öyle'Kış dönemi için herhangi bir transfer talebinde bulunmadığı da söyleyen deneyimli teknik direktör, "Ocak transferi için kimseyi istemedim talepte bulunmadım. Benim işim bana yazın verilen oyuncuları geliştirmek. İnsanları kazanma konusunda takıntılı olduğumu söylemiştim ama benim işim kazanmak kadar geliştirmek. Oğuz'a şans vermeyip kış transferinde kanat aldığınızı düşünün, oyuncu biter o zaman. Jayden gitti sakatlandığı için ama Kostic ve Levent oynuyor. Avrupa maçlarında Mert oynuyor. Her takım City gibi olamaz, öyle olunca 115 davayla uğraşmanız gerekiyor. Kulüp bir şey yapmaya karar verirse kulübe bir şey söylemem, aramızda yanlış anlaşılma yok. Kulüp alma dediğim oyuncuyu zaten almaz bu konuda aramızda saygı var. Talisca çok iyi oyuncu, bu konuda şüphe yok ama Tadic, İrfan ve Szymanski de çok iyi oyuncu. Ben Acun Ilıcalı ve başkan üzerinde hiç baskı oluşturmuyorum" ifadelerini kullandı. 'Dursun Özbek adına üzüldüm'Deneyimli teknik adam, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in ifadelerine ilişkin ise "Göz oyarım diyen başkanla ilgili şunu söylemem gerekiyor. Bu duruma ya ağlarsınız ya da gülersiniz. Ben gülmeyi tercih ediyorum. Dünya basınında yansımalarına bakınca ben de bu durumdan utandım ve kendisi adına üzüldüm" şeklinde görüş belirtti.'Fatih'i çok seviyorum'Mourinho, sözlerini Galatasaray'ın ve milli takımın eski teknik direktörü Fatih Terim ile aralarındaki ilişkiye yönelik şu ifadelerle noktaladı:

